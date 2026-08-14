El Parque del Campamento Benítez cumple un año de retraso sin fecha oficial de apertura

El Parque del Campamento Benítez, uno de los mayores espacios verdes prometidos en Málaga capital, cumple este mes un año desde la fecha en la que, según el contrato original, debía estar terminado. El 10 de agosto de 2025 era el plazo fijado para entregar la obra; un año después, el recinto sigue cerrado y sin fecha oficial de apertura, con un sobrecoste que ronda ya los 2,5 millones de euros sobre el presupuesto inicial de 10 millones.

Un año de retraso sin fecha oficial

El proyecto arrancó en febrero de 2024 sobre los antiguos terrenos militares situados entre la MA-21, el litoral y la línea de Cercanías, con la vista puesta en convertirse en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. El contrato fijaba como fecha de entrega el 10 de agosto de 2025. Ese plazo se incumplió, y el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó una modificación del proyecto que fijó un nuevo plazo de ejecución para el 10 de mayo de 2026. Esa segunda fecha también se ha incumplido sin que el parque haya abierto sus puertas. Así, este 10 de agosto de 2026 se cumple un año desde el plazo contractual inicial y tres meses desde el plazo fijado tras la modificación, sin que exista todavía una fecha oficial confirmada para la apertura.

La modificación del proyecto no solo afectó al calendario. También encareció la obra: el presupuesto inicial de adjudicación, de 10 millones de euros, ha crecido hasta rozar los 12,5 millones, un sobrecoste de en torno a 2,5 millones de euros.

Escombros militares y lluvias extremas, detrás de la demora

Los ajustes técnicos que han retrasado las obras tienen que ver, en gran parte, con el pasado militar del terreno y con el clima de los últimos años. Durante los trabajos aparecieron escombros enterrados y canalizaciones militares que no figuraban en ningún inventario, lo que obligó a modificar parte del proyecto sobre la marcha. A esto se sumaron los efectos de las dos DANAs de otoño de 2024 y de un marzo de 2025 especialmente lluvioso, que dañaron parte de lo ya ejecutado y forzaron a reforzar los sistemas de drenaje, rediseñar caminos y plazas, e introducir nuevas soluciones para estabilizar el terreno. También se han tenido que revisar las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado y riego, este último pensado ya para funcionar con agua regenerada.

Plano del nuevo proyecto para el Campamento Benítez / L.O.

Con Málaga exige explicaciones al Ayuntamiento

El grupo municipal Con Málaga ha reclamado al equipo de gobierno del PP que aclare las causas del retraso y del sobrecoste. Su portavoz adjunta, Toni Morillas, ha pedido que se publique el porcentaje real de ejecución de las obras, si estas están paralizadas o continúan con normalidad, y qué informes técnicos justifican los incumplimientos de plazo. La formación ha registrado un escrito en el Ayuntamiento con doce preguntas sobre el estado del proyecto, entre ellas si la empresa adjudicataria ha solicitado nuevas revisiones de precio o ampliaciones de plazo, y si el gobierno municipal piensa asumir alguna responsabilidad política por los sucesivos incumplimientos.

Toni Morillas, portavoz adjunta de Con Málaga / L.O.

Un parque de 273.000 metros cuadrados

Cuando finalmente abra, el Campamento Benítez será uno de los parques urbanos más grandes de Málaga, con más de 273.000 metros cuadrados. El proyecto contempla la plantación de más de 1.000 árboles y 43.000 arbustos, más de 110.000 metros cuadrados de pradera, una plaza central de 6.300 metros cuadrados y más de cuatro kilómetros de recorridos peatonales. También incluirá pistas de baloncesto y vóley playa, una pista de BMX de 6.000 metros cuadrados, zonas de juegos infantiles, un parque canino, áreas de pícnic y espacios para eventos culturales.