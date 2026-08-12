La Travesía Solidaria 'Siempre Fuerte' de Pablo Ráez vuelve a Málaga: fecha, entradas y cómo participar

La II Travesía Solidaria "Siempre Fuerte" volverá a reunir en Málaga a ciudadanos, clubes deportivos y entidades en torno al legado de Pablo Ráez. La cita se celebrará el próximo 26 de septiembre de 2026 con actividades por la mañana y un gran tardeo benéfico para recaudar fondos destinados a FMAEC y Fundación Héroes.

El evento está impulsado por el Proyecto Solidario "Siempre Fuerte", junto a FMAEC y Fundación Héroes, y mantiene el espíritu de una iniciativa nacida para convertir el mensaje de superación popularizado por Pablo Ráez en apoyo económico a diferentes causas sociales.

En esta segunda edición, la recaudación obtenida específicamente con la Travesía Solidaria se repartirá al 50% entre FMAEC y Fundación Héroes, según ha detallado la organización.

Cuándo es la II Travesía Solidaria "Siempre Fuerte" en Málaga

La jornada tendrá lugar el sábado 26 de septiembre y contará con dos grandes momentos: las actividades solidarias de la mañana y una celebración benéfica por la tarde.

La programación matinal estará abierta a la participación ciudadana e incluirá una travesía por mar para embarcaciones y clubes. Las personas que quieran sumarse a esta modalidad deberán contactar previamente con su club para coordinar tanto la inscripción como la logística.

El donativo para participar en la actividad solidaria de la mañana será de 10 euros.

Durante el recorrido, las BCS (Breast Cancer Survivor), mujeres supervivientes de cáncer de mama, volverán a ocupar un papel protagonista como símbolo de superación y resiliencia. Estarán acompañadas por clubes de remo y entidades náuticas de distintos puntos de la provincia.

Homenaje a Pablo Ráez frente a Astilleros Nereo

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará frente a Astilleros Nereo, donde los participantes realizarán el tradicional saludo "Siempre Fuerte", inspirado en la imagen de Pablo Ráez con el brazo levantado.

Además, Esther Ráez, hermana de Pablo Ráez, leerá un manifiesto en su memoria.

El Proyecto Solidario "Siempre Fuerte" nació en 2023 de la mano del artista Fernando Quirós, con el apoyo de Esther Ráez y de la familia de Pablo. La iniciativa busca mantener vivo su mensaje a través de diferentes acciones solidarias cuyos beneficios se destinan a causas sociales.

Un tardeo solidario de 17.00 a 00.00 horas

La programación continuará por la tarde con un gran tardeo solidario en Club Hípico-La Isla, que se desarrollará desde las 17.00 hasta las 00.00 horas.

La jornada incluirá música, actuaciones, DJ, una rifa solidaria y otras actividades destinadas a continuar recaudando fondos. El donativo establecido para asistir al tardeo será de 25 euros.

Las entradas solidarias ya están disponibles a través de Entradium para las personas interesadas en participar en esta segunda edición.

A qué se destinará la recaudación de la Travesía Solidaria

Los fondos obtenidos durante esta edición de la Travesía Solidaria se destinarán a FMAEC y Fundación Héroes.

FMAEC cumple este año su 25 aniversario ofreciendo atención psicológica y apoyo emocional gratuito a pacientes con cáncer y sus familias.

Por su parte, Fundación Héroes trabaja con familias en riesgo de exclusión social dentro de los ámbitos sanitario, educativo y social, con especial atención a aquellas en las que existen situaciones de discapacidad o enfermedad crónica.

La organización precisa que, dentro del funcionamiento general del Proyecto "Siempre Fuerte", los beneficios recaudados durante 2026 serán entregados formalmente en enero de 2027 a FMAEC. La II Travesía Solidaria constituye una excepción a ese reparto general, ya que lo obtenido en este evento se distribuirá al 50% entre FMAEC y Fundación Héroes.

También señala que la familia de Pablo Ráez no recibe ningún beneficio económico procedente de estas acciones.

La organización busca empresas colaboradoras

El proyecto ha abierto también la participación a empresas, entidades e instituciones interesadas en colaborar con la II Travesía Solidaria "Siempre Fuerte".

Las compañías pueden contribuir mediante donaciones a partir de 500 euros, destinadas tanto a hacer posible la celebración de la jornada como a respaldar la actividad de las entidades beneficiarias.

Las empresas interesadas pueden solicitar información a través de Esther Ráez, mediante el correo electrónico esther@estherraez.com.

La organización anima además a ciudadanos, clubes deportivos, empresas e instituciones a participar en una jornada que pretende mantener vivo el legado solidario de Pablo Ráez bajo el mensaje que marcó su lucha: "Siempre Fuerte".

Las personas que deseen participar ya pueden adquirir sus entradas solidarias en a través de esta web.