José María Martínez Vázquez, nuevo jefe de la Policía Local de Málaga

La Policía Local de Málaga estrena jefatura. José María Martínez Vázquez ha tomado posesión como nuevo intendente principal jefe del cuerpo municipal, cargo en el que releva a Juan Antonio Ferrer tras su jubilación.

Martínez Vázquez llega a la máxima responsabilidad de la Policía Local después de haber ejercido desde 2023 como intendente principal y segundo jefe. Su nombramiento presenta además una particularidad dentro de la organización: es la primera persona que alcanza la jefatura después de haber desarrollado toda su carrera profesional dentro del propio cuerpo desde la categoría de policía.

Alcalde, concejales y miembros de la Policía Local de Málaga durante el acto. / l.o.

El acto de toma de posesión se ha celebrado en el Salón de los Espejos y ha estado presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. También han asistido los concejales delegados de Seguridad y Recursos Humanos, Avelino Barrionuevo y Jacobo Florido, respectivamente, junto a otros miembros de la Corporación Municipal.

La ceremonia ha contado igualmente con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Judicatura y otras instituciones.

Una trayectoria en la Policía Local de Málaga desde 1989 Nacido en agosto de 1966 en Kandel, Alemania, José María Martínez Vázquez ingresó en la Policía Local de Málaga en 1989. Desde entonces ha pasado por las escalas Básica, Ejecutiva y Técnica y ha asumido distintas responsabilidades dentro de la estructura policial municipal. Uno de los principales avances de su trayectoria llegó en 2006, cuando ascendió a intendente. A partir de ese momento ejerció como jefe de Sección de las Jefaturas de Policía de Barrio de Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz y Centro. En 2015 ascendió a intendente mayor y pasó a hacerse cargo de las Unidades Centralizadas. Posteriormente asumió la responsabilidad de las Jefaturas de Barrio. Con la entrada en vigor de la Ley de Policías Locales de Andalucía de 2023, su categoría pasó a denominarse intendente principal. Desde ese mismo año ejercía como segundo jefe del cuerpo, puesto inmediatamente anterior a la responsabilidad que ahora asume.

Formación en Psicología, seguridad y criminología

El nuevo jefe de la Policía Local cuenta también con formación universitaria vinculada a diferentes ámbitos relacionados con su trayectoria profesional.

Emotivo saludo entre Francisco de la Torre y el nuevo jefe de la Policía Local. / l.o.

Es licenciado en Filosofía y Letras, en la sección de Psicología, y diplomado en Magisterio de Educación Física por la Universidad de Málaga. Además, dispone de un máster de Alta Dirección en Seguridad Internacional por la Universidad Carlos III y el Centro Universitario de la Guardia Civil.

A esta formación se suma el título de Experto Universitario en Criminología por la UNED.

Toma de posesión del nuevo jefe de la Policía Local de Málaga. / l.o.

Profesor de la Escuela de Seguridad Pública desde 1997

La actividad profesional de Martínez Vázquez también se ha desarrollado en el terreno docente. Desde 1997 es profesor titular de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga.

Asimismo, ejerce como profesor colaborador del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) y de varias escuelas de Seguridad Pública concertadas con este organismo.

Su trayectoria se completa con su participación habitual en jornadas, mesas técnicas y comités de expertos relacionados con diferentes ámbitos de la seguridad.