Alerta por el crecimiento de un asentamiento en el Parque Carniceros a las puertas del Real de la Feria de Málaga

El alquiler en Málaga sigue marcando récords y rompiendo barreras, lo que expulsa a cada vez más vecinos fuera del mercado. La escalada de precios ha adquirido tal dimensión, que incluso The New York Times, uno de periódicos más importantes del mundo, ha puesto el foco en las dificultades para encontrar una vivienda asequible en la ciudad en su último reportaje. Una situación desesperada que empuja a quienes cuentan con menos recursos a buscar alternativas habitacionales. Una de ellas es el aumento de trabajadores que viven en una caravana o camper; otra, son los asentamientos precarios, que crecen en la ciudad, como es el caso del Polígono Alameda . Este asentamiento ha experimentado un aumento considerable del número de chabolas y estructuras en los últimos meses.

Ante esta situación, el Polígono Alameda reclama al Ayuntamiento de Málaga una intervención social urgente y coordinada para abordar la proliferación de estas construcciones. El asentamiento se localiza en el Parque Carniceros, una de las principales zonas verdes del entorno empresarial. Una preocupación que aumenta ante la llegada de la Feria de Málaga, ya que la proximidad del parque al recinto de Cortijo de Torres hace temer a la entidad que el número de personas que pernoctan en la zona pueda incrementarse durante estos días.

Asentamiento precario en el Polígono Alameda / L.O.

Unas estructuras que han aumentado en los últimos meses

El Polígono Alameda denuncia que las primeras estructuras aparecieron durante el invierno y se mantuvieron durante buena parte de la primavera. En un principio, según señala el parque empresarial, la situación permanecía estable, con dos o tres tiendas de campaña y algunas construcciones precarias. Sin embargo, a partir de junio su número comenzó a aumentar y, en las últimas semanas, las estructuras utilizadas para pernoctar se aproximan ya a la decena, entre tiendas de campaña, instalaciones improvisadas e incluso sombrillas empleadas para generar zonas de sombra.

La entidad insiste en que no existe un problema de convivencia con las personas que permanecen en el asentamiento, sino que su preocupación se centra en las consecuencias directas para la conservación del Parque Carniceros. En los últimos meses, se ha registrado un aumento de los residuos, lo que dificulta las labores necesarias para mantener adecuadamente esta zona verde.

"No estamos ante un problema de convivencia ni queremos plantearlo en esos términos. Estamos ante personas que necesitan una respuesta que nosotros no podemos proporcionar. Un polígono industrial puede limpiar, conservar y mantener sus espacios comunes, pero no dispone de medios, profesionales ni competencias para abordar situaciones de exclusión residencial o vulnerabilidad social”, señala el Polígono Alameda en un comunicado.

Asentamiento precario en el Polígono Alameda / Alvaro Cabrera

Una situación de "emergencia social"

El Polígono Alameda solicita al Ayuntamiento de Málaga que lleve a cabo una actuación coordinada entre los servicios sociales y las áreas municipales competentes. La entidad recalca que sus trabajadores de mantenimiento se encargan de conservar los jardines, retirar los residuos y garantizar el adecuado estado de los espacios comunes, pero no cuentan con los recursos necesarios para atender situaciones de vulnerabilidad social.

“No se trata simplemente de retirar unas tiendas. Si detrás existe una situación de vulnerabilidad, la solución tiene que ser social. Lo que pedimos es que los servicios municipales competentes intervengan, valoren individualmente cada situación y determinen qué recursos pueden ofrecerse”, señala la entidad en el comunicado.

Con esta petición, el Polígono Alameda busca que las personas que permanecen en los asentamientos precarios puedan recibir una atención adecuada y, al mismo tiempo, que el Parque Carniceros recupere su función como zona verde vinculada al entorno empresarial.

Además, el Polígono Alameda recuerda que trasladó su petición a responsables municipales hace meses y que, hasta ahora, había optado por mantener el asunto con la máxima discreción debido a la complejidad social y humana de la situación, con el objetivo de evitar una exposición pública innecesaria de las personas afectadas. Sin embargo, ante la ausencia de una respuesta efectiva y el crecimiento del asentamiento, la entidad ha decidido hacer pública su preocupación.

“Hemos tratado de resolverlo con discreción durante meses. Pero la realidad es que el asentamiento no se ha reducido: se ha multiplicado. Hacer como si el problema no existiera no ayuda ni al polígono ni, sobre todo, a las personas que están viviendo allí. Necesitamos que el Ayuntamiento intervenga”, concluye la entidad.