Los taxistas piden reforzar la seguridad y ordenar las paradas durante la Feria de Málaga 2026

La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) ha trasladado al Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga una batería de propuestas para reforzar el dispositivo especial de taxis durante la Feria de Málaga 2026, con especial atención a la seguridad, la organización de las paradas y la diferenciación respecto a los vehículos VTC.

Las medidas parten, según explica la asociación, de la experiencia acumulada en las últimas ediciones y buscan mejorar la fluidez del servicio y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los profesionales durante unos días en los que aumenta considerablemente la demanda.

Más seguridad en las paradas de taxi del Real

Entre las principales peticiones se encuentra el refuerzo de la seguridad en la parada Sur del recinto ferial. AUMAT propone instalar vallas de protección para evitar que los peatones crucen continuamente por la zona de circulación de los taxis.

La asociación plantea también habilitar un espacio específico para el descenso de viajeros, perfectamente delimitado y separado de la parada, con el objetivo de evitar bloqueos provocados por vehículos que dejan a sus pasajeros dentro de la propia zona destinada a recoger usuarios.

A estas medidas suma la petición de instalar baños portátiles para los taxistas y mantener una presencia permanente de Policía Local y personal de seguridad mientras esté operativo el dispositivo.

También reclama cambios en la parada Norte, donde propone retirar los pivotes que, según la asociación, dificultaron el pasado año la apertura de las puertas de los vehículos. Entre las peticiones figuran además la instalación de vallas, una mejora de la iluminación, la regulación del paso de peatones mediante personal específico y una mayor presencia policial.

AUMAT considera que esta zona requiere una vigilancia especial por su proximidad a los espacios de ocio nocturno y al botellón.

AUMAT pide diferenciar el taxi de las VTC

Otro de los asuntos trasladados al Ayuntamiento es la organización de los servicios de taxi y VTC durante la Feria de Málaga. La asociación reclama que se mantengan los criterios aplicados en las últimas ediciones y exista una diferenciación clara entre ambos.

AUMAT recuerda que el taxi está considerado un servicio público de interés general, sujeto a tarifas reguladas, obligaciones de servicio público y atención universal a los usuarios, mientras que las VTC funcionan bajo un régimen jurídico diferente.

Por ello, solicita mantener una organización específica para el taxi y que los servicios municipales velen por el cumplimiento del Bando Municipal, con el objetivo de evitar situaciones que puedan generar confusión entre los usuarios o competencia desleal.

"La Feria es una oportunidad para demostrar la profesionalidad del taxi malagueño"

El presidente de AUMAT, Miguel Ángel Martín, defiende que las propuestas buscan "que el taxi pueda prestar durante la Feria un servicio seguro, organizado y a la altura de lo que Málaga necesita".

"El taxi es un servicio público y tenemos una responsabilidad con la ciudadanía. Queremos que durante la Feria los usuarios encuentren un servicio profesional, seguro y cercano. Hemos trasladado al Ayuntamiento nuestras propuestas desde la experiencia de los propios profesionales y con la voluntad de colaborar para que el dispositivo funcione lo mejor posible", señala Martín.

El presidente de la asociación también apela a la responsabilidad de los propios profesionales: "La organización del dispositivo es importante, pero también lo es nuestra actitud. Tenemos que colaborar, respetar las normas y cuidar nuestra imagen. La Feria es una oportunidad para demostrar que el taxi malagueño está formado por grandes profesionales y que estamos comprometidos con nuestra ciudad".

AUMAT ha hecho además un llamamiento al sector para que colabore con los responsables del dispositivo y ofrezca "el mejor servicio posible" a ciudadanos y visitantes durante la Feria.

La asociación confía en que sus propuestas puedan incorporarse al dispositivo definitivo y ha solicitado una reunión previa de coordinación entre el Ayuntamiento, el Área de Movilidad, la Policía Local y los representantes del taxi para revisar la organización antes del comienzo de la Feria.