El sendero de Málaga que se encuentra entre las rutas más bonitas del mundo: comparte podio con Machu Picchu, los acantilados de Hawai y las cascadas de Yosemite

Una de las rutas más bonitas e impresionantes de todo el mundo está en Málaga. Es lo que ha concluido un estudio internacional reciente que ha escogido los 20 destinos de trekking más hermosos de todo el globo, entre los que se encuentra un único enclave español: el Caminito del Rey.

Así lo ha afirmado la tiendsa online de zapatillas de running SportsShoes.com tras la realización de este estudio, en el que se han mostrado a 200 participantes de todo el planeta imágenes de las rutas de senderismo más populares para analizar sus movimientos oculares y clasificar sus favoritos según los paisajes que captan la atención más rápidamente y los que más tiempo la mantienen.

Una de las rutas más espectaculares del planeta

Y entre todos ellos, han seleccionado 20 destinos internacionales, de los que solo uno se encuentra en España, el Caminito del Rey, que aseguran que es una de las "rutas más espectaculares del mundo".

Inauguración del puente colgante del Caminito del Rey, en Ardales (Málaga) / Álex Zea / LMA

Este camino, que transcurre durante 3 kilómetros sobre pasarelas colgantes de apenas un metro de anchura con unas vistas privilegiadas del entorno y en un paraje de vértigo, se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los amantes del senderismo y el deporte de montaña tras ocupar el puesto 19 de este ranking.

Pasarelas colgantes a 100 metros sobre el río

Un enclave que cada año acoge a más de 300.000 visitantes que recorren su camino colgado en paredes verticales a una distancia media de unos 100 metros sobre el río y en un entorno de gran belleza.

Vista del Caminito del Rey, en el Valle del Guadalhorce de la provincia de Málaga. / DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

"El Caminito del Rey, en España, se sitúa entre las 20 rutas de trekking más bonitas del mundo (puesto 19), con una puntuación en atractivo de nada menos que 74/100", destacan tras este estudio, que indica que este es uno de los "paisajes más llamativos".

De la pasarela más peligrosa del mundo a un recorrido seguro

Además, desde la firma aseguran sobre este lugar: "Antaño conocido como 'la pasarela más peligrosa del mundo', el terreno está suspendido a 100 metros sobre el río Guadalhorce y ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de los cañones de piedra caliza y las aguas turquesas que lo rodean reflejando todo el verde alrededor".

Junto a esto, ha indicado: "Hoy en día es una pasarela segura para el disfrute de los visitantes".

Las Calas de Marsella lideran la lista internacional

En el primer puesto de esta lista de las rutas de trekking más impresionantes del mundo se encuentran las Calas de Marsella, en Francia, a la que siguen dos rutas europeas, la de los Lagos de Plitvice, en Croacia, y el Valle de Lauterbrunnen, en Suiza, lugar que sirvió de inspiración real para Rivendel, el reino élfico de El Señor de los Anillos.

Entre los favoritos de los amantes del trekking se encuentran también el Camino Inca a Machu Picchu, en Perú; el puente Bastei, en Alemania, el lago alpino Schrecksee; la travesía del Watzmann; las famosas cascadas de Yosemite a lo largo del Mist Trail; los acantilados marinos de Hawái y los picos glaciares del monte Rainier, entre otros.

Inauguración del puente colgante del Caminito del Rey, en Ardales (Málaga) / Álex Zea / LMA

Listado completo de las rutas más bonitas de todo el planeta

Aquí puedes ver el listado completo de las rutas escogidas como las más bonitas e impresionantes de todo el mundo.