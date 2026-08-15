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Investigan la muerte violenta de un hombre en Málaga capital

El varón fue localizado sin vida en su domicilio con hematomas sospechosos de criminalidad

Policía Nacional en una imagen de archivo.

Policía Nacional en una imagen de archivo. / POLICÍA NACIONAL

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La Opinión

Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la muerte violenta de un hombre de 52 años en Málaga. El varón fue localizado sin vida en su domicilio, en la capital malagueña, la mañana del pasado 13 de agosto.

El cadaver presentaba hematomas sospechosos de criminalidad. La autopsia ha revelado la etiología violenta de la muerte.

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El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

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