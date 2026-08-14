Muere un hombre de 53 años arrollado por un tren del Cercanías en Málaga

Un hombre de 53 años ha fallecido este viernes por la mañana tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Málaga, a la salida del apeadero de Guadalhorce y en un punto no autorizado de paso situado entre esta estación y Los Prados. El suceso ha ocurrido sobre las 7.30 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso de Adif alertando de que una persona había sido arrollada por un convoy.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios, que posteriormente han confirmado el fallecimiento del hombre. Los primeros avisos apuntaban incluso a la posible presencia de un cadáver en la zona.

El accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso entre la parada del polígono Guadalhorce y Los Prados, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Noticias relacionadas

Retrasos en la línea C-1 de Cercanías

El arrollamiento ha provocado afecciones a la circulación ferroviaria en la línea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga, que conecta la capital con Fuengirola. Adif ha advertido de retrasos a causa del accidente, mientras que Renfe ha cifrado las demoras entre 15 y 20 minutos, que atribuye a causas ajenas a la compañía. Por el momento, se desconocen las circunstancias concretas en las que se ha producido el arrollamiento.