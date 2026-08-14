La Feria de Málaga contará con 51 desfibriladores en las casetas, más del doble que el año pasado

La Feria de Málaga volverá a ser, un año más, un espacio cardioprotegido. El Real de Cortijo de Torres estará equipado con un total de 51 desfibriladores repartidos por distintas casetas, que estarán disponibles para poder actuar lo antes posible ante una emergencia.

Este año, además, el Ayuntamiento de Málaga ha reforzado la seguridad y ha duplicado los dispositivos instalados en la Feria. Habrá más del doble que en 2025, cuando se repartieron 23 desfibriladores.

La Feria de Málaga duplica el número de desfibriladores respecto a 2025

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales y de Fiestas, ha entregado a la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ estos 51 equipos DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático).

Los dispositivos, según ha informado el Ayuntamiento, permanecerán instalados de forma estratégica en determinadas casetas del recinto ferial (detrás de la barra) y estarán a disposición de la ciudadanía ante una parada cardiorrespiratoria.

Formación para saber cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, participó la noche del miércoles en la entrega de estos equipos, a los que se sumarán los que portarán los efectivos de Protección Civil, así como los incorporados en los vehículos de la Policía Local y los de los servicios sanitarios.

Taller de soporte vital impartido a miembros de las casetas. / L.O.

Para facilitar su manejo en caso de emergencia en el recinto ferial, miembros de Expaumi impartieron un taller de soporte vital básico a los miembros de las casetas y uso de desfibriladores dirigido a personal de los distintos colectivos con presencia en el Real.

Málaga alcanza una red de 742 desfibriladores repartidos por la ciudad

A través del programa ‘Málaga Cardioprotegida’, la ciudad cuenta ya con una red de 742 desfibriladores repartidos por distintos equipamientos y la vía pública, cuya ubicación (también los específicos para la Feria una vez se complete la instalación) se puede consultar en la web https://desfibriladores.malaga.eu .

En las casetas también se han entregado carteles invitando a vivir una feria cardioprotegida, en los que figura un código QR que enlaza al citado mapa.

Estas son las casetas de la Feria de Málaga que cuentan con desfibriladores

En el Real, estos aparatos DESA se distribuirán en las casetas municipales (Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, El Rengue y Caseta Municipal-San Miguel). También estarán disponibles en las siguientes entidades: Federación Malagueña de Peñas ‘La Alcazaba’, Casa de Álora-Gibralfaro, Arte, La Noria, AVOI, La Solera, La Espiga, Monkey, El Gazpachuelo, Koloa, Ágape, Reinas, Peña Martiricos, San Miguel, Peña Santa Cristina, La Conga, Los Claveles-Rincón Cubano, Touché, Peña Atlético Portada Alta, La Asunción, La Rebotica, El Tinglao, Asociación Natural Beach Cambala, Asociación Cultural Litoral-Alboroto ADN, Mamajuana Lombok, Asociación Malagueña de Atletismo-La Pija, Las Polillas, Peña Caballista Monteclaro, La Exquisita, Centro Cultural Renfe, Maruja Limón, Cantina Catrina, Selvática, Los Coloraos, Casa de Melilla, El Portón, Rey de Copas, Amigos de los Mimbrales, A.C.R Ciclista Costa Málaga, El Sarao, Asociación de Amigos de Puerto de la Torre, Maya, El Zaguán de Pepe Higo, Recreo, Peña La Paz, La Sol y el Son, y Los 30 Amigos

Málaga, ciudad cardioprotegida

Estos dispositivos se incorporarán a la red de equipos que hay distribuidos por la ciudad a través de la iniciativa ‘Málaga Cardioprotegida’ impulsada por el Ayuntamiento junto a la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en el año 2016.

Se encuentran registrados en dependencias y vehículos de la Policía Local, la flota de autobuses de la EMT, estaciones de metro, áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos, mercados, hoteles, sedes de colegios profesionales, bancos, empresas, edificios de la Universidad de Málaga o del Parque Tecnológico, centros educativos y en columnas distribuidas por la vía pública, entre otras ubicaciones. Todas, excepto las de los vehículos de la Policía Local por cuestiones de seguridad, puedan conocerse y consultarse a través del mapa actualizado en tiempo real.

Un mapa permite localizar el desfibrilador más cercano en Málaga

De esta forma, la ciudadanía, en el caso de que fuera necesario su uso, puede localizar la ubicación de todos los desfibriladores a través de sus dispositivos móviles y ordenadores, indicándole ubicación e incluso a través del callejero de Málaga la ruta de acceso más cercana.

Además, en el caso de los dispositivos situados en los autobuses de la EMT se indica la línea, la matrícula, el número del vehículo y la ubicación exacta por donde está circulando en ese momento.

En el marco de este proyecto, el Ayuntamiento de Málaga también colabora cada año con Expaumi en la organización de cursos y talleres de soporte vital básico en los 11 distritos de la ciudad para garantizar una formación sobre el uso de estos equipos al mayor número posible de personas. Las inscripciones para estos talleres, que se celebrarán en septiembre, se pueden tramitar a través de la web de Expaumi.