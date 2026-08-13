Eclipse
Málaga sí verá desaparecer el Sol en 2027: así será el eclipse total del 2 de agosto
Será por la mañana, durará casi dos minutos y la totalidad llegará a Málaga capital a las 10.48 horas, aunque en puntos de la Costa del Sol occidental superará los tres minutos y el Sol estará mucho más alto que en el eclipse de este miércoles
Sin apenas tiempo de guardar las gafas del eclipse, muchos malagueños las han puesto a buen recaudo. Y es que si este miércoles la parte norte de la península fue la que disfrutó del eclipse total, el año que viene es el turno de Málaga. Será el próximo 2 de agosto de 2027 a las 10.48 horas, lo que permitirá una mejor contemplación desde cualquier parte del litoral. Durará también más, casi dos minutos y en la zona occidental de la Costa del Sol, llegará a los tres.
"Llevamos ya casi dos años pendientes del eclipse". Silvia compró las gafas para el atardecer de este 12 de agosto en el mes de abril. Con tanta antelación las pudo adquirir por Amazon al razonable precio de 50 céntimos, cuando prácticamente nadie sabía de la existencia de este espectáculo que terminaría convirtiéndose en un evento de masas. "Cuando dije que iba a haber un eclipse todo el mundo se reía, decían que era una tontería", explica. Ahora se alegra de que la sociedad se haya animado a reunirse para mirar al cielo. Siempre supo que llegado el momento "les entrarían ganas".
Encontrar las mejores vistas de toda Málaga no ha sido tarea fácil. Silvia y su hija, dos aficionadas a la astronomía, llevan meses tanteando zonas de la ciudad para no perderse ni un solo detalle de la jornada. Este periódico la encuentra subida al mirador más alto del Monte Calamorro, en Benalmádena, al final han podido quedarse cerca de donde residen. Llegaron preparadas. No les faltó la ropa deportiva, algo de picoteo, mucha ilusión y una aplicación donde seguir el minuto a minuto de las fases del eclipse.
Pese a la neblina que por momentos daba un punto de intriga a la escena, el evento cubrió las expectativas. "Hemos estado a punto de perderlo con las nubes, pero también ha sido más divertido y emocionante". Silvia ya conoce cada detalle de los eclipses que podrá disfrutar la provincia de Málaga en 2027 y 2028. Y lo cierto es que no puede esperar. Ya lo tiene todo preparado.
El de 2027 será un eclipse sin precedentes
El próximo 2 de agosto, la capital, toda la franja litoral y numerosos municipios del sur de la provincia quedarán dentro del recorrido de la sombra de la Luna. Durante unos instantes, el disco solar desaparecerá completamente, el cielo perderá su luminosidad habitual y podrá contemplarse la corona del Sol, invisible en condiciones normales.
No será simplemente un eclipse «un poco mayor» que el de este año. Entre ver oculto el 98% del Sol y alcanzar el 100% existe un salto radical. Solo dentro de la franja de totalidad llega ese breve momento en el que el día adquiere aspecto de crepúsculo y la corona solar aparece alrededor del disco negro de la Luna. Y Málaga estará dentro.
A qué hora será el eclipse total de 2027 en Málaga
El Instituto Geográfico Nacional ya permite consultar el fenómeno municipio por municipio. En Málaga capital, el eclipse parcial comenzará a las 09.41.58 horas del lunes 2 de agosto de 2027.
La cita decisiva llegará poco más de una hora después. La totalidad comenzará a las 10.48.02 horas, el máximo se producirá a las 10.48.56 y el Sol volverá a aparecer a las 10.49.51. El IGN cifra la duración de la oscuridad total en la capital en 1 minuto y 49 segundos, que es lo que durará el eclipse total. A esa hora, seguirá el eclipse parcial de la luna que terminará a las 12.02.28 horas.