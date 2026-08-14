Un profesor de Estepona, entre los mejores de España por segunda vez: opta a Mejor Docente de 2026

Daniel Jurado, profesor del IES Mediterráneo de Estepona, vuelve a situarse entre los docentes más destacados del país. El profesor ha sido nominado por segunda vez a Mejor Docente de España 2026 en los Premios EDUCA ABANCA, dentro de la modalidad de Secundaria y Bachillerato.

El reconocimiento tiene además un significado especial, ya que las candidaturas a estos premios parten exclusivamente de las propuestas realizadas por el alumnado y sus familias. En esta edición, Jurado ha sido el único docente nominado de Estepona.

No es la primera vez que el profesor del IES Mediterráneo logra hacerse un hueco entre los mejores docentes españoles. En estos mismos premios EDUCA ABANCA ya fue reconocido como el mejor profesor de Andalucía y el tercero mejor de España.

Metaecoverso, una metodología para llevar el aprendizaje fuera del aula

Buena parte de su trabajo educativo gira alrededor del Metaecoverso, una metodología creada por el propio Daniel Jurado con la que busca conectar los contenidos académicos con situaciones y experiencias de la vida real.

Durante el presente curso, los estudiantes del IES Mediterráneo de Estepona han participado a través de este proyecto en numerosas iniciativas que les han permitido entrar en contacto con instituciones, profesionales, asociaciones y otros centros educativos, tanto nacionales como internacionales.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran encuentros educativos internacionales, proyectos de emprendimiento, educación financiera, campañas solidarias y colaboraciones con entidades sociales.

El objetivo es que el aprendizaje no quede limitado únicamente a las explicaciones dentro del aula, sino que los estudiantes puedan relacionar los conocimientos adquiridos con su entorno y participar en proyectos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.

Un acercamiento diferente a la economía

Jurado lleva años desarrollando el Metaecoverso en el instituto y utilizando también las redes sociales como una herramienta educativa. La iniciativa pretende ofrecer al alumnado un acercamiento más dinámico y estimulante a la economía, apoyándose para ello en propuestas relacionadas con la tecnología, el contenido audiovisual y nuevas metodologías.

Con el paso del tiempo, el proyecto ha traspasado las paredes del instituto. Actualmente, Metaecoverso funciona también como una plataforma disponible en redes sociales, con contenidos que pueden ser consultados no solo por estudiantes, sino por cualquier persona interesada.

"Metaecoverso: el aula que rompe paredes"

Su apuesta por una enseñanza diferente también ha llegado al papel. Daniel Jurado publicó su primer libro educativo, "Metaecoverso: el aula que rompe paredes", una obra centrada en la innovación educativa, las redes sociales, la inteligencia artificial y la aplicación de nuevas metodologías en las aulas.