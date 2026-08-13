La caseta solidaria de AVOI vuelve a la Feria de Málaga con un reto: llevar a 80 niños con cáncer al Camino de Santiago

La Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) se ha marcado un nuevo reto para esta Feria de Málaga: recaudar fondos para que alrededor de 80 niños en tratamiento o seguimiento oncohematológico puedan realizar el Camino de Santiago en 2027. Para lograrlo, la entidad volverá a montar su tradicional caseta solidaria en el Real del Cortijo de Torres y anima a todos los malagueños a acudir para contribuir a este ambicioso objetivo.

“Estamos muy ilusionados con nuestra caseta un año más”, afirma Juan Carmona, presidente de AVOI. “Somos el punto de encuentro solidario en la Feria de Málaga”, destaca. Este será el undécimo año en el que la asociación esté presente en el Real.

Desde hace semanas, un grupo de voluntarios trabaja en el montaje de la caseta, ubicada en la Calle Peñista Rafael Fuentes (número 53 y 54), para que todo esté a punto de cara al próximo sábado 15 de agosto.

El Camino de Santiago, el gran reto solidario de AVOI para 2027

Según explica la asociación, una gran parte de la recaudación obtenida este año se destinará a financiar el próximo Camino de Santiago, previsto para 2027. El objetivo es que cerca de 80 menores con cáncer puedan vivir “una experiencia inolvidable”, junto a sus familias, personal sanitario y voluntariado.

Viaje al Camino de Santiago realizado en 2024. / L.O.

Será el tercer desplazamiento de AVOI a tierras gallegas, después de las experiencias de 2019 y 2024. Para volver a hacerlo realidad, la asociación lleva meses inmersa en reuniones para preparar el exigente dispositivo que supone este desplazamiento.

El proyecto, aclaran, está financiado completamente por la asociación a través de las actividades y eventos que desarrollan durante todo el año en la provincia de Málaga.

La caseta de AVOI cumple once años en la Feria de Málaga

AVOI trabaja desde 1993 para mejorar la estancia de los niños con cáncer ingresados en el hospital y hacer que su día a día sea lo más agradable posible. Con el apoyo del voluntariado, la asociación desarrolla actividades durante los 365 días del año, desde juegos y manualidades hasta celebraciones de días y semanas especiales, terapias caninas o visitas de magos.

No obstante, su labor va más allá de las paredes del hospital. La asociación también organiza experiencias y viajes destinados a hacer realidad los sueños de estos menores, que gracias a AVOI puden ir a lugares como Disneyland París, el Camino de Santiago o Sierra Nevada.

A finales de 2025, además, puso en marcha el primer equipo de fútbol en España formado por niños y niñas en tratamiento oncológico, una iniciativa que amplía su labor de acompañamiento fuera del ámbito hospitalario.

Una voluntaria de AVOI atiende a un cliente en la Feria de Málaga. / L.O.

Una caseta familiar, con precios populares y menú sin gluten

Otra de las grandes iniciativas de AVOI es precisamente su presencia en el Real del Cortijo de Torres. La asociación lleva más de una década instalando su caseta, que se ha convertido en un espacio referente de solidaridad en la Feria de Málaga. “Nos caracterizamos por ser una caseta familiar, con precios populares y un menú sin gluten”, resalta el Carmona.

La caseta está adherida a la Red Málaga Sin Gluten, por lo que ofrecen un menú para personas con intolerancia al gluten y para celíacos, con el aval de la Asociación de Celíacos de Málaga. Para garantizar la seguridad de las elaboraciones, dispone de dos cocinas diferenciadas, destinadas a la preparación de alimentos con y sin gluten.

Actuación musical en la Caseta AVOI. / L.O.

La programación incluirá también actividades para los más pequeños, actuaciones de magia y música en directo. Todas las noches habrá espectáculos de magia dirigidos al público infantil y, posteriormente, actuaciones de DJ con música actual.

Magia, música y actividades para los más pequeños durante la Feria

Las academias de baile de Paula Alcaraz y del Valle de Abdalajís aportarán el componente flamenco el domingo 16 y el martes 18, respectivamente. Por su parte, RedBone actuará de nuevo en la caseta durante la Feria el miércoles 19.

Cuatro mujeres vestidas de gitanas frente a la Caseta AVOI en la Feria de Málaga de 2025. / L.O.

El jueves 20 tendrá lugar una jornada especial de AVOI CF, que incluirá un hermanamiento con la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s de la Fundación Málaga CF. La jornada contará además con las actuaciones, en clave malaguista, de Javier Tapia, Joaquín Crespo, Iván Peláez y Chandé.

Desde la asociación destacan que nada de esto sería posible sin el voluntariado que, de manera altruista, desea colaborar en esta actividad clave para el mantenimiento y desarrollo de los proyectos de oncología pediátrica y otras patologías que la asociación desarrolla en el hospital.

Pacientes recuperados vuelven ahora como voluntarios de AVOI

El equipo de voluntariado estará compuesto por personas que ya colaboran en los proyectos hospitalarios de AVOI. Muchos de ellos son pacientes ya recuperados que, una vez cumplida la mayoría de edad, desean poner su granito de arena con la entidad.

También participan familiares de pacientes que quieren contribuir con la causa y profesionales sanitarios que mantienen durante todo el año una relación estrecha con AVOI y conocen de primera mano su labor. A este equipo se sumarán durante la Feria los Artistas Culinarios de Fuengirola-Mijas, que ofrecerán una paella el jueves 20 de agosto.

Un año más, la Caseta de AVOI vuelve a convertir la Feria de Málaga en una oportunidad para recaudar fondos y seguir financiando sus proyectos. En esta ocasión, el objetivo tiene nombre propio: que 80 niños y niñas con cáncer puedan recorrer el Camino de Santiago en 2027.