La playa de Málaga con arena oscura, islotes y un rico fondo marino en la que huir de la masificación: es perfecta para hacer buceo, esnórquel y actividades acuáticas

Arena oscura, aguas cristalinas, islotes, rocas y un rico fondo marino perfecto para el buceo, el esnórquel y cualquier deporte acuático. Todo esto es lo que se puede encontrar en la playa de la Galera, un litoral que, pese a encontrarse en uno de los municipios costeros de Málaga más concurridos durante el verano, Estepona, mantiene una ocupación media alejada de masificaciones y bullicio.

Una situación que se produce a pesar de la inmensa belleza con la que cuenta este litoral y la facilidad de acceso que tiene, lo que ha hecho que malagueños y visitantes acudan a su arenal para disfrutar de la calma y la hermosura natural que irradia.

Arena oscura, aguas cristalinas e islotes en esta playa de Estepona

Con 2 kilómetros de extensión y una media de 30 metros de ancho, esta costa situada a poca distancia de la emblemática playa de Bahía Dorada se presenta como un lugar de contrastes en el que sus aguas cristalinas se entremezclan con una arena oscura y zonas rocosas que le dan un aspecto aún más salvaje al entorno.

Además, en su recorrido se pueden encontrar pequeños islotes únicos de esta playa semiurbana a la que se puede llegar tanto a pie como en coche.

Un fondo marino perfecto para buceo y esnórquel en Málaga

Pero si algo destaca en este enclave es su rico fondo marino, con toda clase de rocas en su interior y especies marinas visibles gracias a su agua clara, lo que hace de ella una playa imprescindible para los amantes del submarinismo.

Es por este motivo que la playa de la Galera es uno de los entornos más buscados por los apasionados del buceo, el esnórquel y toda clase de actividades acuáticas.

La Torre de la Galera y cómo llegar a esta playa de Estepona

Un espectáculo de belleza, color y naturaleza que se completa con la presencia de su Torre de la Galera, situada a escasos metros de la playa.

Para llegar a esta playa localizada a una hora de Málaga capital, es necesario tomar la autovía A-7 en dirección Marbella y cruzar tanto este municipio como Fuengirola, hasta tomar la salida 153.

Así es la playa de la Galeria, una costa secreta de Málaga perfecta para hacer buceo / Ayuntamiento de Estepona

Tras esto, será necesario continuar hasta llegar a la urbanización Buenas Noches atravesada por la carretera. Aquí se encuentran diversas zonas de aparcamiento en las que se puede estacionar con facilidad el vehículo para disfrutar de una de las playas más singulares de Estepona.