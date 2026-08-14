Torre de San Telmo
Los vecinos piden a Urbanismo más inspecciones a las obras de los 22 apartamentos turísticos en Pedregalejo
Reclaman a la GMU más visitas a las obras, mientras señalan que siguen los daños a las casas y están preocupados por el futuro del barrio
Los vecinos de la Torre de San Telmo, en Pedregalejo, han pedido a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) una nueva inspección a las obras de 22 apartamentos y dos plantas de aparcamiento subterráneo, al final de la calle Torre de San Telmo, una estrecha vía sin salida en el Cerro de San Telmo; por si estas se ajustan a lo autorizado.
Tanto los vecinos como la oposición han denunciado estas obras, que han llevado aparejadas demoliciones y talas, al entender que se apartan de lo que establecía el PERI LE.6 San Telmo.
Las talas, por otra parte, conllevaron una multa municipal de 6.267 euros a la promotora ya que se cortaron 23 árboles, cuando solo estaba autorizado eliminar siete.
Además, la ficha urbanística del PERI de San Telmo señalaba como objetivos para las zonas edificadas «la mínima intervención posible que permita la conservación del ambiente y la edificación existente, planteando únicamente las actuaciones indispensables».
La reunión de enero de los vecinos con Urbanismo
Como trasladaron los vecinos y colectivos vecinales tras la reunión con la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y la plana mayor de Urbanismo, el pasado mes de enero, las explicaciones que les dieron los técnicos de la GMU es que esos objetivos no son de obligado cumplimiento.
Además, como informó este diario, la Gerencia manifestó entonces que los trabajos se realizaban conforme a la licencia, y que el Ayuntamiento estaría «vigilante», para que las obras se hicieran «con el menor perjuicio y molestia para los vecinos».
Grietas, y piedras a diario
Sin embargo, señalan ahora los vecinos, los problemas siguen siendo diarios. En el caso de una vecina, que prefiere no dar su nombre, cuenta que le caen «piedras» en su patio cada día, lo que le impide hacer vida en esa zona, «donde jugaban mis nietos y tendía la ropa».
A su lado Conchita, que también vive en esta calle, señala dos rocas que asoman por encima del patio de su vecina: «Como venga una lluvia fuerte, al no tener dónde sujetarse, se va a ir cayendo tierra y las rocas irán detrás», alerta.
May, otra vecina, cuenta que han aparecido numerosas grietas en el falso techo de su casa, así como «una grieta horizontal», en uno de los pilares de su vivienda. «El seguro me dice que hasta que no termine la obra no pueden hacer nada», lamenta.
«El impacto que van a tener en la vida de esta pequeña comunidad»
Pero lo que preocupa a otro vecino, que también prefiere no dar su nombre, es «el impacto que van a tener en la vida de esta pequeña comunidad» los 22 apartamentos turísticos: «Problemas de tráfico, ruido, la basura que se acumula; un reflejo de lo que es Málaga, y lo que van a tener mis nietos: unos salvajes emborrachándose», enumera.
Este vecino considera inexplicable el visto bueno municipal a los apartamentos turísticos en un barrio tranquilo, en una calle estrecha y sin salida, en la que hasta los camiones de la obra tienen problemas para entrar.
Ayer, la constructora Comoli que realiza las obras declinó hacer declaraciones. Por su parte, fuentes de Urbanismo indicaron ayer a este diario que la GMU «se pondrá en contacto con la dirección facultativa de la obra».
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