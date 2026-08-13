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Vivienda

El alquiler no da tregua en Málaga y supera los 1.500 euros al mes por un piso de 80 metros

Los datos de Fotocasa de julio de 2026 reflejan una presión del alquiler en la provincia, con una subida anual del 8,6%

Alquilar en Málaga, misión imposible.

Alquilar en Málaga, misión imposible. / Eduardo Parra - Europa Press

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El precio del alquiler continúa en niveles elevados en la provincia de Málaga. Según los datos de Fotocasa correspondientes a julio de 2026, Marbella y Estepona son los municipios malagueños con los alquileres más altos entre los recogidos en la tabla, con precios que superan los 1.500 euros mensuales para una vivienda de 80 metros cuadrados.

En Marbella, alquilar un piso de este tamaño cuesta de media 1.539 euros al mes, con un precio de 19,24 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 6,5%. Muy cerca se encuentra Estepona, donde el alquiler alcanza los 1.536 euros mensuales, 19,20 euros por metro cuadrado, tras encarecerse un 8,6% en el último año.

Benahavís y Nerja también superan los 1.400 euros

La presión del alquiler también se deja sentir en Benahavís, donde un piso de 80 metros cuadrados alcanza de media los 1.452 euros al mes, con un precio de 18,15 euros por metro cuadrado y una subida anual del 7,3%.

En Nerja, el coste medio se sitúa en 1.411 euros, equivalente a 17,64 euros por metro cuadrado. Por debajo de la barrera de los 1.400 euros aparecen varios municipios de la Costa del Sol. En Torremolinos, un piso de 80 metros cuadrados cuesta unos 1.380 euros mensuales, mientras que en Benalmádena alcanza los 1.378 euros y en Fuengirola, los 1.374 euros.

En estos municipios la evolución ha sido desigual. Mientras Fuengirola registra una subida interanual del 5,3%, Torremolinos presenta una bajada del 1,9% y Benalmádena, del 3,5%.

Casi 1.300 euros por un piso de 80 metros en Málaga capital

En Málaga capital, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 1.298 euros al mes, según Fotocasa. El precio se sitúa en 16,23 euros por metro cuadrado, prácticamente estable respecto al año anterior, con una caída del 0,2%.

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Algo más económico resulta Mijas, donde el alquiler medio de un piso de 80 metros se sitúa en 1.278 euros mensuales, con un precio de 15,98 euros por metro cuadrado y un descenso interanual del 0,4%. Los datos siguen reflejando precios disparados, en un mercado que está lejos de rebajarse. 

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