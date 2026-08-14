Sindicatos exigen reforzar el Instituto Andaluz de la Mujer ante el aumento de violencia machista y la cesión de las competencias en valoración a Vox

Proteger a la mujer. Ese es el objetivo con el que Comisiones Obreras de Andalucía ha exigido al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) que refuerce la participación, ayuda y atención a la mujer para que siga siendo un "un referente de igualdad” y un “espacio de participación” frente al repunte de casos de violencia machista en la comunidad autónoma.

Andalucía lidera la lista negra de asesinatos machistas en España. Y Málaga concentra más del 60% de los casos. Es imposible que pueda pasar desapercibida la cesión de competencias en la tramitación de la valoración de la violencia de género por parte del Gobierno de Juanma Moreno a Vox, un anuncio que hizo saltar las alarmas en el Ministerio de Igualdad que lidera Ana Redondo, que solicitó una reunión urgente con el regidor andaluz para tratar el asunto.

Otra reunión de urgencia es la que ha exigido el sindicato CCOO tanto con la directora del IAM, Rosalía Espinosa, como con la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, del PP, para trasladarles su preocupación por "la negación explícita de la violencia de género por parte de sectores del propio Gobierno andaluz", en referencia a Vox.

La organización sindical ha hecho hincapié en la situación de la provincia de Málaga, donde en ocho meses al menos seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Una cifra que, tal y como señala el sindicato, iguala el total del año 2025 y marca la cifra más alta en la provincia desde que existen registros oficiales.

En este escenario, la secretaría de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha alertado sobre las consecuencias de dejar la Unidad Integral de Valoración de la Violencia de Género "en manos de quien la niega".

Violencia de género contra las mujeres trans

En este contexto, cabe mencionar la polémica muerte de Franyel, una mujer trans 35 años asesinada por su pareja el pasado domingo en San Pedro Alcántara, Marbella (Málaga). Su tragedia está siendo objeto de debate entre la sociedad y las instituciones competentes por no reconocer la como víctima de violencia machista, al no tener inscrito aún la nueva identidad femenina en el Registro Civil, un requisito legal indispensable en este ámbito, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En medio del revuelo, la Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA) no se anda con rodeos y ha presentado tres escritos ante instancias judiciales y del Gobierno para exigir que el asesinato de Franyel sea reconocida como víctima de violencia machista.

Por lo pronto, se conoce que la ATA ha dirigido sus escritos a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella- Plaza número 2, que investiga los hechos; a la Fiscalía Provincial de Málaga, Sección de Violencia sobre la Mujer; y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, según ha informado ATA este viernes en un comunicado.

La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, ha argumentado que la finalidad de las leyes contra la violencia de género es proteger a las mujeres frente a la violencia machista, y esta "no puede quedar anulada por una circunstancia meramente documental".

"Franyel era una mujer y fue asesinada por quien era su pareja. Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu y finalidad", ha reivindicado.