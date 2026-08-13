Málaga sí verá desaparecer el Sol en 2027: así será el eclipse total del 2 de agosto

La otra gran diferencia con el fenómeno de este miércoles estará encima de nuestras cabezas. El eclipse de 2026 llegó al final de la tarde y con el Sol muy próximo al horizonte en buena parte de España. En 2027 ocurrirá en plena mañana. En el momento máximo, <strong>el Sol estará a unos 39 grados de altura</strong> sobre el horizonte desde Málaga capital.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Eso simplificará muchísimo la elección del lugar desde el que observarlo.<strong> No habrá que buscar necesariamente un horizonte completamente despejado:</strong> playas, paseos marítimos, plazas o espacios abiertos con buena visibilidad del cielo podrán convertirse en observatorios improvisados.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h2 class="ft-helper-spacer-t-xs ft-helper-fontSize-heading-S">Cuanto más hacia el oeste, más durará la noche</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">El mapa de la totalidad deja además una <strong>circunstancia especialmente favorable para la Costa del Sol occidental. </strong>La duración aumenta conforme se avanza desde Málaga hacia <strong>Marbella, Estepona y Manilva,</strong> más próximas a la zona central por la que pasará la sombra lunar.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">En <strong>Manilva,</strong> la totalidad se extenderá aproximadamente durante<strong> 3 minutos y 47 segundos. </strong>En <strong>Estepona </strong>serán unos <strong>3 minutos y 36 segundos </strong>y en <strong>Marbella, alrededor de 3 minutos y 16 segundos.</strong></p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">También superarán ampliamente los dos minutos <strong>Fuengirola,</strong> con unos 3 minutos y 10 segundos; <strong>Benalmádena,</strong> con alrededor de 2 minutos y 51 segundos;<strong> y Torremolinos,</strong> con unos 2 minutos y 40 segundos.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Hacia la <strong>Axarquía,</strong> Málaga seguirá dentro de la franja de totalidad, aunque el tiempo se irá reduciendo. <strong>Rincón de la Victoria</strong> tendrá cerca de 1 minuto y 53 segundos;<strong> Nerja, </strong>alrededor de 1 minuto y 39 segundos;<strong> y Vélez-Málaga,</strong> algo menos de un minuto.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><figure class="ft-img" data-aida-image><picture><!--[--><!--[--><source media="(min-width:640.1px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_default_0_x379y216.webp" type="image/webp" width="758.0" height="648.0"><source media="(min-width: 320.1px) and (max-width: 640px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_640w_0_x379y216.webp" type="image/webp" width="640.0" height="547.0"><source media="(max-width: 320px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_320w_0_x379y216.webp" type="image/webp" width="320.0" height="274.0"><source media="(min-width:640.1px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg" type="image/jpeg" width="758.0" height="648.0" data-aida-photoclipping=""><source media="(min-width: 320.1px) and (max-width: 640px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_640w_0_x379y216.jpg" type="image/jpeg" width="640.0" height="547.0" data-aida-photoclipping=""><source media="(max-width: 320px)" srcset="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg" type="image/jpeg" width="320.0" height="274.0" data-aida-photoclipping=""><!--]--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_alta-libre-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg" width="1200" height="1026" alt="Franjas que marcan donde se verá el eclipse total" class="ft-helper-img-rd" loading="lazy" fetchpriority="auto"><!--]--></picture><figcaption data-aida-caption><p class="ft-helper-fontColor-quaternary ft-helper-fontSize-body-S ft-helper-spacer-t-xxs">Franjas que marcan donde se verá el eclipse total <span class="ft-helper-fontWeight-800 ft-helper-text-transform-uppercase" data-aida-captionauthor=""><!--[--><!--[--> / L.O.<!--]--><!--]--></span></p></figcaption></figure><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h2 class="ft-helper-spacer-t-xs ft-helper-fontSize-heading-S">No toda la provincia verá el 100%</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">La frontera será especialmente importante. <strong>El eclipse no será total en toda la provincia de Málaga. </strong>Una parte del interior quedará al norte del límite de la sombra y verá un eclipse extraordinariamente profundo, <strong>pero parcial.</strong></p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Es el caso, por ejemplo, de<strong> Antequera, donde los cálculos del IGN no registran fase de totalidad</strong> pese a que la magnitud del eclipse se acercará muchísimo a 1. También quedan fuera de la totalidad localidades como <strong>Mollina, Campillos o Fuente de Piedra.</strong></p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Esa circunstancia previsiblemente desplazará a miles de personas hacia la capital, la <strong>Costa del Sol, la Axarquía litoral, el Valle del Guadalhorce</strong> y determinadas zonas de la Serranía de Ronda que sí entren en la sombra.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h2 class="ft-helper-spacer-t-xs ft-helper-fontSize-heading-S">Uno de los grandes eclipses del siglo</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Málaga será solo una pequeña parte de un eclipse excepcional a escala planetaria. La sombra comenzará su recorrido en el <strong>Atlántico,</strong> atravesará el Estrecho de Gibraltar y continuará por el norte de <strong>África, Egipto, el mar Rojo, Arabia Saudí, Yemen y Somalia</strong> antes de terminar en el Índico. En Europa, la totalidad únicamente podrá contemplarse desde el sur de España.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">El gran máximo se producirá en Egipto, donde la oscuridad completa alcanzará 6 minutos y 23 segundos, lo que convierte al del 2 de agosto de 2027 en uno de los eclipses totales de Sol más largos del siglo XXI. <strong>En España, el punto privilegiado será Ceuta, con una totalidad de 4 minutos y 48 segundos.</strong></p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">La espectacularidad del fenómeno explica también la expectación turística que ya rodea la cita. El astrofísico malagueño Alberto Castro-Tirado considera que el eclipse de este año ha sido apenas <strong>«un aperitivo» de lo que llegará a Málaga en 2027, </strong>mientras que desde la Sociedad Malagueña de Astronomía se viene advirtiendo de la necesidad de preparar con antelación los lugares de observación y los movimientos de visitantes que puede provocar el fenómeno.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h2 class="ft-helper-spacer-t-xs ft-helper-fontSize-heading-S">Una imagen que Málaga no veía desde el siglo XIX</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Para encontrar una escena comparable sobre el cielo malagueño hay que viajar al siglo XIX. <strong>El eclipse total del 22 de diciembre de 1870 atravesó el sur de la Península y situó Málaga dentro de la sombra lunar. </strong>Las tablas históricas de NASA sitúan los límites de la franja de totalidad a ambos lados de la latitud de la ciudad cuando la sombra recorrió esta zona de Andalucía. Más de siglo y medio después, la provincia tendrá así una nueva oportunidad de vivir uno de los fenómenos más impactantes de la astronomía.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text"><strong>Habrá que mantener, eso sí, las mismas precauciones que este miércoles. </strong>Durante todas las fases parciales nunca debe mirarse directamente al Sol sin sistemas adecuados de observación. El IGN desaconseja las soluciones caseras y recuerda que gafas de sol, radiografías, cristales ahumados o filtros improvisados no protegen la vista.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">El calendario ya tiene, por tanto, una fecha marcada: <strong>lunes 2 de agosto de 2027, poco antes de las once de la mañana.</strong> Esta vez Málaga no se quedará en el 94, el 96 o el 98%. Esta vez será el 100%.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h2 class="ft-helper-spacer-t-xs ft-helper-fontSize-heading-S">2028 empezará con un anillo de fuego</h2><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">Y tras <strong>dos eclipses totales,</strong> el año <strong>2028</strong> comenzará con otro de tipo anular, que se producirá el 26 de enero, cruzando la península de suroeste a noroeste y Baleares, <strong>casi al anochecer </strong>con el Sol muy bajo sobre el horizonte y una fase de anularidad de más de siete minutos, señala la web Trío de Eclipses.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">En un eclipse anular, <strong>la Luna no llega a cubrir del todo el disco solar, </strong>pero se forma un intenso <strong>anillo de fuego</strong> alrededor de la silueta de nuestro satélite.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">La franja de anularidad pasará, entre otros lugares por <strong>Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunidad Valenciana,</strong> para terminar en las Islas Baleares y sur de Cataluña.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">A nivel mundial, esa franja <strong>comenzará en el océano Pacífico,</strong> y atravesará gran parte de América del Sur (Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa), para adentrarse luego en el océano Atlántico antes de llegar a Portugal (entrando primero por las Islas Azores) <strong>y terminar en España.</strong></p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">En cuento a la <strong>zona de parcialidad,</strong> cubrirá también <strong>América Central,</strong> gran parte de América Norte y Sur, el sur de <strong>Groenlandia,</strong> la zona más occidental de Europa y algunas regiones del <strong>norte de África.</strong></p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text">El eclipse <strong>comenzará a las 13.06 hora peninsular</strong> española en el Pacífico y terminará a las 19.08 horas en España, por lo que tendrá una <strong>duración total de 362 minutos,</strong> indican los datos del IGN.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!----><!----><!--]--><div class="ft-mol-related"><p class="ft-mol-related__header">Noticias relacionadas y más</p><ul class="ft-list"><!--[--><li class="ft-mol-related__item"><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/sociedad/2026/08/12/eclipse-solar-espana-directo-claves-133283806.html" target="_self" title="Así ha sido el eclipse solar en España" class="ft-link ft-helper-fontColor-black">Así ha sido el eclipse solar en España</a></li><li class="ft-mol-related__item"><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/12/malaga-asoma-cielo-contemplar-eclipse-133296017.html" target="_self" title="Málaga se asoma al cielo para contemplar el eclipse solar: así ha vivido la provincia este fenómeno histórico" class="ft-link ft-helper-fontColor-black">Málaga se asoma al cielo para contemplar el eclipse solar: así ha vivido la provincia este fenómeno histórico</a></li><li class="ft-mol-related__item"><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/12/eclipse-asombro-malaga-150-anos-133295113.html" target="_self" title="El eclipse que asombró a Málaga hace más de 150 años: "A las 12:31, totalmente cubierto"" class="ft-link ft-helper-fontColor-black">El eclipse que asombró a Málaga hace más de 150 años: "A las 12:31, totalmente cubierto"</a></li><!--]--></ul></div><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--[--><!----><!----><!--[--><p class="ft-text"><strong>El máximo del eclipse se alcanzará en Brasil,</strong> donde la duración de la anularidad será de 10 minutos y 27 segundos, convirtiendo a este eclipse anular en uno de los más largos de este siglo.</p><!--]--><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!--[--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--[--><!----><!--]--><!--]--><!----><!----><!--]--><!--]--><!--[--><!----><!--[--><!--]--><!----><!----><!--[--><!----><div id="bloque_bajo_noticia" class="ft-ad ft-ad--taboola"></div><!----><!----><!--]--><a id="comments" name="comments" title class="ft-anchor ft-anchor--absolute ft-helper-spacer-voffset-xlg"><!--[--><!--]--></a><span></span><!--]--></div><!--]--><!----></div><div class="ft-layout-grid-flex__colXs-12 ft-layout-grid-flex__colSm-1 ft-layout-grid-flex__colFirst-xs" data-v-ad6c37ab><div class="ft-mol-rrss-column ft-mol-rrss-columnSticky ft-helper-show-sm" data-v-ad6c37ab><div class="ft-mol-rrss-column__items"><!--[--><a href="https://api.whatsapp.com/send?text=M%C3%A1laga%20s%C3%AD%20ver%C3%A1%20desaparecer%20el%20Sol%20en%202027%3A%20as%C3%AD%20ser%C3%A1%20el%20eclipse%20total%20del%202%20de%20agosto%20https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/malaga-vera-desaparecer-sol-2027-133324470.html%3Futm_source%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbtn-share" target="_blank" title="WhatsApp" class="ft-btn-rrss ft-btn-rrss--whatsapp" rel="nofollow" data-share-button="whatsapp"><!--[--><span class="ft-mol-rrss ft-mol-rrssWhatsapp--default ft-btn-rrss__icon"></span><span class="ft-btn-rrss__text"> RRSS WhatsApp</span><!--]--></a><a 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href="mailto:?subject=M%C3%A1laga%20s%C3%AD%20ver%C3%A1%20desaparecer%20el%20Sol%20en%202027%3A%20as%C3%AD%20ser%C3%A1%20el%20eclipse%20total%20del%202%20de%20agosto%20&body=https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/malaga-vera-desaparecer-sol-2027-133324470.html%3Futm_source%3Dmail%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dbtn-share" target="_blank" title="email" class="ft-btn-rrss ft-btn-rrss--email" rel="nofollow" data-share-button="mail"><!--[--><span class="ft-mol-rrss ft-mol-rrssEmail--default ft-btn-rrss__icon"></span><span class="ft-btn-rrss__text"> RRSS email</span><!--]--></a><!--]--><a href="javascript: void(0)" title="Copiar URL" class="ft-btn-nav ft-btn-nav--copy ft-btn-nav--bordered" data-share-button="url"><!--[--><span class="ft-btn-nav__text">Copiar URL</span><span class="ft-btn-nav__icon"></span><!--]--></a><button type="button" name="go-to" class="ft-btn-nav ft-btn-nav--favorite ft-btn-nav--bordered" title="Guardar en favoritos"><span 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class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/12/malaga-pagara-400-euros-vivienda-133291415.html" target="_self" title="Málaga pagará hasta 400 euros por vivienda a las comunidades de propietarios que instalen contadores de agua individuales" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Málaga pagará hasta 400 euros por vivienda a las comunidades de propietarios que instalen contadores de agua individuales</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/08/interrumpida-linea-c-2-cercanias-133192083.html" target="_self" title="Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria desprendida" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria desprendida</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/10/vecinos-critican-falta-informacion-parque-133166177.html" target="_self" title="Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: 'Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: 'Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/10/hallan-muerto-joven-22-anos-piscina-malaga-133230481.html" target="_self" title="Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/06/malaga-bate-record-poblacion-provincia-1-8-millones-133137736.html" target="_self" title="Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">Málaga bate su récord de población: la provincia sigue superando los 1,8 millones y la capital los 600.000 habitantes</a></li><li class="ft-list__item"><!----><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/11/quiero-senalar-malo-quiero-cambiarlo-133260237.html" target="_self" title="No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga" class="ft-link ft-link--secondary ft-mol-rankingNews__text">No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga</a></li><!--]--></ol></div></div><div id="tabpanel_1" role="tabpanel" class="ft-mol-tabs__content"><!--[--><!----><div class="ft-mol-modNews ft-mol-modNews--last"><!--[--><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/malaga-vera-desaparecer-sol-2027-133324470.html" target="_self" title="Málaga sí verá desaparecer el Sol en 2027: así será el eclipse total del 2 de agosto" class="ft-link ft-link--secondary">Málaga sí verá desaparecer el Sol en 2027: así será el eclipse total del 2 de agosto</a><!--]--></h3><!----><time datetime="13:36" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">13:36</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/malaga-vera-desaparecer-sol-2027-133324470.html" target="_self" title="Málaga sí verá desaparecer el Sol en 2027: así será el eclipse total del 2 de agosto"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e3435225-f4fc-4468-8f09-5b3568b4bdbc_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x800y355.webp" width="16" height="9" alt="Málaga sí verá desaparecer el Sol en 2027: así será el eclipse total del 2 de agosto" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/sueldo-necesita-cobrar-malagueno-pagar-alquiler-malaga-133324149.html" target="_self" title="Este es el sueldo que necesita un malagueño para poder pagar un alquiler en Málaga" class="ft-link ft-link--secondary">Este es el sueldo que necesita un malagueño para poder pagar un alquiler en Málaga</a><!--]--></h3><!----><time datetime="12:42" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">12:42</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/sueldo-necesita-cobrar-malagueno-pagar-alquiler-malaga-133324149.html" target="_self" title="Este es el sueldo que necesita un malagueño para poder pagar un alquiler en Málaga"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/1725ccad-abf9-422c-abec-eb144b770561_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.webp" width="16" height="9" alt="Este es el sueldo que necesita un malagueño para poder pagar un alquiler en Málaga" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/camas-gasto-feria-malaga-plena-133300876.html" target="_self" title="Menos camas pero más gasto: Una Feria de Málaga en plena transición" class="ft-link ft-link--secondary">Menos camas pero más gasto: Una Feria de Málaga en plena transición</a><!--]--></h3><!----><time datetime="12:15" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">12:15</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><!----></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/prisionero-propio-piso-barrio-hermanas-133283266.html" target="_self" title="Prisionero en su propio piso, en el barrio de Dos Hermanas: "Bajé una vez agarrado a la barandilla"" class="ft-link ft-link--secondary">Prisionero en su propio piso, en el barrio de Dos Hermanas: "Bajé una vez agarrado a la barandilla"</a><!--]--></h3><!----><time datetime="12:13" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">12:13</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/prisionero-propio-piso-barrio-hermanas-133283266.html" target="_self" title="Prisionero en su propio piso, en el barrio de Dos Hermanas: "Bajé una vez agarrado a la barandilla""><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/b895dc07-99a3-4124-8d8e-be6bdf8cb94f_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x683y255.webp" width="16" height="9" alt="Prisionero en su propio piso, en el barrio de Dos Hermanas: "Bajé una vez agarrado a la barandilla"" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/alquiler-aprieta-malaga-mas-1-500-euros-piso-133323346.html" target="_self" title="El alquiler no da tregua en Málaga y supera los 1.500 euros al mes por un piso de 80 metros" class="ft-link ft-link--secondary">El alquiler no da tregua en Málaga y supera los 1.500 euros al mes por un piso de 80 metros</a><!--]--></h3><!----><time datetime="11:40" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">11:40</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/alquiler-aprieta-malaga-mas-1-500-euros-piso-133323346.html" target="_self" title="El alquiler no da tregua en Málaga y supera los 1.500 euros al mes por un piso de 80 metros"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/f1eae737-dd3a-4fc2-9976-aab82e9a8ff0_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x1200y533.webp" width="16" height="9" alt="El alquiler no da tregua en Málaga y supera los 1.500 euros al mes por un piso de 80 metros" class="ft-mol-modNews__contentImage" 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href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/llenar-cesta-compra-malaga-sale-133321148.html" target="_self" title="Llenar la cesta de la compra en Málaga sale más caro que en el resto de Andalucía: el IPC sube al 3,6% en la provincia, tres décimas por encima de la media autonómica"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/b96c1c83-e083-4620-be68-2e024f65db7d_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x512y226.webp" width="16" height="9" alt="Llenar la cesta de la compra en Málaga sale más caro que en el resto de Andalucía: el IPC sube al 3,6% en la provincia, tres décimas por encima de la media autonómica" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><div class="ft-mol-modNews__article ft-helper-branded"><div class="ft-mol-modNews__content"><!----><h3 class="ft-mol-modNews__contentText"><!--[--><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/avoi-feria-malaga-camino-santiago-ninos-cancer-133292307.html" target="_self" title="La caseta solidaria de AVOI vuelve a la Feria de Málaga con un objetivo: llevar a 80 niños con cáncer al Camino de Santiago" class="ft-link ft-link--secondary">La caseta solidaria de AVOI vuelve a la Feria de Málaga con un objetivo: llevar a 80 niños con cáncer al Camino de Santiago</a><!--]--></h3><!----><time datetime="9:56" class="ft-mol-modNews__data ft-mol-modNews__dataPrimary">9:56</time><div class="ft-mol-headband ft-mol-headband--branded"><div class="ft-mol-headband__logo"> <!----></div></div></div><a href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/13/avoi-feria-malaga-camino-santiago-ninos-cancer-133292307.html" target="_self" title="La caseta solidaria de AVOI vuelve a la Feria de Málaga con un objetivo: llevar a 80 niños con cáncer al Camino de Santiago"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/6a7af752-55a5-412e-a513-98fcb52eb58d_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x536y842.webp" width="16" height="9" alt="La caseta solidaria de AVOI vuelve a 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href="https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2026/08/12/malaga-asoma-cielo-contemplar-eclipse-133296017.html" target="_self" title="Málaga se asoma al cielo para contemplar el eclipse solar: así ha vivido la provincia este fenómeno histórico"><!--[--><img src="https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/3cb964a0-a3be-450f-afb5-9d6143d4f7f9_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0_x609y270.webp" width="16" height="9" alt="Málaga se asoma al cielo para contemplar el eclipse solar: así ha vivido la provincia este fenómeno histórico" class="ft-mol-modNews__contentImage" loading="lazy"><!--]--></a></div><!--]--></div><!--]--></div><!--]--></div></section><!--]--> </div></div><script src="https://estaticos-cds.prensaiberica.es/v2.1.631/cds-statics/assets/js/tabs/fourty-js-tabs.515fedaf.js" id="tabs" async></script><!--]--><!--[--><aside class="ft-ad ft-ad--roba ft-ad--robaNotext ft-helper-hide-xs" style=""><div class="ft-ad--sticky"><div data-ad-position="300dchac-3" data-type-ad="pc" 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Y es que si este miércoles \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"https:\u002F\u002Fwww.laopiniondemalaga.es\u002Fmalaga\u002F2026\u002F08\u002F12\u002Fmalaga-asoma-cielo-contemplar-eclipse-133296017.html\">la parte norte de la península fue la que disfrutó\u003C\u002Fa> del eclipse total, \u003Cstrong>el año que viene es el turno de Málaga.\u003C\u002Fstrong> Será el próximo\u003Cstrong> 2 de agosto de 2027 \u003C\u002Fstrong>a las \u003Cstrong>10.48 horas,\u003C\u002Fstrong> lo que permitirá una mejor contemplación desde cualquier parte del litoral. Durará también más, \u003Cstrong>casi dos minutos\u003C\u002Fstrong> y en la zona occidental de la Costa del Sol, llegará a los tres.\u003C\u002Fp>","html",{"data":705,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">\u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"https:\u002F\u002Fwww.laopiniondemalaga.es\u002Fmalaga\u002F2026\u002F08\u002F12\u002Feclipse-asombro-malaga-150-anos-133295113.html\">\"Llevamos ya casi dos años pendientes del eclipse\".\u003C\u002Fa> Silvia compró las gafas para el atardecer de este 12 de agosto en el mes de abril. Con tanta antelación las pudo adquirir por Amazon al razonable precio de 50 céntimos, cuando prácticamente nadie sabía de la existencia de este espectáculo que terminaría convirtiéndose en un evento de masas. \u003Cstrong>\"Cuando dije que iba a haber un eclipse todo el mundo se reía, decían que era una tontería\", \u003C\u002Fstrong>explica. Ahora se alegra de que la sociedad se haya animado a reunirse para mirar al cielo. Siempre supo que \u003Cstrong>llegado el momento \"les entrarían ganas\".\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":707,"type":812},{"photoView":708,"footer":-1,"author":-1,"imageSrc":-1,"id":811,"type":812,"preTitle":-1,"metas":709,"photoFooter":711,"signature":712,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":714,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":715,"photoClippings":716,"url":798,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":814},{"preTitle":-1,"metas":709,"photoFooter":711,"signature":712,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":714,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":715,"photoClippings":716,"url":798,"id":811,"type":812,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":813},{"metaKeywords":-1,"customMetas":710,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":694},[],"\u003Cp>El mapa muestra la franja de totalidad del eclipse del 2 de agosto de 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class=\"ft-text\">\u003Cstrong>Encontrar las mejores vistas de toda Málaga no ha sido tarea fácil.\u003C\u002Fstrong> Silvia y su hija, dos aficionadas a la astronomía, \u003Cstrong>llevan meses tanteando zonas de la ciudad\u003C\u002Fstrong> para no perderse ni un solo detalle de la jornada. Este periódico la encuentra subida al \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"https:\u002F\u002Fwww.laopiniondemalaga.es\u002Ffotos\u002Fmalaga\u002F2026\u002F08\u002F12\u002Feclipse-solar-malaga-capital-133308991.html#foto1\">mirador más alto del Monte Calamorro\u003C\u002Fa>, en \u003Cstrong>Benalmádena,\u003C\u002Fstrong> al final han podido quedarse cerca de donde residen. Llegaron preparadas. No les faltó la ropa deportiva, algo de picoteo, mucha ilusión y una aplicación donde seguir el minuto a minuto de las fases del eclipse.\u003C\u002Fp>",{"data":818,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Pese a la neblina que por momentos daba un punto de intriga a la escena, el evento cubrió las expectativas. \u003Ca class=\"ft-link ft-link--decoration\" href=\"https:\u002F\u002Fwww.laopiniondemalaga.es\u002Fsociedad\u002F2026\u002F08\u002F12\u002Feclipse-solar-espana-directo-claves-133283806.html\">\"Hemos estado a punto de perderlo con las nubes,\u003C\u002Fa> pero también ha sido \u003Cstrong>más divertido y emocionante\".\u003C\u002Fstrong> Silvia ya conoce cada detalle de los eclipses que podrá disfrutar la provincia de Málaga en 2027 y 2028. Y lo cierto es que no puede esperar. \u003Cstrong>Ya lo tiene todo preparado.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":820,"type":812},{"photoView":821,"footer":-1,"author":-1,"imageSrc":-1,"id":900,"type":812,"preTitle":-1,"metas":822,"photoFooter":824,"signature":825,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":827,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":828,"photoClippings":829,"url":889,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":902},{"preTitle":-1,"metas":822,"photoFooter":824,"signature":825,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":827,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":828,"photoClippings":829,"url":889,"id":900,"type":812,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":901},{"metaKeywords":-1,"customMetas":823,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":694},[],"\u003Cp>Silvia, esperando la cola para subir al Teleférico de Benalmádena tras el eclipse solar\u003C\u002Fp>",{"name":826,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Gloria Pérez","133326290","Silvia, esperando la cola para subir al Teleférico de Benalmádena tras el eclipse solar",[830,839,851,861,865,871,880,887],{"width":646,"url":831,"height":646,"quality":719,"childPhotoClippings":832,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_1-1-large-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg",[833,836],{"width":722,"url":834,"height":722,"quality":724,"childPhotoClippings":835,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_1-1-large-aspect-ratio_640w_0_x714y357.jpg",[],{"width":728,"url":837,"height":728,"quality":724,"childPhotoClippings":838,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_1-1-large-aspect-ratio_320w_0_x714y357.jpg",[],{"width":646,"url":840,"height":841,"quality":116,"childPhotoClippings":842,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_alta-libre-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg","900",[843,847],{"width":722,"url":844,"height":845,"quality":739,"childPhotoClippings":846,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_alta-libre-aspect-ratio_640w_0_x714y357.jpg","480",[],{"width":728,"url":848,"height":849,"quality":739,"childPhotoClippings":850,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_alta-libre-aspect-ratio_320w_0_x714y357.jpg","240",[],{"width":746,"url":852,"height":853,"quality":119,"childPhotoClippings":854,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_media-libre-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg","495",[855,858],{"width":722,"url":856,"height":845,"quality":753,"childPhotoClippings":857,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x714y357.jpg",[],{"width":728,"url":859,"height":849,"quality":753,"childPhotoClippings":860,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x714y357.jpg",[],{"width":759,"url":862,"height":863,"quality":762,"childPhotoClippings":864,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_baja-libre-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg","225",[],{"width":765,"url":866,"height":738,"quality":768,"childPhotoClippings":867,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_mobile-ep-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg",[868],{"width":728,"url":869,"height":849,"quality":772,"childPhotoClippings":870,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_mobile-ep-aspect-ratio_320w_0_x714y357.jpg",[],{"width":722,"url":872,"height":845,"quality":776,"childPhotoClippings":873,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_mobile-sp-libre-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg",[874,877],{"width":722,"url":875,"height":845,"quality":780,"childPhotoClippings":876,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_mobile-sp-libre-aspect-ratio_640w_0_x714y357.jpg",[],{"width":728,"url":878,"height":849,"quality":780,"childPhotoClippings":879,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_mobile-sp-libre-aspect-ratio_320w_0_x714y357.jpg",[],{"width":786,"url":881,"height":882,"quality":789,"childPhotoClippings":883,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_portada-ep-libre-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg","291",[884],{"width":728,"url":885,"height":849,"quality":794,"childPhotoClippings":886,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_portada-ep-libre-aspect-ratio_320w_0_x714y357.jpg",[],{"width":888,"url":889,"height":890,"quality":731,"childPhotoClippings":891,"type":726,"cropped":8},"2000.0","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_source-aspect-ratio_default_0_x714y357.jpg","1500.0",[892,896],{"width":802,"url":893,"height":894,"quality":119,"childPhotoClippings":895,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fb7875ad4-a218-47db-9591-7799869ed4c3_source-aspect-ratio_640w_0_x714y357.jpg","480.0",[],{"width":807,"url":897,"height":898,"quality":119,"childPhotoClip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de 2027 será un eclipse sin precedentes","heading",{"data":909,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">\u003Cstrong>El próximo 2 de agosto,\u003C\u002Fstrong> la capital, toda la franja litoral y numerosos municipios del sur de la provincia quedarán dentro del recorrido de la sombra de la Luna. \u003Cstrong>Durante unos instantes, el disco solar desaparecerá completamente, \u003C\u002Fstrong>el cielo perderá su luminosidad habitual y podrá contemplarse la corona del Sol, invisible en condiciones normales.\u003C\u002Fp>",{"data":911,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">\u003Cstrong>No será simplemente un eclipse «un poco mayor» que el de este año.\u003C\u002Fstrong> Entre ver oculto el 98% del Sol y alcanzar el 100% existe un salto radical. Solo dentro de la franja de totalidad llega ese breve momento en el que el día adquiere aspecto de crepúsculo y la corona solar aparece alrededor del disco negro de la Luna. \u003Cstrong>Y Málaga estará dentro.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":913,"type":907},{"level":905,"text":914,"indent":-1,"align":-1},"A qué hora será el eclipse total de 2027 en Málaga",{"data":916,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">El \u003Cstrong>Instituto Geográfico Nacional\u003C\u002Fstrong> ya permite consultar el fenómeno municipio por municipio. En Málaga capital, \u003Cstrong>el eclipse parcial comenzará a las 09.41.58 horas\u003C\u002Fstrong> del lunes 2 de agosto de 2027.\u003C\u002Fp>",{"data":918,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">\u003Cstrong>La cita decisiva llegará poco más de una hora después. \u003C\u002Fstrong>La totalidad comenzará a las 10.48.02 horas, el máximo se producirá a las 10.48.56 y el Sol volverá a aparecer a las 10.49.51. El IGN cifra la duración de la oscuridad total en la capital en 1 minuto y 49 segundos, que es lo que \u003Cstrong>durará el eclipse total\u003C\u002Fstrong>. A esa hora, seguirá el eclipse \u003Cstrong>parcial de la luna que terminará a las 12.02.28 horas.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":920,"type":924},{"code":921,"id":922,"name":923,"title":-1},"\u003Cdiv data-widget=\"free_html_generator1\">

\u003Cfigure>

\u003Ciframe width=\"800\" height=\"600\" frameborder=\"0\" style=\"border:0; padding-top: 2rem;\" src=\"https:\u002F\u002Fvisualizadores.ign.es\u002Feclipses\u002F2027?center=-402392.1427001724,4436146.443550895&zoom=8.705309242549257&layers=GeoJSON*Oscurecimiento_0*https%3A%2F%2Fwww.ign.es%2Fweb%2Fresources%2Fviewer%2Feclipses%2Foscurez_estandard_2027.geojson*false*eyJwYXJhbWV0ZXJzIjpbeyJwb2x5Z29uIjp7ImZpbGwiOnsiY29sb3IiOiJ7e2Z9fWZ1bmN0aW9uKGUpe3ZhciBzPWUuZ2V0QXR0cmlidXRlKFwiT3NjdXJlY2ltaWVudG9cIik7bGV0IGE9MjAyNT09PWkuZGF0ZS5zdWJzdHJpbmcoMCw0KT93OkU7Zm9yKGxldCBlPTA7ZTxhLmxlbmd0aC0xO2UrKylpZihzPj1hW2VdWzBdJiZzPGFbZSsxXVswXSlyZXR1cm4gYVtlXVsxXTtyZXR1cm4gYS5hdCgtMSlbMV19Iiwib3BhY2l0eSI6MC40fSwic3Ryb2tlIjp7Im9wYWNpdHkiOjB9fSwicG9pbnQiOnsicmFkaXVzIjo1fX1dLCJkZXNlcmlhbGl6ZWRNZXRob2QiOiIoKHNlcmlhbGl6ZWRQYXJhbWV0ZXJzKSA9PiBJREVFLnN0eWxlLlNpbXBsZS5kZXNlcmlhbGl6ZShzZXJpYWxpemVkUGFyYW1ldGVycywgJ0lER","05f01fc2-ff76-4c36-bdad-c6aa193e2472","free_html_generator","dataWidget",{"data":926,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">La otra gran diferencia con el fenómeno de este miércoles estará encima de nuestras cabezas. El eclipse de 2026 llegó al final de la tarde y con el Sol muy próximo al horizonte en buena parte de España. En 2027 ocurrirá en plena mañana. En el momento máximo, \u003Cstrong>el Sol estará a unos 39 grados de altura\u003C\u002Fstrong> sobre el horizonte desde Málaga capital.\u003C\u002Fp>",{"data":928,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Eso simplificará muchísimo la elección del lugar desde el que observarlo.\u003Cstrong> No habrá que buscar necesariamente un horizonte completamente despejado:\u003C\u002Fstrong> playas, paseos marítimos, plazas o espacios abiertos con buena visibilidad del cielo podrán convertirse en observatorios improvisados.\u003C\u002Fp>",{"data":930,"type":907},{"level":905,"text":931,"indent":-1,"align":-1},"Cuanto más hacia el oeste, más durará la noche",{"data":933,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">El mapa de la totalidad deja además una \u003Cstrong>circunstancia especialmente favorable para la Costa del Sol occidental. \u003C\u002Fstrong>La duración aumenta conforme se avanza desde Málaga hacia \u003Cstrong>Marbella, Estepona y Manilva,\u003C\u002Fstrong> más próximas a la zona central por la que pasará la sombra lunar.\u003C\u002Fp>",{"data":935,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">En \u003Cstrong>Manilva,\u003C\u002Fstrong> la totalidad se extenderá aproximadamente durante\u003Cstrong> 3 minutos y 47 segundos. \u003C\u002Fstrong>En \u003Cstrong>Estepona \u003C\u002Fstrong>serán unos \u003Cstrong>3 minutos y 36 segundos \u003C\u002Fstrong>y en \u003Cstrong>Marbella, alrededor de 3 minutos y 16 segundos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":937,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">También superarán ampliamente los dos minutos \u003Cstrong>Fuengirola,\u003C\u002Fstrong> con unos 3 minutos y 10 segundos; \u003Cstrong>Benalmádena,\u003C\u002Fstrong> con alrededor de 2 minutos y 51 segundos;\u003Cstrong> y Torremolinos,\u003C\u002Fstrong> con unos 2 minutos y 40 segundos.\u003C\u002Fp>",{"data":939,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Hacia la \u003Cstrong>Axarquía,\u003C\u002Fstrong> Málaga seguirá dentro de la franja de totalidad, aunque el tiempo se irá reduciendo. \u003Cstrong>Rincón de la Victoria\u003C\u002Fstrong> tendrá cerca de 1 minuto y 53 segundos;\u003Cstrong> Nerja, \u003C\u002Fstrong>alrededor de 1 minuto y 39 segundos;\u003Cstrong> y Vélez-Málaga,\u003C\u002Fstrong> algo menos de un minuto.\u003C\u002Fp>",{"data":941,"type":812},{"photoView":942,"footer":-1,"author":-1,"imageSrc":-1,"id":1023,"type":812,"preTitle":-1,"metas":943,"photoFooter":945,"signature":946,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":948,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":949,"photoClippings":950,"url":1012,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":1025},{"preTitle":-1,"metas":943,"photoFooter":945,"signature":946,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":948,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":949,"photoClippings":950,"url":1012,"id":1023,"type":812,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":1024},{"metaKeywords":-1,"customMetas":944,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":694},[],"\u003Cp>Franjas que marcan donde se verá el eclipse total\u003C\u002Fp>",{"name":947,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"L.O.","133327528","Franjas que marcan donde se verá el eclipse total",[951,960,972,983,987,994,1003,1010],{"width":646,"url":952,"height":646,"quality":719,"childPhotoClippings":953,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_1-1-large-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg",[954,957],{"width":722,"url":955,"height":722,"quality":724,"childPhotoClippings":956,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_1-1-large-aspect-ratio_640w_0_x379y216.jpg",[],{"width":728,"url":958,"height":728,"quality":724,"childPhotoClippings":959,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_1-1-large-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg",[],{"width":646,"url":961,"height":962,"quality":116,"childPhotoClippings":963,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_alta-libre-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg","1026",[964,968],{"width":722,"url":965,"height":966,"quality":739,"childPhotoClippings":967,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_alta-libre-aspect-ratio_640w_0_x379y216.jpg","547",[],{"width":728,"url":969,"height":970,"quality":739,"childPhotoClippings":971,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_alta-libre-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg","274",[],{"width":746,"url":973,"height":974,"quality":119,"childPhotoClippings":975,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_media-libre-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg","564",[976,979],{"width":722,"url":977,"height":966,"quality":753,"childPhotoClippings":978,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_media-libre-aspect-ratio_640w_0_x379y216.jpg",[],{"width":728,"url":980,"height":981,"quality":753,"childPhotoClippings":982,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_media-libre-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg","273",[],{"width":759,"url":984,"height":985,"quality":762,"childPhotoClippings":986,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_baja-libre-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg","256",[],{"width":765,"url":988,"height":989,"quality":768,"childPhotoClippings":990,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_mobile-ep-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg","359",[991],{"width":728,"url":992,"height":970,"quality":772,"childPhotoClippings":993,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_mobile-ep-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg",[],{"width":722,"url":995,"height":966,"quality":776,"childPhotoClippings":996,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_mobile-sp-libre-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg",[997,1000],{"width":722,"url":998,"height":966,"quality":780,"childPhotoClippings":999,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_mobile-sp-libre-aspect-ratio_640w_0_x379y216.jpg",[],{"width":728,"url":1001,"height":970,"quality":780,"childPhotoClippings":1002,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_mobile-sp-libre-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg",[],{"width":786,"url":1004,"height":1005,"quality":789,"childPhotoClippings":1006,"type":731,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_portada-ep-libre-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg","332",[1007],{"width":728,"url":1008,"height":970,"quality":794,"childPhotoClippings":1009,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_portada-ep-libre-aspect-ratio_320w_0_x379y216.jpg",[],{"width":1011,"url":1012,"height":1013,"quality":731,"childPhotoClippings":1014,"type":726,"cropped":8},"758.0","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_default_0_x379y216.jpg","648.0",[1015,1019],{"width":802,"url":1016,"height":1017,"quality":119,"childPhotoClippings":1018,"type":726,"cropped":8},"https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F945bb54d-d77b-47be-ab0f-fec0a7ea4b01_source-aspect-ratio_640w_0_x379y216.jpg","547.0",[],{"width":807,"url":1020,"height":1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toda la provincia verá el 100%",{"data":1030,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">La frontera será especialmente importante. \u003Cstrong>El eclipse no será total en toda la provincia de Málaga. \u003C\u002Fstrong>Una parte del interior quedará al norte del límite de la sombra y verá un eclipse extraordinariamente profundo, \u003Cstrong>pero parcial.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":1032,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Es el caso, por ejemplo, de\u003Cstrong> Antequera, donde los cálculos del IGN no registran fase de totalidad\u003C\u002Fstrong> pese a que la magnitud del eclipse se acercará muchísimo a 1. También quedan fuera de la totalidad localidades como \u003Cstrong>Mollina, Campillos o Fuente de Piedra.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":1034,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Esa circunstancia previsiblemente desplazará a miles de personas hacia la capital, la \u003Cstrong>Costa del Sol, la Axarquía litoral, el Valle del Guadalhorce\u003C\u002Fstrong> y determinadas zonas de la Serranía de Ronda que sí entren en la sombra.\u003C\u002Fp>",{"data":1036,"type":907},{"level":905,"text":1037,"indent":-1,"align":-1},"Uno de los grandes eclipses del siglo",{"data":1039,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Málaga será solo una pequeña parte de un eclipse excepcional a escala planetaria. La sombra comenzará su recorrido en el \u003Cstrong>Atlántico,\u003C\u002Fstrong> atravesará el Estrecho de Gibraltar y continuará por el norte de \u003Cstrong>África, Egipto, el mar Rojo, Arabia Saudí, Yemen y Somalia\u003C\u002Fstrong> antes de terminar en el Índico. En Europa, la totalidad únicamente podrá contemplarse desde el sur de España.\u003C\u002Fp>",{"data":1041,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">El gran máximo se producirá en Egipto, donde la oscuridad completa alcanzará 6 minutos y 23 segundos, lo que convierte al del 2 de agosto de 2027 en uno de los eclipses totales de Sol más largos del siglo XXI. \u003Cstrong>En España, el punto privilegiado será Ceuta, con una totalidad de 4 minutos y 48 segundos.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":1043,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">La espectacularidad del fenómeno explica también la expectación turística que ya rodea la cita. El astrofísico malagueño Alberto Castro-Tirado considera que el eclipse de este año ha sido apenas \u003Cstrong>«un aperitivo» de lo que llegará a Málaga en 2027, \u003C\u002Fstrong>mientras que desde la Sociedad Malagueña de Astronomía se viene advirtiendo de la necesidad de preparar con antelación los lugares de observación y los movimientos de visitantes que puede provocar el fenómeno.\u003C\u002Fp>",{"data":1045,"type":907},{"level":905,"text":1046,"indent":-1,"align":-1},"Una imagen que Málaga no veía desde el siglo XIX",{"data":1048,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Para encontrar una escena comparable sobre el cielo malagueño hay que viajar al siglo XIX. \u003Cstrong>El eclipse total del 22 de diciembre de 1870 atravesó el sur de la Península y situó Málaga dentro de la sombra lunar. \u003C\u002Fstrong>Las tablas históricas de NASA sitúan los límites de la franja de totalidad a ambos lados de la latitud de la ciudad cuando la sombra recorrió esta zona de Andalucía. Más de siglo y medio después, la provincia tendrá así una nueva oportunidad de vivir uno de los fenómenos más impactantes de la astronomía.\u003C\u002Fp>",{"data":1050,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">\u003Cstrong>Habrá que mantener, eso sí, las mismas precauciones que este miércoles. \u003C\u002Fstrong>Durante todas las fases parciales nunca debe mirarse directamente al Sol sin sistemas adecuados de observación. El IGN desaconseja las soluciones caseras y recuerda que gafas de sol, radiografías, cristales ahumados o filtros improvisados no protegen la vista.\u003C\u002Fp>",{"data":1052,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">El calendario ya tiene, por tanto, una fecha marcada: \u003Cstrong>lunes 2 de agosto de 2027, poco antes de las once de la mañana.\u003C\u002Fstrong> Esta vez Málaga no se quedará en el 94, el 96 o el 98%. Esta vez será el 100%.\u003C\u002Fp>",{"data":1054,"type":907},{"level":905,"text":1055,"indent":-1,"align":-1},"2028 empezará con un anillo de fuego",{"data":1057,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">Y tras \u003Cstrong>dos eclipses totales,\u003C\u002Fstrong> el año \u003Cstrong>2028\u003C\u002Fstrong> comenzará con otro de tipo anular, que se producirá el 26 de enero, cruzando la península de suroeste a noroeste y Baleares, \u003Cstrong>casi al anochecer \u003C\u002Fstrong>con el Sol muy bajo sobre el horizonte y una fase de anularidad de más de siete minutos, señala la web Trío de Eclipses.\u003C\u002Fp>",{"data":1059,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">En un eclipse anular, \u003Cstrong>la Luna no llega a cubrir del todo el disco solar, \u003C\u002Fstrong>pero se forma un intenso \u003Cstrong>anillo de fuego\u003C\u002Fstrong> alrededor de la silueta de nuestro satélite.\u003C\u002Fp>",{"data":1061,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">La franja de anularidad pasará, entre otros lugares por \u003Cstrong>Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia, Comunidad Valenciana,\u003C\u002Fstrong> para terminar en las Islas Baleares y sur de Cataluña.\u003C\u002Fp>",{"data":1063,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">A nivel mundial, esa franja \u003Cstrong>comenzará en el océano Pacífico,\u003C\u002Fstrong> y atravesará gran parte de América del Sur (Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa), para adentrarse luego en el océano Atlántico antes de llegar a Portugal (entrando primero por las Islas Azores) \u003Cstrong>y terminar en España.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":1065,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">En cuento a la \u003Cstrong>zona de parcialidad,\u003C\u002Fstrong> cubrirá también \u003Cstrong>América Central,\u003C\u002Fstrong> gran parte de América Norte y Sur, el sur de \u003Cstrong>Groenlandia,\u003C\u002Fstrong> la zona más occidental de Europa y algunas regiones del \u003Cstrong>norte de África.\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>",{"data":1067,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">El eclipse \u003Cstrong>comenzará a las 13.06 hora peninsular\u003C\u002Fstrong> española en el Pacífico y terminará a las 19.08 horas en España, por lo que tendrá una \u003Cstrong>duración total de 362 minutos,\u003C\u002Fstrong> indican los datos del IGN.\u003C\u002Fp>",{"data":1069,"type":703},"\u003Cp class=\"ft-text\">\u003Cstrong>El máximo del eclipse se alcanzará en Brasil,\u003C\u002Fstrong> donde la duración de la anularidad será de 10 minutos y 27 segundos, convirtiendo a este eclipse anular en uno de los más largos de este siglo.\u003C\u002Fp>",[],[1072],{"type":1073,"data":1074},"subtitle-tag",{"text":640,"level":905},{"twitterInformation":1076,"facebookInformation":1077},{"title":637,"url":643},{"title":637,"url":643},"malaga,vera,desaparecer,sol,2027",{"name":-1,"place":73,"source":-1,"authorText":-1},{"updateDate":1081,"realUpdateDate":1082,"createDate":1083,"releaseDate":1084,"lastModifiedDate":-1},["Date","2026-08-13T11:36:00.000Z"],["Date","2026-08-13T11:36:00.000Z"],["Date","2026-08-13T09:55:09.000Z"],["Date","2026-08-13T10:53:06.000Z"],[1086],{"preTitle":-1,"metas":1087,"photoFooter":-1,"signature":1089,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":1091,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":17,"title":1092,"photoClippings":1093,"url":1176,"id":1177,"type":812,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":1178},{"metaKeywords":-1,"customMetas":1088,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":694},[],{"name":1090,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Álex 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España","\u002Fsociedad\u002F2026\u002F08\u002F12\u002Feclipse-solar-espana-directo-claves-133283806.html",{"mainUrl":1739,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"authors":1742,"contentId":1811,"contentType":184,"dates":1812,"id":1817,"multimediaType":319,"options":1818,"originalId":1811,"photoClippings":1836,"published":17,"sections":1918,"liveOptions":-1,"signature":1921,"sponsorship":-1,"subtitle":1831,"epigraph":697,"tags":1922,"commercialTags":1929,"hyperlocalisms":1930,"title":1931,"type":184,"url":1932,"urls":1933,"order":1252},[1743,1755,1764,1774,1785,1797,1803],{"name":1744,"id":1745,"originalId":1746,"title":1744,"url":1747,"image":1748,"description":1749,"authorInformation":1750,"active":17,"urls":1754},"Ana I. Montañez","afc0946f-79b8-3e04-8d8c-0680391d79b7","1685081","\u002Fautores\u002Fana-i-montanez.html","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F63dd0a09-f6d1-41fd-86f0-32795e1fa8f0_source-aspect-ratio_320w_0.jpeg","\u003Cp>Trabajo como periodista desde 2018 y en La Opinión de Málaga desde 2019. Fui responsable de sanidad durante la pandemia de la Covid-19, por lo que me encargué del seguimiento de los casos y la evolución de la crisis sanitaria en la provincia. En 2022 pasé a hacerme cargo de la actualidad municipal, centrada en la actividad del Ayuntamiento de Málaga y en urbanismo. Ahora, jefa de sección. Me apasiona la naturaleza por lo que también escribo sobre medioambiente. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga.\u003C\u002Fp>",{"position":1751,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":1752},"Jefa de sección",{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":1753},"https:\u002F\u002Fx.com\u002FAnna97mg",{"mainUrl":1747,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"name":1756,"id":1757,"originalId":1758,"title":1756,"url":1759,"image":1760,"description":1761,"authorInformation":1762,"active":17,"urls":1763},"Javier Lerena","0328f165-747a-30a5-8121-6a55a9e0abe1","18004","\u002Fautores\u002Fjavier-lerena.html","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Ff2e6ad25-67a1-40bb-a981-c19745cb9bef_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Redactor de la edición digital de La Opinión de Málaga. \u003C\u002Fp>",{"position":-1,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},{"mainUrl":1759,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"name":1765,"id":1766,"originalId":1767,"title":1765,"url":1768,"image":1769,"description":1770,"authorInformation":1771,"active":17,"urls":1773},"Antonio Pedrajas","c8ef3ec5-2f95-3c0d-b5fe-dab27fa9aed0","2258969","\u002Fautores\u002Fantonio-pedrajas.html","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002F2bfe7cc9-78bf-417b-a733-48cc6718e9b8_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Forma parte del equipo web de \u003Cstrong>La Opinión de Málaga\u003C\u002Fstrong>, donde desarrolla labores de \u003Cstrong>gestión editorial, redacción y coordinación de contenidos digitales\u003C\u002Fstrong>. Actualmente se encarga de la elaboración de la sección de \u003Cstrong>Opinión\u003C\u002Fstrong>, aportando criterio periodístico, experiencia en edición y conocimiento del proceso informativo.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Su trayectoria profesional está estrechamente ligada al \u003Cstrong>periodismo local en Málaga\u003C\u002Fstrong> y a la evolución de la prensa escrita hacia el entorno digital. Inició su carrera en 1986 como \u003Cstrong>corrector editorial en El Diario de la Costa del Sol\u003C\u002Fstrong>, donde posteriormente trabajó como tipógrafo y operador de linotipia hasta 1992.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ese mismo año se incorporó a \u003Cstrong>El Sol del Mediterráneo\u003C\u002Fstrong>, desempeñando distintas funciones en el departamento de \u003Cstrong>maquetación y diseño\u003C\u002Fstrong>, una etapa que compaginó con trabajos de fotocomposición en una empresa de referencia en Málaga.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desde 1999 forma parte de \u003Cstrong>La Opinión de Málaga\u003C\u002Fstrong>, donde ha estado vinculado durante años al \u003Cstrong>cierre, diseño y elaboración del ejemplar diario\u003C\u002Fstrong>. Su experiencia combina el conocimiento de los procesos tradicionales de la prensa impresa con el trabajo actual en la edición digital, reforzando su perfil como profesional especializado en \u003Cstrong>edición periodística, opinión y prensa local malagueña\u003C\u002Fstrong>.\u003C\u002Fp>",{"position":1772,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":-1},"Editor de la edición digital",{"mainUrl":1768,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"name":826,"id":1775,"originalId":1776,"title":826,"url":1777,"image":1778,"description":1779,"authorInformation":1780,"active":17,"urls":1784},"66125e22-4f17-3184-a140-5b4a8d04c8ca","2228214","\u002Fautores\u002Fgloria-perez-2.html","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Ff15e36b4-5e21-4123-82cd-31937fbba7c6_source-aspect-ratio_320w_0.jpeg","\u003Cp>Sigue el día a día de la actualidad política malagueña, prestando especial atención a la actividad de la Diputación Provincial y la gestión de la Junta de Andalucía en el territorio. Su labor diaria consiste en asistir a las convocatorias institucionales, cubrir los plenos y acercar a los lectores las decisiones y los proyectos que afectan a la capital y a sus comarcas. Se centra en documentar la agenda de las distintas administraciones, recogiendo los acuerdos públicos para explicar de forma clara cómo repercuten en la vida local y en el desarrollo de la provincia.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Desarrolla sus primeros años de carrera profesional estrechamente vinculada a los medios de comunicación malagueños. Antes de su llegada a esta cabecera, realizó su periodo de prácticas en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER Málaga, espacio en el que continuó posteriormente como colaboradora. Su experiencia radiofónica abarca también su paso por Cope +Málaga, emisora en la que participó durante un año y presentó un espacio de actualidad universitaria, así como el especial navideño 'El Aguinaldo' de Los 40 Málaga, donde realizó conexiones en directo. Ha sido reconocida con el tercer premio en la cuarta edición del certamen radiofónico Guillermo Jiménez Smerdou.\u003C\u002Fp>",{"position":1781,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":1782},"Redactora especializada en política provincial y autonómica de La Opinión de Málaga",{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":1783},"https:\u002F\u002Fx.com\u002Fgloriapereeez",{"mainUrl":1777,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"name":1786,"id":1787,"originalId":1788,"title":1786,"url":1789,"image":1790,"description":1791,"authorInformation":1792,"active":17,"urls":1796},"Chaima Laghrissi","83b1e26c-59f1-374a-977d-ab7245f3ccb3","1686004","\u002Fautores\u002Fchaima-laghrissi.html","https:\u002F\u002Festaticos-cdn.prensaiberica.es\u002Fclip\u002Fd3445a28-aa64-4ea0-9348-109a6d65ac34_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","\u003Cp>Trabaja en la intersección de la visibilidad digital y la actualidad local de la capital malagueña, con un enfoque que une la optimización de contenidos con la narrativa de calle. Su labor diaria se centra en coordinar la estrategia de posicionamiento de la edición digital y en trasladar a los lectores las tendencias del sector gastronómico y los desafíos del sistema educativo en la provincia. Documenta la evolución de la escena culinaria de Málaga y acompaña el día a día de las aulas malagueñas, aportando un análisis que busca tanto el impacto en buscadores como el servicio público directo al ciudadano.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Es graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga y cuenta con un Máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital por Next IBS. Acumula más de un lustro de trayectoria profesional, vinculada a esta redacción desde 2019 y consolidando su firma en la edición digital a partir de 2022. Antes de centrarse en la estrategia SEO y la información local para esta cabecera, desarrolló su especialización en periodismo gastronómico en la delegación de ABC. Su formación técnica en marketing digital le permite gestionar la arquitectura informativa del periódico mientras mantiene el pulso de la actualidad malagueña.\u003C\u002Fp>",{"position":1793,"twitterUsername":-1,"socialNetworks":1794},"Redactora especializada en SEO, Gastronomía y Educación de La Opinión de Málaga.",{"facebookUsername":-1,"instagramUsername":-1,"linkedinUsername":-1,"twitterUsername":1795},"https:\u002F\u002Fx.com\u002Fisthatchaima",{"mainUrl":1789,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"name":1798,"id":1799,"originalId":1800,"title":1798,"url":1801,"image":-1,"description":-1,"authorInformation":-1,"active":17,"urls":1802},"Amanda Pinto","ba2cd72c-90cf-3864-9baf-f463a6acbcd1","1901160","\u002Fautores\u002Famanda-pinto.html",{"mainUrl":1801,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1},{"name":1804,"id":1805,"originalId":1806,"title":1804,"url":1807,"image":1808,"description":1809,"authorInformation":-1,"active":17,"urls":1810},"Blanca 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