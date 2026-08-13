Así funciona la pulsera para detectar drogas en las bebidas y prevenir la sumisión química en la Feria de Málaga

La Feria de Málaga estrenará este año una nueva herramienta para prevenir posibles casos de sumisión química: una pulsera capaz de detectar sustancias en una bebida en apenas unos segundos.

Se trata de un proyecto piloto impulsado por el Colegio de Médicos de Málaga, en colaboración con el Ayuntamiento y Fundación Unicaja, que permitirá repartir gratuitamente 3.000 de estos dispositivos en los puntos Violeta del Real del Cortijo de Torres.

La iniciativa ha sido presentada este jueves en la sede del Colegio de Médicos de Málaga. Su presidente, Pedro J. Navarro, ha explicado que se trata de una “herramienta preventiva” que permite detectar de forma rápida la posible presencia de sustancias utilizadas habitualmente en casos de sumisión química. No obstante, también ha aclarado que este dispositivo no sustituye a las pruebas toxicológicas, ni a la actuación policial ni a la asistencia sanitaria.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Colegio de Médicos de Málaga, la doctora Isabel García Ríos, ha sido la encargada de explicar cómo funciona exactamente este dispositivo. Según ha detallado, el mecanismo es sencillo. La pulsera incorpora dos sensores reactivos, cada uno diseñado para advertir de la posible presencia de diferentes sustancias.

La doctora Isabel Garcia Rios y el doctor Pedro J. Navarro / Alvaro Cabrera

Qué sustancias puede detectar la pulsera de la Feria de Málaga

El primero detecta GHB, conocido popularmente como éxtasis líquido, mientras que el segundo reacciona ante ketamina, escopolamina —también conocida como burundanga—, MDMA y otras sustancias aminadas utilizadas habitualmente en casos de sumisión química.

Para utilizar la pulsera, basta con depositar una pequeña gota de la bebida sobre cada uno de los dos sensores y esperar aproximadamente tres segundos. Transcurrido ese tiempo, hay que observar si alguno de ellos cambia de color.

Así se utiliza: una gota de la bebida y tres segundos de espera

Si los sensores mantienen su color, significa que el dispositivo no ha detectado ninguna de esas sustancias. Si, por el contrario, alguno de los sensores cambia de color, puede indicar la posible presencia de una de estas drogas.

En caso de que uno de los sensores cambie de color, la indicación es clara: llamar inmediatamente al 112, conservar la bebida si es posible y no retirarse la pulsera.

Qué hacer si la pulsera da un posible positivo

Además de los sensores, la pulsera incluye un código QR impreso que lleva directamente a un protocolo de actuación, que detalla los pasos a seguir ante un posible resultado postivo. El objetivo es facilitar una respuesta rápida y coordinada de todos los posibles intervinientes.

Ambiente en el Real de la Feria de Málaga 2025 por la noche / Eduardo Nieto

El protocolo dedica un apartado a explicar cómo actuar si la persona presenta algún síntoma o se encuentra mal. En ese caso, no se le debe dar comida ni bebida y se debe preservar su intimidad, evitando que terceras personas realicen fotografías o graben vídeos.

Cómo actuar si la persona comienza a encontrarse mal

El acompañamiento y la escucha es igualmente importante. Las indicaciones recomiendan escuchar a la persona con respeto y tranquilidad, sin cuestionarla, realizar juicios de valor ni someterla a interrogatorios para intentar comprobar qué ha ocurrido.

También se recomienda preservar el vaso o recipiente, manipularlo lo menos posible y no limpiarlo ni vaciarlo hasta la llegada de los servicios de emergencia, ya que podría servir como posible prueba.

La pulsera está pensada para utilizarse durante toda una jornada o evento. Mientras ninguno de los sensores haya reaccionado positivamente, puede emplearse para comprobar distintas bebidas o incluso repetir la prueba sobre una misma bebida. Eso sí, su uso debe hacerse antes de consumir la bebida, ya que su finalidad es servir como herramienta de prevención y facilitar una detección temprana.

Un resultado negativo no descarta una posible sumisión química

Para preservar su funcionamiento, los sensores no deben mojarse con agua dulce o salada ni entrar en contacto con jabón u otros productos.

Por último, desde el propio protocolo se insiste en que un resultado negativo no descarta por completo una posible sumisión química. Si existen dudas o aparecen síntomas compatibles, se debe solicitar ayuda de manera inmediata aunque la pulsera no haya cambiado de color.