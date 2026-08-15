Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado

Bandera roja este sábado en cuatro playas de Málaga. Los bañistas que han acudido hoy la zona Oeste de la capital se han encontrado con la bandera roja izada y con la prohibición de bañarse en Sacaba, San Andrés, La Misericordia y Guadalmar-San Julián.

Sin una causa oficial confirmada

La prohibición al baño y la bandera roja se reflejan en la web oficial de playas de la ciudad y, aunque el Ayuntamiento aún no ha confirmado la causa por la que se ha tomado esta decisión, usuarios de redes sociales se quejan de suciedad y mal olor en las playas afectadas por ese cierre.

El Ayuntamiento mantiene la web municipal de Playas como uno de los canales de información sobre el litoral y, durante la temporada alta, también permite consultar la bandera que ondea cada día a través de la aplicación Málaga Funciona. La temporada oficial de baño en la capital se extiende del 15 de junio al 15 de septiembre.

Por el momento, no ha trascendido una explicación oficial que permita relacionar el cierre de este sábado con un problema concreto de calidad del agua, un vertido o cualquier otra incidencia, por lo que no puede establecerse una relación con episodios anteriores.

El precedente de Pedregalejo y El Palo

A finales de este pasado mes de julio, también estuvieron cerradas al baño durante un día las playas de Pedregalejo y El Palo, en el distrito Este, al detectarse en las muestras tomadas la presencia de la bacteria E. coli, concretamente en el entorno de los puntos de muestreo denominados 'Acacias' y 'Casa Pedro', respectivamente.

En concreto, el cierre se decretó el 23 de julio después de que la Consejería de Salud de la Junta recomendara adoptar medidas preventivas al encontrar una concentración puntual de Escherichia coli superior a los niveles considerados óptimos. Las playas reabrieron apenas 24 horas después, el 24 de julio, una vez que nuevos análisis certificaron que los niveles habían vuelto a situarse dentro de los parámetros establecidos. Emasa revisó además sus instalaciones y descartó que se hubiera producido un vertido desde la red municipal.

Los problemas de saneamiento en Guadalmar

En la zona de Guadalmar, también estuvieron cerradas al baño varias playas a principios de este verano por la rotura de un colector de aguas residuales en la zona, una situación que también afectó a la playa de Los Álamos, en el municipio de Torremolinos.

El origen de aquel episodio se remonta en realidad a finales de diciembre de 2025, cuando la fuerte crecida del río Guadalhorce dañó la estructura sobre la que cruzaban dos tuberías de saneamiento y provocó la caída de un tramo de unos 50 metros. El Ayuntamiento recomendó entonces evitar el baño en Guadalmar y posteriormente se adoptaron restricciones en la zona de Arraijanal, en la playa del Campo de Golf.

Emasa puso posteriormente en servicio una solución provisional para volver a conducir las aguas residuales hasta la depuradora del Guadalhorce, lo que permitió reabrir al baño la zona de Arraijanal el 22 de mayo después de que los análisis de la Junta determinaran que el agua era apta. Paralelamente, la empresa municipal adjudicó por 1,82 millones de euros la reposición definitiva de las tuberías dañadas, con nuevas conducciones soterradas para reducir su exposición a futuras crecidas del río.

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Dos de las playas tienen Bandera Azul

La situación de este sábado se produce, además, en plena temporada alta y afecta a dos playas, La Misericordia y San Andrés, que renovaron este año la Bandera Azul. Ambas forman parte de las siete zonas de baño de la capital que obtuvieron este reconocimiento en 2026 junto a Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo y La Malagueta. El distintivo valora, entre otros aspectos, la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental.