La Junta de Andalucía invierte cerca de 13 millones de euros en la mejora de 96 centros docentes de Málaga para el nuevo curso

Un total de 96 centros educativos públicos de Málaga verán mejoradas sus infraestructuras el próximo curso. La Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), se ha comprometido a desarrollar 112 actuaciones a lo largo de este año. Unas intervenciones que suman un presupuesto de casi 13 millones de euros en instalaciones que acogen a 57.881 alumnos y alumnas.

Por el momento se ha notificado la finalización de 24 obras mientras que 37 están aún en construcción. Las restantes actuaciones se encuentran en diferentes fases de tramitación (contratación de obras o redacción de proyectos) y se prevé que finalicen antes de que termine el año.

Tres ampliaciones en institutos

En cuanto a las ampliaciones, son tres las actuaciones desarrolladas por la Agencia en este año 2026 en la provincia. Así, se están ejecutando las ampliaciones del IES Fernando de Los Ríos, en la capital, del IES Los Boliches de Fuengirola y del IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga.

El año 2026 ha estado marcado por la necesidad sobrevenida de reparar los daños causados por el temporal de principios de año en los centros educativos, es por ello que parte de las obras de reforma, mejora y modernización se han visto sobrevenidas por esa razón. Según detalla la Junta, la institución ha trabajado este tiempo la accesibilidad de los edificios docentes, la eliminación de barreras y la adaptación de espacios. De esta manera, este año se han finalizado o está previsto terminar un total de 109 obras de reforma de centros en la provincia de Málaga.