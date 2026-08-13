Todo lo que tendrá el Real de la Feria de Málaga 2026: atracciones, casetas, comida y Día del Niño

El Real del Cortijo de Torres contará este año con un centenar de atracciones en la zona recreativa, concretamente, 49 atracciones para adultos y 49 para el público infantil. Además, en el recinto ferial se han autorizado 234 instalaciones de ocio y de alimentación.

Por su parte, en el Centro Histórico se han autorizado 37 puestos de venta ambulante, por lo que se estima que unas 1.400 personas trabajarán en las atracciones e instalaciones del Cortijo de Torres y en la venta ambulante durante la Feria de 2026.

En cuanto a las 234 instalaciones de ocio y de alimentación situadas en el Real del Cortijo de Torres, 179 están dedicadas a la venta de productos de alimentación como hamburguesas, pizzas o bocadillos, buñuelos, gofres, patatas asadas, turrón, algodón de azúcar, mazorcas de maíz, chocolaterías, entre otros. Los 55 puestos restantes son espacios dedicados al ocio como son los de juegos variados.

Respecto al número de casetas, el Real contará con un total de 117 casetas y el Centro Histórico con una. Por otro lado, como en años anteriores, la noche del viernes 14 de agosto se ampliará en dos horas como máximo el horario de cierre para los establecimientos hosteleros, coincidiendo con los espectáculos de fuegos artificiales y drones con los que da comienzo la Feria de Málaga 2026.

Zona de atracciones

En cuanto a las actividades que se van a llevar a cabo en estos espacios, tanto el día 17 como el día 20 en torno a las 20:00 horas, se celebrarán dos pasacalles infantiles en la zona de atracciones con objeto de incentivar la presencia del público infantil. Cabe recordar, también, que el domingo día 23, hasta las 2:00 horas de la madrugada del día 24, se celebrará el ‘Día del niño’, con una reducción en los precios de las atracciones.

Atracciones en la Feria de Málaga 2025 / Gregorio Marrero

Por otro lado, al igual que en años anteriores, la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y Provincia instalará elementos de depósito y recogida de residuos y se realizarán otras actividades para promover la asistencia de público infantil. Además, se instalarán aseos en la zona de atracciones.

Igualmente, desde Servicios Operativos se han realizado tareas de apoyo al montaje de la zona donde residen los feriantes que se ha redistribuido para acondicionar mejor la zona de viviendas, y se ha dotado, además, de los servicios necesarios y vallado de seguridad.

Plan de aprovechamiento de venta ambulante

En lo que se refiere a la venta ambulante en la Feria de Málaga, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la actividad empresarial ha otorgado también 37 autorizaciones para el ejercicio de esta actividad en la Feria del Centro. Todos los vendedores autorizados deben ir provistos de una tarjeta que les identifica como titulares y que tienen que tener expuesta en un lugar visible.

Además, todos ellos salvo los que necesitan máquinas para la elaboración de alimentos (patatas asadas, palomitas, algodón, etc.) tienen la obligación de ejercer la actividad con una instalación cuyo diseño ha sido previamente aprobado por el Ayuntamiento, a fin de homogeneizar la estética de los puestos ambulantes.

Control de inspección de alimentos

El Ayuntamiento desplegará durante la Feria de Málaga un dispositivo especial de control higiénico-sanitario para vigilar tanto los establecimientos que sirven comida como los vehículos que suministran alimentos al Real y al Centro. En el operativo participarán unos 25 efectivos diarios de Sanidad, Policía Local, Guardia Civil e Inspección Pesquera, con controles sobre transporte, conservación, trazabilidad y cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.