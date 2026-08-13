Recuperan del mar el cuerpo de una mujer de 80 años en El Palo

El cuerpo de una mujer de 80 años ha sido recuperado esta mañana del mar frente a una playa de El Palo, en la zona este de Málaga capital. Según fuentes de Emergencias 112, un aviso a las 10.40 horas ha informado de la presencia del cuerpo de una persona en el agua, momento en el que el centro coordinador ha movilizado a la Policía Local, Policía Nacional, Servicios de Playas y a los sanitarios del 061.

El cuerpo, sin embargo, ha sido rescatado por varias personas entre las que había socorristas en huelga por el conflicto que mantienen con la empresa concesionaria. Según han explicado a este diario, la mujer se encontraba flotando bocabajo a la altura de una boya, más allá de los espigones que hay frente a la calle Banda del Mar.

Uno de los rescatistas ha conseguido acercar a nado el cuerpo hasta cerca de las rocas, donde ya exhausto ha recibido la ayuda de otras personas. Han intentado infructuosamente subir a la mujer a una tabla, pero con la colaboración de una moto acuática han conseguido finalmente trasladarla hasta la orilla.

Nada han podido hacer los sanitarios por la mujer, que según los testigos presentaba signos de haberse ahogado al menos una hora antes.