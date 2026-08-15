Tormenta
La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en tres comarcas de Málaga tras el "sorprendente" aguacero de madrugada
Las lluvias y el aparato eléctrico seguirán presentes en zonas del interior y el litoral oriental la provincia de Málaga
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por tormentas en tres comarcas de Málaga para este sábado 15 de agosto. La alerta por lluvia y aparato eléctrico afectará a lo largo del día a la Axarquía, Ronda y Antequera.
En el caso de la Axarquía, el aviso se concentra entre las nueve y las once de la mañana, mientras que en Ronda y Antequera se extiende desde las dos de la tarde y las diez de la noche. En cuanto a la capital, no se esperan nuevos chubascos tras el inesperado aguacero que ha sorprendido esta madrugada acompañado de un espectacular aparato eléctrico que ha descargado más de 150 rayos, afectando también a localidades de la Costa del Sol occidental, como Estepona.
Aunque en las tres comarcas el riesgo es bajo, en el caso de Ronda y Antequera, la Aemet avisa que las "tormentas pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo" por lo que conviene extremar la precaución. Por el contrario, la comarca de Sol y Guadalhorce, donde se incluye la capital, se mantiene sin avisos. En cuanto al domingo 16, no hay avisos activos para ninguna de las comarcas de la provincia de Málaga.
Una dana atraviesa el país
La Agencia Estatal de Meteorología alertaba ya esta semana que el episodio de altas temperaturas generalizadas en el conjunto del país se vería interrumpido por la llegada de una dana a partir de una vaguada atlántica, que se situará durante este fin de semana en el entorno de la Península y propiciará un cambio de tiempo consistente en la formación de chubascos y tormentas intensos en amplias zonas del interior peninsular. Por otra parte, la masa de aire subtropical de niveles bajos, cálida, seca y con polvo en suspensión será reemplazada por otra, de origen atlántico, más fresca y limpia dando lugar a un descenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores más propios de estas fechas.
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