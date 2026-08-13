Los Bomberos de Málaga renuevan su flota mientras la demolición del hotel Ibis sigue sin fecha

En una época en la que está activada la alerta por riesgo alto de incendio forestal, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, anuncia mejoras en el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. El cuerpo tendrá más personal, adquirirá nuevos vehículos y suministro de equipos de protección, además de herramientas y material de intervención para emergencia.

Una inversión de unos 11 millones de euros incluidos en un plan plurianual que, según explicó el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, que finaliza a finales de 2028. "El plan lo ha diseñado el Cuerpo de Bomberos en función de las necesidades y las experiencias que el día a día en el servicio les requiere", añadió. Este año el Cuerpo cuenta con un presupuesto de 33,7 millones de euros, de los que 3,5 millones corresponden al capítulo de inversiones.

Ibis: una demolición sin conocmiento de su fecha

El 11 de julio, casi 50 días después del inicio de las llamas en el local del Grand Café y de que el fuego calcinara el hotel Ibis, los bomberos de Málaga dieron por finalizada su intervención en el establecimiento. Un mes más tarde, sigue sin conocerse el futuro de una estructura que quedó gravemente dañada por el incendio.

Carlos Conde, el jefe del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, Francisco de la Torre y Avelino Barrionuevo / Edu Rosa Cervantes

A preguntas de este periódico, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento aseguró no tener conocimiento sobre los plazos para la demolición del edificio, ya que las competencias de su área se limitan a la "extinción del fuego y salvamento". Barrionuevo señaló que esta cuestión "está dentro del ámbito de Urbanismo [...] son ellos los que llevan el tema".

Nuevas adquisiciones

La renovación ya ha comenzado a materializarse con la llegada de los primeros vehículos. El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha recibido cinco de los 28 previstos dentro del plan: dos autobombas pesadas rurales, dos autobombas urbanas y un vehículo de rescate en altura. Las nuevas autobombas cuentan, además, con una capacidad de 3.000 litros de agua y otros 50 de espumógeno.

La primera tanda de adquisiciones todavía no está completa. A los cinco vehículos ya recepcionados se sumarán dos furgones de útiles varios, cuya llegada está prevista para octubre, y la autoescala articulada de 42 metros, que se espera para noviembre y estará equipada con un colchón para el rescate de personas desde alturas de hasta 25 metros. Esta primera fase supone una inversión de 4,7 millones de euros.

Estas incorporaciones se añaden a las realizadas durante los dos últimos años, periodo en el que la flota se ha reforzado con otras dos autobombas urbanas, dos furgonetas para el traslado de personal y material, una ambulancia, tres todoterrenos para mandos y otros tres vehículos ligeros destinados a labores de control e inspección. El objetivo del plan es alcanzar los 28 nuevos vehículos y renovar más de la mitad de la flota, reduciendo su edad media hasta situarla en torno a los tres años y medio.

Algunas de las nuevas mejoras / Edu Rosa Cervantes

El cuerpo también ha renovado sus equipos de protección individual (EPI), con material específico para incendios estructurales, excarcelaciones y actuaciones en condiciones adversas. A ello se incorporan trajes de neopreno para rescates en láminas de agua y nuevas botellas de respiración autónoma fabricadas en material composite, más ligeras que las tradicionales de acero y que, por tanto, reducen el peso que deben soportar los efectivos durante las intervenciones.

Entre las adquisiciones también se encuentran cámaras térmicas y nuevo material para la excarcelación en accidentes de tráfico. Una de las herramientas más novedosas responde, además, a los nuevos riesgos derivados de la movilidad eléctrica: "Ante los nuevos retos, tenemos ahí una manta que se utiliza para apagar los incendios en vehículos eléctricos", explicó el Avelino Barrionuevo, durante la presentación.

Una renovación con la vista puesta en 2028

El camino hasta 2028 contempla nuevas incorporaciones más allá de los vehículos ya presentados. La segunda tanda del plan, actualmente en ejecución y valorada en 2,1 millones de euros, incluye una autoescala de 32 metros, dos autobombas nodrizas pesadas y un furgón de apoyo logístico. A ellos se sumarán progresivamente otras tres autobombas rurales pesadas, dos autobombas nodrizas, un furgón de útiles, ocho vehículos ligeros, un vehículo taller y un furgón de apeos y apuntalamientos.

El equipo de bomberos y el Ayuntamiento de Málaga junto a las nuevas adquisiciones / Edu Rosa Cervantes

El Ayuntamiento también plantea un importante refuerzo de la plantilla durante los próximos años. El cuerpo cuenta actualmente con 300 efectivos y trabaja en las ofertas pública de empleo de 2024 y 2025, que contemplan otros 45 efectivos, además de la correspondiente a 2026, con otros 40. Las previsiones municipales pasan así por alcanzar los 388 bomberos en 2028. "No somos complacientes, queremos llegar a los 400", aseguró el concejal de Seguridad.

De esta forma, 2028 se presenta como el año en el que debería culminar buena parte de la transformación planteada para el cuerpo municipal, con una flota ampliamente renovada, vehículos con una edad media considerablemente menor y una plantilla próxima a los 400 efectivos, además de los nuevos equipos de protección y herramientas de intervención que ya se están incorporando.