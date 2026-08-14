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Feria 2026

Las altas temperaturas en la semana de la Feria de Málaga: La Aemet prevé máximas de 35ºC

La ciudad se enfrenta a la cuarta ola de calor en sus primeros días de fiesta

MLG 18-07-2025.-Varias personas se refugian del calor estos días, donde las temperaturas subirán cerca de 40 grados en la capital este fin de semana.

MLG 18-07-2025.-Varias personas se refugian del calor estos días, donde las temperaturas subirán cerca de 40 grados en la capital este fin de semana. / Álex Zea / LMA

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Aroha Moreno

Aroha Moreno

A escasos días del comienzo de la Feria, la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) prevé que las fiestas comenzarán con mucha calor. Altas temperaturas que los malagueños llevan sufriendo varias semanas, ya que, según los datos de la agencia, los meses de junio y julio de 2026 han sido los más calurosos de la historia de España, convirtiendo a este verano en el más tórrido del país. Así lo ha informado la Aemet, que pronostica que agosto seguirá los mismos pasos debido a la cuarta ola de calor que se espera.

Según los datos aportados por la Aemet, la capital malagueña se enfrentará en los primeros días de fiestas a altas temperaturas que no bajarán de los 30 grados, siendo el abanico el mejor aliado. La media rondará entre los 32/33ºC, además de una humedad de aproximadamente un 75%. El día con la máxima sensación térmica será el viernes 14, que alcanzará los 37ºC. Las noches servirán de respiro para el calor extremo, puesto que las temperaturas descenderán a 24ºC en la mayoría de la jornada.

Esta predicción incluye solamente el comienzo de la semana. Esto se debe a que se espera una vaguada en la península, y a pesar de que no afecta a la capital, puede influir en la posibilidad de precipitaciones y en los vientos de levante y poniente. Además, el litoral contará con una nubosidad baja durante las festividades.

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Máxima precaución

Las medidas recomendadas para esta ola de calor son la hidratación constante, el uso de protección solar, evitar las grandes aglomeraciones y estar en espacios que presenten algún tipo de ventilación. En el recinto ferial, es importante mantener una distancia adecuada para evitar asfixios y el uso de ropa fresca y cómoda.

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