De lo artesanal a lo inteligente: Sicilia Hermanos celebra sus 75 años liderando el sector en Málaga

Hablar de Sicilia Hermanos es hacerlo de una parte muy importante de la historia empresarial de Málaga. La compañía lleva más de 75 años trabajando en el sector ( desde marzo de 1950), cuando la fabricación de puertas metálicas era todavía un trabajo eminentemente artesanal y la automatización daba sus primeros pasos en el gremio. Rafael Sicilia Povea se aventuró junto a su hermano Alberto, cuando España empezaba a salir de las penurias de la posguerra en iniciar actividad en la calle Lucero, 5 de Málaga.

“Cumplir 75 años es, sobre todo, motivo de orgullo y de agradecimiento. Han sido décadas de esfuerzo, adaptación y trabajo constante, durante las que hemos vivido grandes cambios tecnológicos y económicos sin perder nuestra esencia como empresa familiar”, asegura Álvaro Sicilia, miembro del staff de la compañía.

Una completa transformación

Casi ocho décadas después la empresa continúa desarrollando su actividad en un mercado completamente transformado que nada tiene que ver con el de hace setenta, cincuenta o treinta años, pero aporta la experiencia, el conocimiento técnico y la capacidad de adaptación a los requerimientos del cliente como principales señas de identidad.

Sicilia Hermanos lleva 70 años de actividad / La Opinión

Desde sus inicios, la empresa ha sido testigo directo de la evolución de la industria, de los materiales y de las necesidades de los clientes. Las primeras puertas metálicas manuales, concebidas fundamentalmente como elementos de protección y cierre, han dado paso a instalaciones cada vez más avanzadas, capaces de ofrecer seguridad, comodidad, eficiencia y control. En la actualidad instalan cualquier tipo de puerta automática que precise: enrollables, basculantes, corredera horizontal, ballesta, seccionales, abatibles, puertas automáticas de cristal, puertas de garaje, barreras, puertas de seguridad, etc.

“En particulares el mayor crecimiento se concentra en la automatización de puertas de garaje y accesos a viviendas unifamiliares. En comunidades de propietarios existe una creciente preocupación por la renovación de instalaciones antiguas para adaptarlas a la normativa vigente, mejorar la seguridad y reducir averías, además de incorporar sistemas de apertura más cómodos para los vecinos, y en el ámbito empresarial e industrial notamos una mayor demanda de puertas industriales, muelles de carga, cierres de seguridad y sistemas de control de accesos, especialmente en naves logísticas, centros de distribución, edificios de oficinas y nuevas promociones”, comenta Álvaro Sicilia.

Mantenimiento y distribuidor

El sector de las puertas automáticas ha experimentado una profunda transformación en las últimas décadas. En la actualidad, los clientes exigen soluciones más completas, en las que se combinan la seguridad, la automatización, la rapidez de apertura, la eficiencia energética y la facilidad de uso. Además, la compañía tiene un servicio de mantenimiento de puertas automáticas en Málaga que permite adelantarse a estas posibles averías. Este servicio permite adelantarse a estas posibles averías, así como realizar ajustes que alargan la vida útil de la misma. Cada sesión de mantenimiento va acompañada de un informe completo sobre el estado de la puerta, presupuestando cualquier sustitución o reparación sin compromiso.

Sicilia Hermanos instala, repara y hace mantenimientos de sus productos / La Opinión

Además Sicilia Hermanos también es distribuidor de puertas automáticas en Málaga, sistemas de accesos, mandos a distancia de grandes marcas como Persax, Giménez Ganga, Puertas López, Erreka, JMCTECH, DoorAlum, Motorline entre otras muchas.

“La transformación está siendo muy importante. Hemos pasado de sistemas puramente mecánicos a instalaciones inteligentes que permiten gestionar los accesos desde un teléfono móvil, controlar quién entra y sale, recibir avisos en tiempo real o integrar las puertas con otros sistemas de seguridad y domótica” -destaca Álvaro Sicilia- Esta evolución mejora la comodidad, pero también incrementa la seguridad y la eficiencia. Además, el mantenimiento se beneficia enormemente, ya que cada vez es más habitual poder realizar diagnósticos remotos que permiten detectar incidencias antes de que provoquen averías importantes y ofrecer una respuesta mucho más rápida al cliente. Creemos que en los próximos años la conectividad, la automatización y la integración con edificios inteligentes seguirán marcando la evolución del sector”, concluye.

Entre las instalaciones con mayor protagonismo en la actualidad se encuentran las puertas automáticas industriales. Empresas, naves, almacenes y centros de actividad necesitan accesos preparados para soportar un uso frecuente, facilitar el movimiento de personas y mercancías y ofrecer garantías de seguridad.

La digitalización transformadora

En estos espacios, una puerta ya no es únicamente un elemento de cierre. Forma parte de la operativa diaria de la empresa y puede influir en la agilidad de los procesos, la protección de las instalaciones y la organización de los accesos. Por este motivo, cada proyecto debe plantearse teniendo en cuenta cuestiones como las dimensiones, la frecuencia de apertura, el espacio disponible y las características concretas del entorno.

La digitalización está transformando la actividad de Sicilia Hermanos / La Opinión

La digitalización es ya una realidad que está modificando la actividad de las empresas del sector. Los mecanismos automáticos son cada vez más sofisticados y requieren conocimientos especializados tanto en la parte mecánica como en la electrónica. A ello se suma la posibilidad de incorporar sistemas de apertura y control que facilitan el uso diario y mejoran la seguridad.

Para una compañía con una trayectoria como Sicilia Hermanos, la digitalización supone un doble desafío. Por un lado, obliga a actualizar procesos, herramientas y conocimientos. Por otro, ofrece la oportunidad de combinar la experiencia acumulada durante décadas con tecnologías capaces de aportar nuevas prestaciones. Y el factor humano continúa siendo esencial. La tecnología puede mejorar el funcionamiento de una puerta, pero la correcta elección del sistema, su adaptación al espacio y la calidad de la instalación siguen dependiendo de la experiencia profesional.

Sin perder la esencia

Los más de 75 años de existencia de Sicilia Hermanos reflejan también la confianza construida a lo largo del tiempo. Mantener una actividad empresarial desde marzo de 1950 implica haber superado diferentes etapas económicas, tecnológicas y sociales, adaptándose a nuevos materiales, normativas y formas de trabajo. “Si hoy seguimos aquí es gracias a la confianza que han depositado en nosotros miles de clientes, al compromiso de todas las personas que han formado parte de Sicilia Hermanos y a nuestra capacidad para evolucionar con los tiempos”, comenta Sicilia.

La empresa malagueña ofrece soluciones cada vez más innovadoras y eficientes / La Opinión

Alvaro Sicilia afirma que el principal objetivo de la compañía es “seguir creciendo de forma sostenible sin perder aquello que siempre nos ha diferenciado: la cercanía con el cliente, la calidad de nuestras instalaciones y un servicio postventa de confianza”. La apuesta pasa por querer continuar incorporando nuevas tecnologías, “mejorar nuestros procesos internos y seguir apostando por la formación continua de nuestro equipo para ofrecer soluciones cada vez más innovadoras y eficientes”. Por último el directivo de la empresa recalca la idea de que pretenden reforzar su presencia en los sectores industrial, logístico y residencial, “acompañando el crecimiento que está experimentando Málaga y su provincia. Afrontamos el futuro con ilusión, manteniendo los valores que nos han permitido llegar hasta aquí después de 75 años”.

Para más información

Dirección: Calle la Orotava, 104, Pol. San Luis, Málaga

Teléfonos: 952 334 822 y 630 723 826

Mail: info@siciliahermanos.es

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