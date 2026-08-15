Qué hacer en caso de terremoto como el de Granada: las recomendaciones del 112 antes, durante y después

Saber qué hacer en caso de terremoto puede resultar determinante para reducir riesgos y evitar comportamientos peligrosos durante una emergencia. La Agencia de Emergencias de Andalucía 112 recoge una serie de recomendaciones básicas de autoprotección que abarcan desde la preparación previa hasta la actuación durante el temblor y las precauciones que deben adoptarse una vez terminado.

Los terremotos no pueden predecirse, pero sí es posible prevenir o reducir algunas de sus consecuencias mediante medidas de autoprotección, según recoge la guía elaborada por Emergencias 112 Andalucía.

En una provincia como Málaga, donde un episodio sísmico puede generar preocupación entre la población, conocer previamente estas pautas permite reaccionar de una manera más segura y ordenada si llega a producirse un temblor.

Qué hacer antes de un terremoto

La prevención comienza mucho antes de que se produzca un movimiento sísmico. Emergencias recomienda tener preparado en casa material básico que pueda ser necesario en una situación de emergencia: linternas, agua embotellada, botiquín, radio con pilas, silbato y extintor.

También resulta aconsejable revisar la vivienda y asegurar aquellos objetos que puedan desprenderse o caer durante una sacudida, como cuadros, librerías, lámparas o espejos. Del mismo modo, deben evitarse objetos pesados situados en lugares elevados, entre ellos macetas, libros o jarrones.

La planificación familiar es otro de los puntos destacados. La guía recomienda identificar las zonas seguras y las salidas de emergencia, aprender cómo cerrar las llaves del agua y el gas y conocer cómo cortar el suministro eléctrico. También aconseja ensayar previamente con la familia cómo actuar ante un terremoto.

Qué hacer durante un terremoto: agáchate, cúbrete y agárrate

Cuando comienza el temblor, la primera recomendación es clara: mantener la calma y evitar salir huyendo de forma descontrolada. Emergencias 112 resume la principal medida de autoprotección durante el seísmo en tres acciones: "agáchate, cúbrete y agárrate".

Si el terremoto sorprende a una persona dentro de un edificio, debe alejarse de las ventanas y protegerse frente a la posible caída de lámparas, estanterías, falsos techos u otros elementos. La recomendación de la guía es permanecer protegido y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúa la sacudida.

Si estás en la calle durante el seísmo

Si el terremoto se produce cuando una persona se encuentra en el exterior, debe apartarse de edificios, muros y postes eléctricos, ya que pueden desprenderse elementos o producirse caídas. Además, Emergencias pide extremar las precauciones con el tráfico.

Qué hacer si estás en el coche

Quienes se encuentren conduciendo deben detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer en su interior mientras dura el movimiento sísmico.

En el caso de las personas que utilizan silla de ruedas, la indicación es frenarla y protegerse la cabeza con los brazos.

Qué hacer después de un terremoto

El final de la primera sacudida no significa necesariamente que haya terminado el peligro. Uno de los principales consejos es permanecer alerta ante posibles réplicas, terremotos generalmente de menor tamaño que pueden producirse después del seísmo principal.

Tras el movimiento, y siempre que pueda hacerse con seguridad, se recomienda cerrar las llaves del agua, la luz y el gas. Para abandonar un edificio deben utilizarse las escaleras y nunca el ascensor. También es aconsejable calzarse antes de caminar por zonas donde pueda haber cristales, cascotes u otros elementos capaces de provocar heridas.

Otra recomendación fundamental es alejarse de los edificios que hayan sufrido daños y no entrar en ellos.

Si existen personas heridas, hay que comprobar su estado, pero no deben moverse salvo que se encuentren ante un peligro inminente.

Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y su área metropolitana de madrugada / L.O

Qué hacer si quedas atrapado después de un terremoto

Si una persona queda atrapada entre restos o en el interior de una construcción, Emergencias recomienda utilizar un silbato o golpear algún objeto para señalar su posición y facilitar su localización.

El teléfono, por su parte, debe reservarse únicamente para situaciones de emergencia, evitando saturar las comunicaciones cuando puedan ser necesarias para gestionar incidencias graves.

Cómo actuar en un colegio ante un terremoto

Los centros educativos cuentan con planes de autoprotección y evacuación y la guía recomienda conocer previamente los puntos seguros del colegio y realizar simulacros para que alumnado y profesorado sepan cómo responder.

Durante un terremoto, las pautas principales son alejarse de ventanas, estantes o muebles que puedan caer, protegerse debajo de las mesas y no correr, gritar ni empujar.

Si resulta necesario evacuar el centro, debe hacerse de manera ordenada, protegiendo la cabeza, utilizando las escaleras y manteniendo libres las puertas de salida.

Mantener la calma y evitar la sobreinformación

Un terremoto también puede provocar una importante respuesta emocional. La guía recuerda que el miedo es una reacción natural y recomienda informarse sobre cómo actuar para poder afrontar mejor la situación. También aconseja evitar centrarse en pensamientos catastróficos o consumir imágenes de daños si generan ansiedad.

Si el miedo continúa durante varias semanas o alrededor de un mes, la recomendación es buscar ayuda profesional.

Información oficial y bulos después de un terremoto

En una situación de emergencia es especialmente importante evitar la difusión de rumores. Emergencias Andalucía recomienda seguir únicamente las indicaciones de las autoridades y consultar fuentes oficiales, además de comprobar el origen de las informaciones y su fecha de publicación antes de compartirlas.

La guía pide asimismo no difundir contenidos de procedencia dudosa, información exagerada o bulos relacionados con el terremoto.

Las claves ante un terremoto

La actuación puede resumirse en tres momentos: prepararse antes, protegerse durante y extremar las precauciones después. Tener localizadas las zonas seguras de la vivienda, conocer las salidas, disponer de material básico de emergencia y saber cerrar los suministros facilita la respuesta.

Durante el temblor, la pauta fundamental es mantener la calma, agacharse, cubrirse y agarrarse, alejándose de ventanas y elementos que puedan caer. Después hay que estar preparado ante posibles réplicas, evitar edificios dañados, utilizar las escaleras y recurrir al teléfono únicamente cuando exista una emergencia.