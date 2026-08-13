Menos camas pero más gasto: Una Feria de Málaga en plena transición

La gran semana festiva del agosto mediterráneo, la de la Feria de Málaga, encara este año un punto de inflexión que obliga a redefinir las claves del éxito turístico en la Costa del Sol. Habrá menos visitantes, pero la facturación será la misma, gracias a un incremento del gasto medio que se eleva al 6%. La búsqueda de un turismo de calidad permitirá, al menos en teoría, agilizar el tránsito por las calles y avenidas tanto del real como en el centro histórico.

Una imagen de la calle Larios durante una anterior edición de la Feria de Málaga. / Álex Zea

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, subraya que la facturación "será este año parecida. Esperamos disfrutar de esta espectacular feria que tiene Málaga, en un contexto provincial en el que batiremos récord de contratación con más de 120.000 familias empleadas en el sector".

Un Real en crecimiento frente al Centro, cada vez más descongestionado

Este portavoz de la patronal hostelera señala que agosto es sin duda de los meses más importantes del año, con independencia a que haya una bajada de las reservas hoteleras. Y alude a esos picos de contratación que habrá en la hostelería, guiados por la espectacularidad de unos festejos que no dejan de sumar recursos. En cuanto a la organización y evolución de una Feria de Málaga en plena transición, con menos camas pero más gasto por turista y día, Frutos expresa que hay dos recintos muy diferenciados y un tercer espacio, en los alrededores de la plaza de toros La Malagueta.

Uno de los festejos de agosto del pasado año en La Malagueta. / Gregorio Marrero

"Es una feria con distintas tipologías. La del Centro es la que tiene menos peso en los últimos años y ahí le pedimos al Ayuntamiento que nos ayude. Porque en el Real se han acondicionado las casetas mucho más y en las calles más céntricas de la ciudad se ha quedado todo más descongestionado, si bien es cierto que tenemos varios entornos con bailes tradicionales y, algunas plazas con música en directo hasta las seis de la tarde, donde la facturación de los establecimientos es mayor", relata.

La propuesta que parte de la Asociación Centro Histórico de Málaga

Para los comerciantes del centro histórico de Málaga, cuyos esfuerzos en las últimas semanas se concentran en la mejora de la limpieza viaria, después de años modélicos, y en la reducción de la mendicidad en las principales arterias de la ciudad, la bajada de reservas para la Feria "llama poderosamente la atención. Si quieren que estemos por debajo del 90% habrá que pensar en si la política de precios es la adecuada", expresa un empresario que atesora medio siglo en su pequeño establecimiento.

Colas para coger el autobús en el Centro para ir al Real de la Feria de Málaga 2025. / Eduardo Nieto

Por su parte, el presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra, abunda en que existe este año especial interés en participar en la romería del sábado 15, cuyo principal requisito es el de vestir "traje tradicional". Alega que para esta jornada festiva, que abre los festejos en horario diurno, "la previsión es muy alta. Irá bajando conforme pasen los días, y en esas jornadas funcionará muy bien el Real, porque la gente cada vez quiere alargar más la fiesta", defiende. Finaliza con que la buena previsión meteorológica contribuirá a que se mantenga la facturación, aunque caigan los números totales de turistas.

Unas previsiones de Aehos que confirman la desaceleración turística en la capital

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) señalaba este martes que la ocupación hotelera en la capital experimentará un descenso cercano a los cinco puntos en comparación con los periodos anteriores. Sin embargo, la paradoja económica está servida sobre las mesas de los hosteleros: la facturación global se mantendrá estable.

Imagen de archivo durante la romería al Santuario de la Virgen de la Victoria en plena Feria de Málaga. / Eduardo Nieto

Este escenario destapa como decíamos un cambio de tendencia en el perfil del visitante, marcado por el enfriamiento del mercado nacional y la creciente hegemonía del turista extranjero, obligando a las autoridades y empresarios a balancear la rentabilidad con nuevos retos organizativos y de seguridad.

La paradoja de las cifras: rentabilidad frente a ocupación

El primer fin de semana de las fiestas históricamente rozaba el lleno técnico, pero las estimaciones actuales sitúan la ocupación media en un 93,2%, una cifra que se queda por debajo del sobresaliente 96,7% registrado en las mismas fechas del año 2025. Las razones de esta bajada apuntan de forma directa al mercado doméstico. El visitante español, afectado por la inflación continuada y la redistribución del gasto estival, ha frenado su ritmo de reservas de pernoctación en la capital malacitana.

A pesar de que el número total de noches de hotel vendidas disminuye, los ingresos de los negocios no se verán mermados. Esto se debe a un notable incremento en el Impacto Bruto por Cliente Alojado (IBCA). Durante el año 2025, el gasto medio bruto por huésped se situó en 121,08 euros por jornada. Para la presente edición de la feria, la previsión económica se eleva hasta los 128,37 euros diarios por cliente, lo que supone una inyección extra de 7,29 euros por persona.

El sostén del mercado internacional y las ventas con ofertas de última hora

Ante el retroceso del público nacional, el turismo extranjero se ha erigido en el verdadero pulmón de los festejos. Los visitantes internacionales representarán aproximadamente seis de cada diez clientes en los establecimientos de la capital. Países como Francia, que lidera las reservas de transporte aéreo hacia la provincia, seguidos de Italia, Alemania y Reino Unido, compensan el enfriamiento interior. Por otra parte, la remontada hotelera de cara a la segunda mitad de la semana se apoya en dos factores volátiles pero determinantes.

La terminal aeroportuaria malagueña no deja de incrementar sus registros internacionales. / Álex Zea

El primero es el tirón de las reservas de última hora, un comportamiento de compra cada vez más habitual en el verano mediterráneo. El segundo es el impacto de la tradicional Feria Taurina en la plaza de La Malagueta, cuyos carteles de figuras de primer nivel actúan como un imán que proyecta elevar la ocupación hotelera hasta el 95% durante los últimos días del evento.

Los números de la gran feria del verano mediterráneo

Para entender los desafíos actuales es imprescindible mirar hacia el balance del año 2025. Aquella edición consolidó a la capital como el motor urbano del verano andaluz, superando con creces la barrera de los 3 millones de visitantes. El impacto económico directo e indirecto de la feria en 2025 dejó una huella millonaria en los sectores de la restauración, el transporte local, el comercio y los servicios auxiliares, manteniendo una ocupación hotelera global media muy cercana al pleno durante los nueve días de celebración.

Existen datos importantes para justificar el éxito de estos festejos. Durante el año 2025, el dispositivo de seguridad del Estado estuvo integrado por un total de 2.100 agentes pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para la presente edición de 2026, las autoridades han decidido reforzar de manera contundente este blindaje, sumando 193 efectivos policiales más que el año pasado. De este modo, un total de 2.293 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil forman parte del despliegue especial en los puntos críticos de la ciudad.

El folclore forma parte de la tradición de la Feria de Málaga. / Francis Silva

A este contingente hay que añadir las plantillas al completo de la Policía Local de Málaga, encargadas del control del tráfico, la vigilancia en las casetas y la supervisión de las normativas de convivencia. Este incremento en la seguridad busca proyectar una imagen de control y civismo, clave para retener a ese turista internacional de mayor poder adquisitivo que en este momento sostiene la economía de la fiesta. Porque para las autoridades el desafío ya no es "meter más gente en las calles y avenidas", sino lograr que los que vengan "dejen el mismo beneficio con menor presión sobre el territorio". Ir de récord en récord también tiene sus consecuencias. Y en el marco de la reciente sequía ya se pudo observar lo frágiles que son algunos de nuestros recursos más básicos.