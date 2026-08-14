Málaga, la capital más cara de Andalucía para comprar casa: el precio sigue al alza

Málaga vuelve a situarse a la cabeza del mercado residencial andaluz. La capital cerró el segundo trimestre de 2026 con el precio de la vivienda más elevado entre las capitales de Andalucía, según la última edición del Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía de Gloval.

El informe, elaborado por Gloval Analytics, sitúa el precio medio de la vivienda en Málaga capital en 3.530 euros por metro cuadrado en junio de 2026, un 12,5% más que un año antes. Frente al primer trimestre del año, sin embargo, el incremento fue mucho más moderado, de apenas un 0,2%, lo que apunta a una estabilización de los precios durante los últimos meses.

La capital malagueña se mantiene así por encima de Cádiz, con 3.103 euros por metro cuadrado, y Sevilla, con 2.692 euros, consolidando su posición como la capital andaluza donde resulta más caro comprar una vivienda.

Nueve municipios de Málaga registran subidas de dos dígitos

El encarecimiento de la vivienda no se limita a la capital. Los principales municipios analizados de la provincia presentan incrementos interanuales generalizados y nueve de los once mercados estudiados registran subidas superiores al 10%.

La mayor escalada se produce en Vélez-Málaga, donde los precios crecen un 19,8% respecto al segundo trimestre de 2025. Le siguen Manilva, con un 18,7%, y Torremolinos, con un 14,3%. También registran fuertes aumentos Mijas (+13,9%), Benalmádena (+13,1%), Fuengirola (+12,7%), Málaga capital (+12,5%), Estepona (+12,4%) y Alhaurín de la Torre (+10,8%).

El caso de Vélez-Málaga resulta especialmente significativo: pese a ser el municipio con el precio medio más bajo entre los analizados, es el que experimenta la mayor revalorización interanual.

Marbella roza los 4.800 euros por metro cuadrado

Si se atiende al precio absoluto de la vivienda, Marbella continúa siendo el municipio más caro de Málaga, con un valor medio de 4.793 euros por metro cuadrado.

A continuación aparece Fuengirola, con 4.071 euros, mientras que Benalmádena y Estepona alcanzan los 3.894 euros por metro cuadrado. Muy cerca se sitúa Torremolinos, con 3.885 euros.

Por debajo aparecen Málaga capital, con 3.530 euros por metro cuadrado; Mijas, con 3.453; y Rincón de la Victoria, con 3.318 euros.

Los precios más bajos dentro de los mercados analizados corresponden a Manilva, con 3.056 euros por metro cuadrado; Alhaurín de la Torre, con 2.802 euros; y Vélez-Málaga, con 2.434 euros por metro cuadrado.

Málaga también lidera el precio del alquiler en Andalucía

La presión sobre la vivienda también se refleja en el mercado del alquiler. Málaga capital registra una renta media de 16,29 euros por metro cuadrado al mes, la más elevada entre las capitales andaluzas durante el segundo trimestre de 2026.

La rentabilidad bruta de la vivienda se sitúa en el 5,54%, en un mercado marcado por la combinación de altos precios de compra y alquiler.

Los datos del barómetro refuerzan así el peso de Málaga y la Costa del Sol como uno de los principales focos del mercado inmobiliario andaluz, con precios elevados y crecimientos interanuales que continúan siendo especialmente intensos en buena parte de la provincia.