Una pulsera para detectar la sumisión química: la iniciativa del Colegio de Médicos para esta Feria de Málaga

Una pulsera y tres segundos para comprobar si han echado alguna sustancia a tu bebida. Este es el proyecto piloto que ha impulsado el Colegio de Médicos de Málaga para reforzar la prevención y la respuesta ante posibles casos de sumisión química durante la Feria de Málaga de este 2026.

El dispositivo incorpora dos sensores capaces de detectar determinadas sustancias en bebidas, así como con un código QR que permite acceder directamente a un protocolo de actuación ante posibles resultados positivos. La iniciativa contempla el reparto gratuito de 3.000 pulseras, que se distribuirán en los Puntos Violeta habilitados por el Ayuntamiento de Málaga en el Real del Cortijo de Torres.

El proyecto, que cuenta con la colaboración y el respaldo del Ayuntamiento de Málaga y de la Fundación Unicaja, ha sido presentado este jueves en la sede del Colegio de Médicos de Málaga. Su presidente, Pedro J. Navarro, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es “proporcionar una herramienta preventiva durante la Feria y, al mismo tiempo, facilitar una respuesta coordinada ante cualquier sospecha”.

Así funciona la pulsera contra la sumisión química en la Feria de Málaga

Para mostrar el funcionamiento de la pulsera, la vicepresidenta tercera del Colegio de Médicos de Málaga, la doctora Isabel García Ríos, ha hecho una demostración in situ. “Para comprobar una bebida, la persona debe humedecerse las yemas de los dedos con una pequeña cantidad del líquido recién servido y aplicarla sobre los sensores. Un cambio visible de color en estos indicaría un posible resultado positivo”, explicó.

La misma pulsera puede utilizarse hasta en cinco ocasiones, siempre que no dé positivo. No obstante, se recomienda que no se emplee de un día para otro porque pierde efectividad. Asimismo, para preservar su funcionamiento, los sensores no deben mojarse con agua dulce o salada ni entrar en contacto con jabón u otros productos.

3.000 pulseras gratuitas se repartirán en los Puntos Violeta de la Feria

La médica de Urgencias experta en salud y género, la doctora Patricia Alemán, detalló que las sustancias que se suelen utilizar para adulterar las bebidas son el GHB —conocido popularmente como éxtasis líquido—y las drogas aminadas, que pueden ser la ketamina, las metanfetaminas o la escopolamina, también conocida como burundanga.

La especialista también alertó de que la sumisión química se ha convertido en una práctica habitual. “Es algo que por desgracia vemos con demasiada frecuencia en los puntos de Urgencias, cada vez más”, destacó.

Los síntomas que pueden indicar un posible caso de sumisión química

“Esta práctica delictiva puede anular o reducir gravemente la capacidad de decisión y voluntad de la persona afectada, colocándola en una situación de especial vulnerabilidad”, advirtió el doctor Navarro. Entre los posibles signos de alerta, expuso, se encuentran un mareo repentino o desproporcionado, somnolencia intensa, confusión, desorientación, dificultades para hablar o moverse, pérdida de memoria, náuseas, vómitos o pérdida de conciencia.

Durante la rueda de prensa se insistió en que, si alguno de los sensores daba positivo, es fundamental no consumir la bebida, conservar la copa y evitar que sea manipulada o desechada, ya que puede convertirse en una prueba esencial para la investigación.

Qué hacer si la pulsera detecta una posible sustancia en la bebida

La persona afectada debe dirigirse inmediatamente al puesto de atención sanitaria de la Feria de Málaga, ubicado junto a la fachada principal, o bien llamar al 112 para activar el protocolo de actuación, indicando que existe la sospecha de que se hayan administrado drogas sin consentimiento. Si ya ha ingerido parte de la bebida o presenta síntomas compatibles, se debe solicitar asistencia sanitaria urgente y permanecer acompañada.

El Colegio subrayó también la importancia de realizar las pruebas clínicas y toxicológicas con la mayor rapidez posible, preferentemente dentro de las primeras dos horas desde la sospecha, debido a que algunas de estas sustancias se metabolizan rápidamente y su detección puede resultar más difícil con el paso del tiempo.

Por su parte, el concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos, felicitó al Colegio de Médicos por impulsar esta iniciativa y animó a usar esta herramienta de prevención. “Quiero agradecer de verdad que esta experiencia piloto tenga posibilidad de desarrollarse en Málaga y que contribuya a una feria segura, a una feria igualitaria, una feria inclusiva y que todos y todas podamos disfrutar como nos merecemos en un ambiente de absoluta libertad y de respeto”.

En la presentación estuvo también presente el responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, que remarcó el valor de este proyecto pionero. “Hoy demostramos que cuando las instituciones colaboran, somos capaces de aportar soluciones reales a problemas reales”, subrayó.

Protocolo de actuación en coordinación con los hospitales públicos y privados

Por último, la agente de la Policía Local de Málaga Lola Bermúdez insistió en que esta pulsera no sustituye a las pruebas toxicológicas ni a la asistencia sanitaria. “Es una herramienta preventiva que puede advertir de la posible presencia de determinada sustancia y permitir actuar con rapidez”, remarcó.

Es por ello, aclaró, que el proyecto no se limita al reparto de las 3.000 pulseras, sino que también incorpora un protocolo de actuación y de funcionamiento del dispositivo, al que se puede acceder a través del código QR impreso en el dispositivo, para facilitar una respuesta rápida y coordinada de todos los posibles intervinientes ante un posible resultado positivo,

Navarro informó de que mañana viernes se trasladará la información sobre el funcionamiento de este dispositivo, así como este protocolo establecido, a todos los servicios sanitarios públicos y hospitales privados de Málaga capital y de la provincia, con el objetivo de que los profesionales conozcan el procedimiento y puedan actuar con la máxima rapidez ante un caso sospechoso.