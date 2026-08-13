Llenar la cesta de la compra en Málaga sale más caro que en el resto de Andalucía: el IPC sube al 3,6% en la provincia, tres décimas por encima de la media autonómica

Llenar la cesta de la compra sale cada vez más caro en Málaga. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en la provincia en el mes de julio en tasa interanual, tres décimas por encima de la media andaluza, que se sitúa esta vez en un 3,3%, cinco décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%. Málaga es la provincia de la comunidad autónoma donde más se han incrementado los precios en el mes de julio, con una subida mensual también del 0,2%. Le pisa los talones Granada con un 3,5% y una subida mensual del 0,3%. Tras ellas estarían Córdoba y Sevilla (3,4%, con una subida mensual del 0% y 0,3% respectivamente); Cádiz (3,3%, con una subida mensual del 0,4%); Almería (3%, con una subida mensual del 0%); Huelva (2,9%, con una subida mensual del 0,3%) y, finalmente, Jaén (2,7%, con una subida mensual del 0,2%).

El transporte, un 1,5% más caro por los combustibles

El sector donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en los transportes, con un 6,3% más que en julio de 2025 (+1,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5% más, sin cambios interanuales. Le siguen la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, con un 4,8% más (+1,6 puntos). También destacan los costes del cuidado personal, la protección social, y diversos bienes y servicios, con un 3,4% más (-0,1 puntos).

Otras subidas han sido más moderadas. En alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,8% (-0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0 puntos); información y comunicaciones, un 2% (+1,9 puntos) y sanidad, un 2% (-0,1 puntos).

La inflación española acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3%

Los datos deben ser entendidos en un contexto nacional, donde el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha elevado cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,6%, su cifra más alta desde mayo de 2024, según los datos definitivos del INE, que ha revisado al alza en una décima su estimación preliminar (3,5%).

Con el dato de julio, que se vio impulsado por la factura energética, la inflación española acumula cinco meses consecutivos con una tasa interanual superior al 3%. El Instituto Nacional de Estadística explica que en julio tiraron al alza de los precios la vivienda, como consecuencia del encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos, así como el transporte, debido también al incremento de los precios de los combustibles.

En este sentido, el Ministerio de Economía ha señalado que el gasóleo registró una variación interanual del 15,7% en julio, por encima del umbral del 15% previsto en el decreto de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán. Al superarse ese umbral, se activa de forma automática la cláusula de salvaguarda del plan de respuesta, de forma que la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes.

Por su parte, la gasolina, cuya subclase registró en julio una variación interanual del 7,3%, por debajo del 15%, mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de 5 céntimos por litro en septiembre.

En cambio, los precios de los alimentos moderaron su avance interanual en julio. "La presión inflacionista no se ha trasladado a los alimentos, para los que la variación interanual fue del 1,6%, tres décimas por debajo de la tasa de junio y un mínimo no visto desde 2021", han destacado desde el Ministerio de Economía.

En términos mensuales (julio sobre junio), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo esperado, impulsado por el encarecimiento de gasolinas, electricidad y paquetes turísticos. Por el contrario, tanto el vestido y calzado como los alimentos y bebidas no alcohólicas tiraron a la baja de los precios, en el primer caso por las rebajas de verano, y en el segundo, por el abaratamiento de las frutas y frutos de cáscara y de las hortalizas, legumbres y patatas.

Con el incremento de julio, la inflación mensual acumula seis meses consecutivos de alzas. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó tres décimas su tasa interanual en julio, hasta el 3,9%, con una variación mensual del 0,0%.