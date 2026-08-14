Sucesos
Muere un hombre de 53 años arrollado por un tren del Cercanías en Málaga
El accidente se ha producido a la salida del apeadero de Guadalhorce, en un punto no autorizado de paso, y ha provocado retrasos de hasta 20 minutos en la línea C-1
Un hombre de 53 años ha fallecido este viernes por la mañana tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Málaga, a la salida del apeadero de Guadalhorce y en un punto no autorizado de paso situado entre esta estación y Los Prados. El suceso ha ocurrido sobre las 7.30 horas, cuando el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso de Adif alertando de que una persona había sido arrollada por un convoy.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios, que posteriormente han confirmado el fallecimiento del hombre. Los primeros avisos apuntaban incluso a la posible presencia de un cadáver en la zona.
El accidente se ha producido en un punto no autorizado de paso entre la parada del polígono Guadalhorce y Los Prados, según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Retrasos en la línea C-1 de Cercanías
El arrollamiento ha provocado afecciones a la circulación ferroviaria en la línea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga, que conecta la capital con Fuengirola. Adif ha advertido de retrasos a causa del accidente, mientras que Renfe ha cifrado las demoras entre 15 y 20 minutos, que atribuye a causas ajenas a la compañía. Por el momento, se desconocen las circunstancias concretas en las que se ha producido el arrollamiento.
- Eclipse solar en Málaga: a qué hora verlo, los mejores sitios y cómo observarlo con seguridad
- Unos 300 vecinos muestran su rechazo al nuevo paseo marítimo de Pedregalejo: 'Va a ser otro Muelle Uno
- Málaga pagará hasta 400 euros por vivienda a las comunidades de propietarios que instalen contadores de agua individuales
- Interrumpida la línea C-2 del Cercanías de Málaga tras golpear un Media Distancia una catenaria desprendida
- Los vecinos critican la falta de información sobre el parque de los Baños del Carmen: 'Nos pidieron propuestas en 2021 y no han respondido ni a una
- Hallan muerto a un joven de 22 años en una piscina de Málaga
- No quiero solo señalar lo malo, quiero cambiarlo': Ruiz Araujo oficializa su candidatura a la Alcaldía de Málaga
- Jorge León, el actor malagueño de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: “Estos tres meses han sido más una aventura que una grabación”