Fraudes eléctricos masivos en Málaga: la provincia abre 13 expedientes al día, más de uno a la semana vinculado a plantaciones de marihuana

En los seis primeros meses del año Endesa ha abierto 2.517 expedientes por fraude en la provincia de Málaga, es decir, 13 expedientes de fraude al día. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 21,3 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de 73.500 hogares.

La situación no mejora cuando este fraude procede de plantaciones de marihuana. En el primer semestre, se han abierto 29 expedientes de fraude vinculados a esta actividad, es decir más de un caso semanal de fraude vinculado a plantaciones de marihuana. Esta práctica ha supuesto la defraudación de más de 3 millones de kilovatios hora en seis meses, es decir, el 14% de la energía que se defrauda en la provincia de Málaga está vinculada a plantaciones de marihuana.

Las plantaciones de marihuana indoor provocan la saturación de las redes eléctricas afectando a todos los vecinos, ya que una sola plantación de marihuana en una vivienda puede llegar a consumir como 80 viviendas a la vez las 24 horas del día. Endesa alerta de que las infraestructuras eléctricas no pueden soportar esta demanda energética que roza niveles de polígonos industriales y "acaban saturadas derivando en graves problemas para la seguridad de las instalaciones y los suministros".

¿Cómo lo hacen?

Estas organizaciones realizan tendidos de cables de más de un kilómetro, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación.

La compañía ha puesto de manifiesto que estas cifras corresponden a la magnitud de un problema que supone un grave riesgo para la seguridad física de las personas que viven en estos entornos, así como la afectación a la calidad del suministro eléctrico que se ve interrumpido de forma continua por la saturación de las redes derivada del fraude masivo.

Indican que la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es fundamental y explican en una nota que tras una de estas operaciones realizada por las fuerzas de seguridad en Andalucía este año, se aprecia cómo la demanda energética desmesurada de las plantaciones de marihuana desciende drásticamente en el momento de la operación policial, ya que en dicha operación se desmantelaron 40 plantaciones de marihuana, más de 5.000 plantas, y se realizaron 30 cortes de suministro por enganches ilegales.

Una vez desmanteladas las plantaciones la saturación de las redes se mitiga y desaparecen los problemas de suministro ya que en las zonas donde se registra fraude masivo Endesa ha llegado a triplicar la potencia energética para contrarrestar este problema. Pero cuando no se elimina el origen del fraude, como puede ser una plantación el problema vuelve a aparecer al poco tiempo.

Endesa ha abierto 23.209 expedientes por fraude en Andalucía

La situación en el resto de la comunidad autónoma es parecida. En los seis primeros meses del año, Endesa ha abierto 23.209 expedientes por fraude en Andalucía, es decir, 128 expedientes de fraude al día. Todos estos fraudes supusieron la defraudación de 171 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético medio mensual de cerca de 600.000 hogares.

Las plantaciones de marihuana también son un problema en la comunidad. En el primer semestre del año, la compañía ha abierto 547 expedientes de fraude vinculados a esta actividad en Andalucía, es decir más de 21 casos a la semana de fraude vinculado a plantaciones de marihuana. Esta práctica ha supuesto la defraudación de más de 34 millones de kilovatios hora en seis meses, es decir, el 20% de la energía que se defrauda en Andalucía está vinculada a esta actividad.

Sevilla es la provincia que más fraude concentra, con 8.773 expedientes en los seis primeros meses del año y 57 millones de kilovatios hora de energía defraudada. De esos expedientes 79 están vinculados a plantaciones de marihuana. Aunque Granada concentra un volumen mayor de expedientes por marihuana, con 276 en los seis primeros meses del año y 14 millones de kilovatios hora defraudados con esta práctica.

Las plantaciones de marihuana indoor provocan la saturación de las redes eléctricas afectando a todos los vecinos, ya que una sola plantación de marihuana en una vivienda puede llegar a consumir como 80 viviendas a la vez las 24 horas del día. Por este motivo las infraestructuras eléctricas no pueden soportar esta demanda energética que roza niveles de polígonos industriales y acaban saturadas derivando en graves problemas para la seguridad de las instalaciones y los suministros.

España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE

Toda esta realidad tiene reflejo en el Informe Europeo sobre Drogas 2025 en el que España acapara el 73% de todas las incautaciones de plantas de marihuana registradas en la UE, un dato que muestra la dimensión del problema en nuestro país. El cultivo indoor de marihuana, controlado en muchos casos por organizaciones criminales internacionales, según el ministerio del Interior, es especialmente grave en Andalucía y Cataluña.