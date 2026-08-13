Este es el sueldo que necesita un malagueño para poder pagar un alquiler en Málaga

El precio de la vivienda está entre las principales preocupaciones de los malagueños y no es para menos. El alquiler no da tregua y continúa alcanzando picos históricos.

El último informe de Fotocasa revela que alquilar una casa en la provincia ya supera los 1.500 euros en algunos municipios. Mientras que la compraventa tampoco es una solución asequible, el precio por metro cuadrado supera los 3.000 euros, situándose una casa de 90 m² en un precio en torno a los 354.000 €.

Con estos datos sobre la mesa y teniendo en cuenta que el salario medio de un malagueño es de 1.500 euros al mes, ¿cuánto debería cobrar una persona para poder vivir en su ciudad?

Teniendo en cuenta el último informe sobre alquiler de Fotocasa, una vivienda de 80 m² en Málaga capital ronda los 1.298 euros mensuales. Si se recomienda destinar como máximo entre el 30% y el 35% del sueldo al pago de la vivienda, un malagueño debería ingresar entre 3.709 y 4.327 euros al mes para poder asumir ese alquiler sin superar el límite recomendado.

El alquiler se lleva la mitad del sueldo de los malagueños / EUROPA PRESS - Archivo

Con un salario de 1.500 € mensuales, el límite recomendable de gasto en vivienda estaría entre 450 y 525 € al mes. Así, con un salario medio de unos 1.500 euros al mes, un malagueño tendría que destinar el 86,5% de su sueldo al alquiler, por lo que el límite recomendable de gasto en vivienda estaría entre 450 y 525 € al mes.

Actualmente, los malagueños dedican de media el 57% de su salario al pago del alquiler en la provincia, un porcentaje que llega hasta el 73% o 75% si se trata de la capital o de zonas céntricas.

Una hipoteca

En la mayoría de los casos, el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar. Sin embargo, existen cinco capitales en las que el esfuerzo para comprar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos.

La hipoteca media concedida en la provincia de Málaga se sitúa en torno a los 234.170 euros, según los últimos registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra posiciona a Málaga como una de las provincias con el capital promedio por préstamo hipotecario más elevado de toda Andalucía y muy por encima de la media nacional.

La cuota hipotecaria de los malagueños con un interés del 3% a 30 años es de 987 euros al mes. Con estos datos, un malagueño debería cobrar unos 3.290 € al mes para no gastar más del 30% de su sueldo en pagar la hipoteca.

El alquiler de Málaga es igual que en Suiza o Alemania

Estas cifras vuelven a reflejar una teoría bastante alejada de la realidad inmobiliaria y salarial en la ciudad. Teniendo en cuenta que el salario medio de Málaga es de 21.000 euros anuales, los malagueños deberían cobrar más del doble para poder tener acceso a la vivienda sin morir en el intento.

Málaga está al nivel inmobiliario que ciudades alemanas como Leipzig, o suizas como Delémont o La Chaux-de-Fonds, donde por 1.200 euros se ofertan casas de hasta cuatro habitaciones, pero la diferencia está en el sueldo: 48.300 € anuales en Leipzig y entre 70.800 y 78.000 en Suiza.