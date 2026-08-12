Turismo
Vueling lanza vuelos desde Málaga desde 33 euros para viajar este otoño e invierno
La compañía aérea lanza una campaña con precios especiales hasta el 16 de agosto, para viajar entre octubre de 2026 y enero de 2027
Las próximas escapadas de otoño e invierno ya pueden empezar a planificarse. Vueling ha lanzado una campaña de precios especiales para viajar entre octubre de 2026 y enero de 2027, con reservas disponibles desde este miércoles y hasta el próximo 16 de agosto.
La promoción de la compañía perteneciente al grupo IAG incluye tarifas desde 23 euros por trayecto o 3.850 Avios dentro de su red y permite encontrar diferentes opciones para volar desde Andalucía durante los próximos meses.
Vuelos desde Málaga a Palma, París o Barcelona
En el caso de Málaga, la campaña incluye precios para destinos nacionales e internacionales. Entre las opciones disponibles se encuentran vuelos a Palma de Mallorca por 33 euros y a Barcelona por 50 euros.
Para quienes busquen una escapada fuera de España, también hay billetes desde Málaga a París por 71 euros, mientras que destinos como Ámsterdam y Roma pueden encontrarse desde 100 euros.
De esta forma, la promoción permite elegir entre destinos mediterráneos y algunas de las principales ciudades europeas para organizar tanto escapadas de pocos días como viajes más largos durante el otoño y el invierno.
Reservas hasta el 16 de agosto
Los precios especiales estarán disponibles para reservar hasta el 16 de agosto y corresponden a viajes que se realicen entre octubre de 2026 y enero de 2027.
La campaña incluye además otros destinos de la red de Vueling, entre ellos Menorca, así como diferentes conexiones nacionales e internacionales. Las tarifas disponibles pueden consultarse a través de la web de la aerolínea.
Vueling cuenta con una red que conecta España con más de 100 destinos en Europa y el norte de África.
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