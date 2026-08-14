Muere en Málaga a los 93 años el médico y escritor Ángel Rodríguez Cabezas

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha comunicado el fallecimiento, a los 93 años, del doctor Ángel Rodríguez Cabezas, una figura estrechamente ligada durante décadas a la institución colegial y a la vida médica y cultural de la provincia.

Rodríguez Cabezas, que recibió en 2011 la medalla de Colegiado de Honor del Colegio de Médicos de Málaga, desempeñó distintas responsabilidades dentro de la corporación. Entre 1990 y 2000 ejerció como vicepresidente segundo de su Junta Directiva y, durante esa misma década, estuvo al frente de la revista Málaga.

Su relación con la publicación continuó posteriormente mediante colaboraciones habituales que mantuvo hasta fechas recientes.

Médico, escritor y fundador de Editorial 33

La escritura ocupó también un lugar destacado en la trayectoria de Ángel Rodríguez Cabezas. El padre de los dibujantes malagueños Ángel y Pachi Idígoras, publicó decenas de libros y fue uno de los fundadores de Editorial 33, sello responsable de la edición de muchas de sus obras.

Su vinculación con el mundo de la cultura malagueña tuvo además uno de sus últimos reconocimientos públicos en 2024, cuando recibió la medalla del Ateneo de Málaga.

Una trayectoria vinculada a la medicina en Málaga

Nacido en Toledo en 1933, Rodríguez Cabezas terminó sus estudios de Medicina en Madrid en 1957 y obtuvo la especialidad de Medicina Interna en 1968.

A lo largo de su carrera perteneció al Cuerpo de Sanidad Nacional y desarrolló también actividad docente como profesor encargado de la Cátedra de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina. Asimismo, ejerció como médico de la Marina Civil.

En el ámbito privado, mantuvo durante buena parte de su trayectoria profesional una consulta médica en Muelle Heredia, en Málaga.

Commálaga destaca la dedicación y el compromiso que Ángel Rodríguez Cabezas mantuvo tanto con la profesión médica como con el propio Colegio de Médicos.

Velatorio y misa por Ángel Rodríguez Cabezas en Málaga

El velatorio se encuentra en la sala 26 de Parcemasa.

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La misa tendrá lugar el sábado 15 de agosto a las 14.00 horas en el parque cementerio.