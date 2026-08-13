Prisionero en su propio piso, en el barrio de Dos Hermanas: "Bajé una vez agarrado a la barandilla"

«Hace casi diez años vine para España buscando insulina, porque soy diabético y faltaba en Venezuela; pero tres días antes de regresar me dio un infarto, y aquí llevo otros dos infartos», cuenta Zdenek Nachmilner, de 52 años, de ascendencia eslovaca y venezolana, y con estas dos nacionalidades.

Como recuerda, hacia 2022, este mecánico de vehículos pesados, «haciendo un favor a un amigo que necesitaba limpiar su casa en Benaoján», sufrió una importante caída que le tuvo tres semanas en el hospital.

La pérdida de las dos piernas

A partir de ahí, y como además había perdido dos dedos del pie por la diabetes, se sucedieron las desgracias médicas: «Fueron a hacerme una limpieza de esa zona, se me paralizaron los riñones, la pierna se me infló y perdí la pierna derecha». Y la pierna izquierda, por una llaga que le curaron en diálisis. «Ese fue mi error, el no ir a urgencias», comenta.

Este vecino de Dos Hermanas pasa sus días en el piso, a la espera de la ambulancia para la diálisis. / A.V.

Hace dos años que Zdenek en silla de ruedas, sin las dos piernas, y con una invalidez declarada del 75 por ciento -a la espera de conseguir algún día el 100- se encuentra ‘prisionero’ en su piso de alquiler en Dos Hermanas, en Málaga capital.

El piso tiene unos 40 m2, y paga por él 900 euros al mes, a medias con su hermano, que vive con él, pues este antiguo mecánico solo cobra 700 euros, en concepto de Ingreso Mínimo Vital.

El problema es que el bloque, en la calle Torre del Paso, no tiene ascensor y vive en un segundo piso.

Znedek Nachmilner, asomado a la terraza de su piso en alquiler en Dos Hermanas, en Málaga capital. / A.V.

Sale tres veces por semana en ambulancia

«Él solo sale los martes, jueves y sábado a diálisis, con dos enfermeros que lo bajan y suben. Sale de la ambulancia, al hospital, del hospital a la ambulancia y a casa», cuenta Patricia Martín, una amiga que trata de ayudarlo.

Además, el pequeño baño de la casa no está adaptado, así que sus necesidades tiene que hacerlas en una silla especial, con un agujero, y emplear una bolsa.

Como el baño no está adaptado, el vecino de Dos Hermanas debe usar esta silla especial para hacer sus necesidades. / A.V.

De hecho, también tiene dificultades para ducharse, y necesita la ayuda de su hermano: «La mitad del cuerpo está dentro y la otra fuera porque la ducha no está adaptada», comenta.

Además de las salidas por diálisis, una sola vez aprovechó la llegada de la ambulancia para, con anterioridad, bajar las escaleras con sus manos, «agarrado a la barandilla», para poder solventar la renovación del certificado digital del Ayuntamiento. «Como no tenía DNI, sino NIF, le pedían que acudiera un notario; pero él no tiene dinero para eso», explica Patricia Martín.

El inquilino de Dos Hermanas almacena agua mineral por sus problemas renales. / A.V.

A la espera del sorteo de VPO o de un piso accesible de un particular

Con la ayuda de esta amiga, Zdenek ha podido entrar en el sorteo de sendas promociones de VPO del Instituto Municipal de la Vivienda, las R11 y R12, en la ampliación de la Universidad. Este ciudadano comunitario afincado en Málaga desde hace una década cruza los dedos, mientras trata de buscar también algún arrendador que le alquile a un precio asequible una vivienda accesible.

Esta semana, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, señaló que el procedimiento seguido por este vecino de Dos Hermanas es el adecuado, porque el IMV reserva «un cupo de accesibilidad» para casos como el suyo.