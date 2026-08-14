Todo lo que debes saber de la Feria de Málaga 2026: cómo llegar, horarios, casetas y conciertos

Se acabó la cuenta atrás. A las 00:00 horas de este viernes Málaga da la bienvenida a la Feria de Málaga. Durante ocho días, la ciudad se vestirá de volantes, lunares y flores para celebrar por todo lo alto su gran fiesta del verano.

Previo a la jarana, el pistoletazo de salida se dará este viernes noche con los tradicionales fuegos, que este año llegarán acompañados de un espectáculo de drones y sumarán casi 5.700 disparos de pirotecnia y una tonelada de pólvora en apenas media hora de cielo malagueño.

El espectáculo arrancará a las 23:50 horas. Habrá un doble spectáculo: primero, 440 drones formando imágenes tridimensionales sobre el Dique de Levante y San Andrés; después, un castillo piromusical con 5.694 efectos pirotécnicos sincronizados con nueve canciones.

El sábado 15 arranca la Feria

El sábado 15 de agosto arrancará de manera oficial la Feria de Málaga, que hasta el 22 de agosto tendrá dos localizaciones centrales: el Centro de Málaga y el Real Cortijo de Torres.

La Feria en el Centro Histórico comenzará a las 12 horas y finalizará a las 18 horas en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música, que sólo se permitirá en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia para ello y dentro de los niveles autorizados. Asimismo, queda prohibida la instalación de barras de alcance en el exterior o al aire libre por parte de los establecimientos hosteleros y de restauración de la Feria del Centro Histórico.

Portada de la Feria del Centro. / Álex Zea / LMA

Por otro lado, hay que recordar que este año el Centro estrena portada. El diseño es por "un arco de bienvenida de 16 metros de altura" que "rinde homenaje a nuestra ciudad, a nuestra Catedral y a la Farola", además de "a las tradiciones malagueñas, como los verdiales y las biznagas.

Por su parte, la actriz malagueña María Barranco ha sido elegida la Abanderada de la Feria de Málaga 2026 por la Asociación Centro Histórico de Málaga . La malagueña, que acumula más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión, será la encargada de portar la Bandera de Málaga durante la XLIII Romería de la Feria, que se celebrará el sábado 15 de agosto con salida a las 11.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria.

El pistoletazo de salida en el Real

Por la mañana Centro, por la noche Real. El 15 de agosto será también cuando el Real - aunque ya abierto desde mediodía- oficialice sobre las 21:30 horas el inicio de la Feria de Málaga de 2026, con el pregón del entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes y el encendido de la portada.

Portada del Real. / L.O

En cuanto a esta última el Real repite la estrenada el año pasado. 'El Quiosco del Embarcadero de la Reina'. Se trata de una recreación de una de las puertas que le hicieron a Isabel II en su visita a Málaga. La portada cuenta con unas dimensiones de 29 metros de altura hasta la cápsula y 37 metros hasta la bandera que corona la portada por 40 metros de ancho.

En relación a las casetas del Recinto Ferial, deben iniciar su apertura a partir de las 14 horas, pudiendo finalizar su actividad diaria entre las 2 horas y las 06 horas salvo los festivos y vísperas de festivos, que podrán ampliar el horario hasta las 7 horas.

Dónde y qué autobús coger

Para moverse esta feria lo recomendable es el transporte público. La gran conexión entre las dos ferias, la del Centro y la del Real, será a través de la línea F. Esta funcionará durante las 24 horas para unir ambas y tendrá un coste de 2 euros por billete, precio que se mantiene desde 2022 y que podrá abonarse tanto en efectivo como en tarjeta de crédito.

El billete para ir a la feria será de dos euros. / L.O

Para quienes acudan a la Feria del Real por la noche, la EMT pondrá en circulación 16 líneas especiales directas desde cada distrito, con un servicio oficial entre las 20:00 h y las 06:00 h, aunque también podrá aumentar dependiendo de la demanda. Todas las paradas que tengan como destino la Feria estarán indicadas con su señalización específica.

El Real también se puede alcanzar en las líneas 4, 18, 19, 20 y 22, que mantienen su recorrido habitual y funcionan hasta medianoche. En este caso, el trayecto tiene el precio ordinario del autobús, al tratarse de líneas convencionales que pasan por el entorno del recinto ferial dentro de su itinerario.

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reforzará durante la Feria los horarios y servicios de autobús, especialmente la noche de los fuegos y en las conexiones entre los barrios y el Real, que funcionarán entre las 20.00 y las 6.00 horas y podrán prolongarse mientras haya público.

Taxis y VTC

Además, se habilitarán paradas de taxi en la avenida de las Malagueñas y en Ortega y Gasset, mientras que los VTC dispondrán de una zona específica de subida y bajada de viajeros en esta última avenida.

El dispositivo se completa con el refuerzo de Renfe Cercanías y Metro Málagaa, que también ampliarán sus horarios durante los días de Feria. De esta forma, la oferta de transporte público se extiende más allá de las líneas especiales de autobús y permite plantear el desplazamiento al Real.

Actuaciones gratis

Uno de los principales atractivos de la Feria volverá a ser el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres, que reunirá durante la semana grande de Málaga a algunos de los nombres más reconocidos del panorama musical español. Varias de las jornadas comenzarán a las 21.30 horas con una muestra de Bailes Malagueños y Flamencos, antes de dar paso a las grandes actuaciones de la noche.

La programación arrancará el sábado 15 de agosto con Encarni Navarro y Diana Navarro. El domingo 16 será el turno de Ana Romma y David de María, mientras que el martes 18 subirán al escenario Tabletom y Medina Azahara.

El miércoles 19 de agosto actuarán Hoffman y Nancys Rubias, y el jueves 20 lo harán Tonia Rodríguez y Zenet. La recta final llegará con dos de los grandes nombres del cartel: Antonio Carmona, que actuará el viernes 21 de agosto, y Paloma San Basilio, encargada de cerrar la programación del Auditorio el sábado 22.

Acceso gratuito a las casetas del Real

El Real de la Feria de Málaga en el Cortijo de Torres cuenta con 117 casetas oficiales instaladas en sus distintas calles principales, además de un centenar de atracciones y 234 instalaciones de ocio y alimentación.

Otro aspecto fundamental es el acceso a estas que siempre deberá ser libre y gratuito, quedando prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar. Cabe recordar que el incumplemento de esta norma suele ser un motivo habitual de sanción y cierre de la caseta durante los días de fiesta.

Casetas de la Juventud y Zona Familiar

Las casetas de la Zona de la Juventud cerrarán a las 7.00 horas y el acceso estará limitado a mayores de 16 años, salvo que existan condiciones específicas de admisión autorizadas. Además, deberán contar durante todo su horario de funcionamiento con seguridad privada, con una dotación adaptada al aforo.

Operarios realizan tareas de montaje en las casetas de la feria del Cortijo de Torres / Álex Zea

En las casetas de la Zona Familiar, los responsables podrán retirar mesas y sillas a partir de las 2.00 horas, siempre sin superar el aforo permitido. También podrán restringir el acceso a menores de 16 años que no estén acompañados por un adulto responsable, siempre que cuenten con las condiciones de admisión autorizadas. Estas casetas deberán disponer igualmente de medidas de control de acceso y vigilancia.

La Explanada de la Juventud

Este año, la Explanada de la Juventud comenzará su programación con la fiesta de Los 40 principales, mientras que el resto de las jornadas contará con las mezclas del DJ residente Manuel Pallarés. Para cerrar la semana, tendrá lugar ‘Málaga, la feria a tu manera’ una jornada en la que los jóvenes DJs malagueños que quieran darse a conocer serán los protagonistas y tendrán la oportunidad de mostrar sus propuestas musicales.

El Cartojal, la bebida típica de estos días. / Álex Zea

Una feria en la palma de la mano

También vuelve a la feria ‘Tu ferIA’ el asistente virtual que revolucionó la información sobre la feria ya en 2025. Según su CEO, Francisco Orellana, el objetivo es ayudar al ciudadano complementando la información de los Servicios Operativos del Ayuntamiento. Como referencia, durante la Feria del año pasado se gestionaron alrededor de 25.000 mensajes de Whatsapp y se atendió a más de 2.000 personas en siete idiomas diferentes. El sistema, accesible en el 622 25 60 08, estará conectado con la información de movilidad, ofreciendo la información del aparcamiento y las plazas disponibles en estos.

Más aseos, menos colas

La organización también ha velado por los tiempos de espera. Con el objetivo de reducir las colas que se generan habitualmente en las calles laterales, se instalarán 20 aseos públicos adicionales, que se sumarán a los que ya disponía el recinto ferial y a los servicios propios de las casetas. Se encontrarán en la zona de las calles Jabera y Bailarín Eusebio Valderrama