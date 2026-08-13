El Auditorio de la Música de Málaga sale a concurso: costará 202,6 millones y tardará cuatro años en construirse

Un auditorio al servicio de la cultura. El Ayuntamiento de Málaga dará este lunes 17 de agosto el paso definitivo para empezar a construir el Auditorio de la Música: Promálaga aprobará los documentos que ponen en marcha la licitación para elegir a la empresa constructora, con un presupuesto de 202.627.084 euros y un plazo de obra de cuatro años. El edificio, proyectado junto al Parque de Huelin, tendrá más de 30.000 metros cuadrados y cerca de 2.000 butacas para conciertos, espectáculos y ópera.

Un proyecto que llevaba casi veinte años esperando

El alcalde, Francisco de la Torre, ha anunciado esta mañana que el Ayuntamiento avanza en los trámites para sacar a concurso las obras del Auditorio de la Música de Málaga. En concreto, será la empresa municipal Promálaga la que lleve este lunes a aprobación el expediente y los pliegos para poner en marcha el proceso de contratación de la obra.

El edificio no es una idea nueva. El diseño, obra de los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto, ganó un concurso internacional de ideas en 2008. Aquel primer intento se quedó parado por la crisis económica, que obligó a disolver el consorcio que entonces formaban el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno central para levantar el edificio. Desde entonces, el Consistorio ha ido retomando el proyecto poco a poco, hasta conseguir en diciembre de 2024 comprar el suelo a la Autoridad Portuaria por algo más de nueve millones de euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Cultura, Urbanismo, Innovación y Economía, Manriana Pineda, Carme Casero, Alicia Izquierdo y Carlos Conde, respectivamente, y el delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García. / Esperanza Mendoza

El alcalde ha defendido el auditorio como una infraestructura que trasciende la ciudad: está pensado para dar servicio no solo a Málaga capital, sino a toda su área de influencia, que incluye el Campo de Gibraltar, la costa de Granada y el interior de las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada. De la Torre ha insistido en que se trata de una demanda muy antigua de la ciudad y defiende que el objetivo no es levantar el auditorio más barato posible, sino el mejor, subrayando que el Ayuntamiento vigila en todo momento que ese dinero público esté bien empleado.

Dónde se construirá y qué tendrá el edificio

El auditorio se levantará en una parcela de 31.354 metros cuadrados situada en la explanada de San Andrés, a la altura del número 16 del paseo marítimo Antonio Machado y frente al Parque de Huelin. Ese terreno, hoy ocupado por naves de almacenamiento del Puerto, pasará a acoger un edificio con capacidad para casi 2.000 personas.

Dentro tendrá una sala principal y una sala de cámara más pequeña, además de todo lo necesario para que una gran producción funcione: salas de ensayo, camerinos, zonas de administración, cafetería y espacios de servicio. También se construirá un aparcamiento subterráneo y se reordenarán los accesos a la zona, con un nuevo carril en el paseo Antonio Machado y obras de urbanización alrededor del edificio.

Una de las partidas más caras y complejas será la llamada maquinaria escénica, que por sí sola costará más de 20 millones de euros. El proyecto también incluye la climatización, la electricidad, la iluminación, un sistema contraincendios y ascensores y escaleras mecánicas.

Representación de futuro Auditorio de la Música de Málaga / L.O.

Un edificio con vida todo el año: cultura, congresos y visitas

El Auditorio de la Música mantendrá ese nombre (no pasará a llamarse "Palacio de la Ópera", como se había planteado en algún momento) y sí acogerá representaciones de ópera, aunque su frecuencia dependerá de la demanda del público, que a su vez dependerá de la calidad de la programación, según ha explicado el alcalde.

El Ayuntamiento calcula que alrededor del 60% de los días del año el edificio estará ocupado con actividad cultural, incluida la danza, y ya ha consultado a Málaga Pro Cultura cuántas jornadas necesitará para su programación. Los días libres de agenda cultural, el auditorio podrá acoger congresos y otro tipo de eventos, para que el edificio no quede infrautilizado. El Consistorio también prevé habilitar un recorrido turístico interno para visitar las instalaciones.

Y, ¿quién será el gestor de este nuevo auditorio? La selección del equipo que gestionará y programará el auditorio no se dejará para el final: según el alcalde, ese equipo deberá estar elegido unos dos años antes de que termine la obra, porque programar con garantías una temporada cultural exige empezar a trabajar en ella con dos o tres años de antelación.