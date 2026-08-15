Fallece el expresidente de la asociación de vecinos de El Palo Paco Leal, confundador de la entidad

Paco Leal Rueda, la sonrisa de El Palo, el vecino siempre dispuesto a echar una mano cuando aparecía un problema o una reivindicación en su barrio ha fallecido en la madrugada de este sábado, 15 de agosto, a los 80 años, después de una larga enfermedad que llevó siempre con entereza.

La misa en su memoria está programada este sábado a las 19 horas en la parroquia de las Angustias del barrio.

Falele Rodríguez, la presidenta vecinal Mercedes Pírez y Paco Leal, en la asociación de vecinos. / A.V.

Paco había nacido el 1 de mayo de 1946. Como él mismo contaba a La Opinión, «nací en una barraca de alquiler en primera línea de playa, pegada al colegio del Padre Ciganda, sin cuartos de baño ni luz y con el techo de cartón piedra, que cuando llovía te mojabas más dentro que fuera».

Hijo y nieto de marengos, dos años más tarde la familia pudo trasladarse a una de las nuevas viviendas protegidas del Palo y al llegar la edad, Paco entró en el Colegio del Padre Ciganda (el ICET), lo que no le impidió, por necesidades familiares, vender patatas a los 10 años por las playas de Pedregalejo y El Palo.

Tras unos años de trabajo en una carpintería, Paco comenzó a trabajar en todo tipo de labores comerciales y llegó a vender pescado en Pescadería trayéndolo de Estepona, Algeciras o Motril. Pero por motivos de salud cambió de trabajo y a finales de los 70 decidió abrir una floristería en su barrio, en el que no había ninguna.

Paco Leal en 2012 con el presidente vecinal Santiago González, cuando propusieron un paseo marítimo vinculado a la Generación del 27. / Gregorio Torres

Activismo político y conciencia vecinal

Pero la faceta de Paco Leal estaría incompleta sin su activa implicación en los problemas del barrio. La conciencia política le llegó en sus primeros contactos de juventud con el PCE y con el sacerdote progresista Miguel León, que se interesa por él cuando conoce que encabeza un grupo de vecinos que los sábados y domingos promueve el arreglo de las calles en la cooperativa de viviendas.

En 1976, con 30 años, se convierte en uno de los fundadores de la asociación de vecinos del Palo, que ha presidido en dos ocasiones, llegando a convertirse su floristería en sede vecinal.

Paco Leal (izquierda) y Falele Rodríguez, delante de la Asociación de Vecinos del Palo, cuando les dedicaron sendas salas con sus nombres.. / A.V.

Lo que sigue es medio siglo de entrega al barrio, con compañeros como Falele Rodríguez, Pepe Juárez, Mercedes Pírez, Rorri, Santiago González... siempre con una sonrisa.

En diciembre de 2024, la Asociación de Vecinos de El Palo decidió dedicarle una sala de la sede vecinal, que desde entonces lleva su nombre, igual que a Falele Rodríguez.

Paco Leal descansa ya con su querida hija, y deja muchos amigos y familiares rotos, entre ellos su querida mujer Antonia; pero también deja en El Palo su gran ejemplo de tenacidad, superación, optimismo y generosidad. Descanse en paz este gran malagueño.