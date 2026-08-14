Así plantea Málaga transformar el Guadalmedina: parque fluvial y 5 plazas-puente para unir sus dos orillas

El proyecto para transformar el río Guadalmedina a su paso por el centro de Málaga da un nuevo paso administrativo. La mesa de contratación del Ayuntamiento ha propuesto a Esteyco como adjudicataria de la redacción del proyecto constructivo de la primera fase de la intervención, centrada en el tramo comprendido entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel, a la altura del MUCAC-Mayoristas.

La propuesta todavía está pendiente de la entrega de la documentación necesaria para formalizar la adjudicación. El contrato cuenta con un presupuesto de 1.446.651,23 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 11 meses. Esteyco ya fue la empresa encargada de elaborar el anteproyecto que sirve de base para esta actuación.

Proyecto de integración urbana del río Guadalmedina / L. O.

El objetivo municipal es avanzar en la integración del Guadalmedina en la ciudad combinando tres aspectos: mejorar la seguridad frente a posibles inundaciones, facilitar la conexión entre las dos márgenes y renaturalizar el cauce para convertirlo en un corredor verde.

La Junta de Andalucía cofinanciará al 50% la ejecución de este contrato. El Consejo de Gobierno acordó el pasado 11 de marzo declarar de interés de la Comunidad Autónoma las actuaciones dirigidas a minimizar el riesgo de posibles inundaciones mediante la adecuación de este tramo del río.

Qué se hará en esta primera fase del Guadalmedina

La redacción del proyecto se centrará en las actuaciones que se ejecutarán directamente sobre el cauce. Entre ellas figura el rebaje de su perfil longitudinal y su acondicionamiento para configurar un parque fluvial, manteniendo al mismo tiempo su capacidad hidráulica y reforzando la seguridad ante posibles avenidas.

La solución partirá de la modelización hidráulica del Guadalmedina a su paso por el núcleo urbano promovida por Emasa y la Gerencia Municipal de Urbanismo. La propuesta dispone, además, de informe favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía.

Según el Ayuntamiento, el proyecto deberá hacer compatible la función del Guadalmedina como infraestructura hidráulica con su incorporación al espacio urbano, dentro de una actuación vinculada también a la adaptación al cambio climático y la renaturalización de espacios fluviales.

Vista del Pasillo de Santo Domingo y del cauce del río Guadalmedina. / Álex Zea

Cinco plazas-puente para unir las dos orillas

Uno de los elementos más visibles de la futura transformación será la creación de cinco nuevos espacios públicos concebidos como plazas-puente entre los puentes de Armiñán y Perchel.

Estas estructuras estarán destinadas a conectar las dos márgenes del Guadalmedina y generar nuevas zonas de estancia sobre el cauce.

El expediente de esta primera fase incluye también un sistema de riego, el refuerzo y ampliación de estructuras existentes que vayan a conservarse y actuaciones de conexión entre las nuevas obras y el viario urbano.

Ecologistas piden la renaturalización del Guadalmedina. / La Opinión

El soterramiento del tráfico no forma parte de esta fase

La actuación global planteada para el Guadalmedina contempla también el soterramiento de las vías de tráfico situadas en los laterales del río, concretamente las avenidas de Fátima y el eje formado por Pasillo de Santa Isabel y avenida de la Rosaleda. La finalidad es liberar ese espacio para crear dos futuros bulevares.

Sin embargo, esas obras no están incluidas en este contrato. Tampoco forman parte de esta primera fase las actuaciones generales de urbanización de las calles laterales.

Sí se estudiará de manera conjunta el diseño de las cinco plazas-puente y el de esos futuros bulevares para coordinar cuestiones como los pavimentos, la vegetación, la iluminación y el mobiliario urbano.

El proyecto deberá incorporar al menos una propuesta básica para el diseño de esos bulevares y analizar también cómo afectarán las futuras obras al tráfico de Málaga.

El Ayuntamiento pretende recoger propuestas y sugerencias de los ciudadanos durante la elaboración del proyecto. / Álex Zea

Los vecinos podrán participar en el diseño del proyecto

El contrato incorpora además un plan de participación ciudadana con el que el Ayuntamiento pretende recoger propuestas y sugerencias de los ciudadanos durante la elaboración del proyecto.

El pliego prevé diferentes vías de participación, entre ellas talleres, encuestas, jornadas, una página web y redes sociales.

La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar este proceso de forma paralela a la redacción del proyecto para que, en sus distintas fases, los participantes puedan disponer de los diseños y materiales gráficos necesarios para conocer las actuaciones previstas y realizar sus aportaciones.