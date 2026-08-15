Apagón en Pedregalejo y los Baños del Carmen la noche de los fuegos de la Feria de Málaga

Continúan los apagones en Málaga capital, en esta última ocasión, en la zona este. Un corte de luz afectó ayer al barrio de Pedregalejo y a los Baños del Carmen en la noche de los fuegos artificiales, en pleno inicio de la Feria de Málaga. A pocas horas del espectáculo pirotécnico, los comensales estaban a oscuras a la espera de que volviese el suministro eléctrico, tal y como han compartido en redes sociales los presentes.

Coincidiendo con el dispositivo policial desplegado para la noche de los fuegos, un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló el balneario y alumbró a los clientes, generando risas y bromas entre los presentes. "Ya está aquí Sevillana con la luz", bromearon los presentes, que esperaban al espectáculo pirotécnico mientras cenaban en el balneario.

Este último corte de luz, que se prolongó durante horas, se suma a los continuos apagones que han estado sufriendo los vecinos del Centro histórico, unos cortes de luz que Endesa achaca a la sobrecarga de la red por el incremento de consumo de energía durante las olas de calor.

Vox pide soluciones al Ayuntamiento de Málaga y al Gobierno

La diputada nacional de VOX, Patricia Rueda, ha vuelto a reclamar "soluciones inmediatas" para poner fin a unos apagones "que sufren vecinos y comerciantes".

"No hablamos de microcortes de luz, hablamos de apagones que duran horas y que generan grandes inconvenientes a los vecinos y también a los negocios de la zona, que pierden género y no pueden atender a sus clientes", ha denunciado Rueda.

La diputada malagueña ha recordado que VOX sigue a la espera de que el Gobierno responda a las preguntas que el Grupo Parlamentario registró en el Congreso el pasado mes de mayo relativas al colapso de la red eléctrica que afecta a Málaga capital y al resto de la provincia.

"Es una vergüenza que casi tres meses después de registrar esas preguntas, el Gobierno no se haya dignado a contestarnos. Vamos a insistir en obtener una respuesta y esperamos que en septiembre nos detallen cuándo tendrá Málaga la capacidad de abastecer toda la demanda de energía que hay en ella y por tanto, de poner fin a estos constantes apagones", ha dicho Rueda.

Por su parte, Antonio Alcázar, portavoz del Grupo Municipal VOX en Málaga, ha reclamado explicaciones tanto a Endesa como al Ayuntamiento de Málaga por estos cortes "que han dejado de ser incidencias puntuales".

"Los vecinos de Málaga no pueden seguir sufriendo unos apagones que para vecinos y comerciantes son eternos. Lo de anoche fue inaceptable para una ciudad como Málaga. Pedregalejo estaba a oscuras, los Baños del Carmen también, e incluso algún local del Soho también se vio afectado por este corte de electricidad", ha explicado Alcázar.

Por ello, Alcázar ha insistido en la necesidad de que el Ayuntamiento de Málaga siga presionando al Gobierno para que ponga fin al bloqueo eléctrico "que sufre nuestra ciudad".