Reabren las playas de Sacaba, Misericordia y Guadalmar tras prohibir el baño por presencia de vertidos

Tres de la cuatro playas de Málaga capital que ayer sábado izaron la bandera roja y prohibieron el baño han vuelto a la normalidad esta mañana. La última actualización del estado de las aguas, en torno a las 10 de mañana, ha permitido reabrir al público Sacaba, Misericordia y Guadalmar.

En el caso de San Andrés, la cuarta playa afectada por los vertidos provocados por la repentina tormenta de la madrugada del sábado, sigue pendiente de resultados favorables. Según figura en la información ofrecida por la web del Ayuntamiento de Málaga y consultada por este periódico, la última actualización del estado de la playa de Huelin es de las 13 horas de ayer, el único tramo del litoral de la capital pendiente aún de los nuevos datos.

Al respecto, el Área de Playas informa que "continúa con las labores de limpieza y la playa de San Andrés volverá a tener bandera verde una vez que finalicen los trabajos".

Los bañistas que acudieron ayer a disfrutar del litoral de la zona Oeste de la capital se encontraron con la bandera roja izada y con la prohibición de bañarse en Sacaba, San Andrés, La Misericordia y Guadalmar-San Julián debido a la presencia de vertidos.

La prohibición al baño y la bandera roja se reflejaron en la web oficial de playas de la ciudad y el Ayuntamiento informó de que esta medida se tomó en esos cuantro puntos por vertidos registrados en el litoral después de la tormenta que afectó a Málaga esta pasada madrugada. "Debido a la tormenta, se han producido alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar. Se trata de vertidos breves y de poco volumen, como se indica desde Emasa",indicó el Consistorio en su cuenta de la red social X.

"Desde esta mañana, el Área de Playas está procediendo a las labores de limpieza y se estima que se restituirá la bandera verde cuando finalicen los alivios y concluyan las labores de retirada de los restos", aseguraron.

Los usuarios de las playas afectadas habían reflejado esa mañana en las redes sociales que en esos puntos se detectaban malos olores y residuos.

El Ayuntamiento mantiene la web municipal de Playas como uno de los canales de información sobre el litoral y, durante la temporada alta, también permite consultar la bandera que ondea cada día a través de la aplicación Málaga Funciona. La temporada oficial de baño en la capital se extiende del 15 de junio al 15 de septiembre.

El precedente de Pedregalejo y El Palo

A finales de este pasado mes de julio, también estuvieron cerradas al baño durante un día las playas de Pedregalejo y El Palo, en el distrito Este, al detectarse en las muestras tomadas la presencia de la bacteria E. coli, concretamente en el entorno de los puntos de muestreo denominados 'Acacias' y 'Casa Pedro', respectivamente.

En concreto, el cierre se decretó el 23 de julio después de que la Consejería de Salud de la Junta recomendara adoptar medidas preventivas al encontrar una concentración puntual de Escherichia coli superior a los niveles considerados óptimos. Las playas reabrieron apenas 24 horas después, el 24 de julio, una vez que nuevos análisis certificaron que los niveles habían vuelto a situarse dentro de los parámetros establecidos. Emasa revisó además sus instalaciones y descartó que se hubiera producido un vertido desde la red municipal.

Bandera roja en las playas de El Palo y Pedregalejo por la presencia de E.coli detectada a finales de julio. / Alfonso Vázquez

Los problemas de saneamiento en Guadalmar

En la zona de Guadalmar, también estuvieron cerradas al baño varias playas a principios de este verano por la rotura de un colector de aguas residuales en la zona, una situación que también afectó a la playa de Los Álamos, en el municipio de Torremolinos.

El origen de aquel episodio se remonta en realidad a finales de diciembre de 2025, cuando la fuerte crecida del río Guadalhorce dañó la estructura sobre la que cruzaban dos tuberías de saneamiento y provocó la caída de un tramo de unos 50 metros. El Ayuntamiento recomendó entonces evitar el baño en Guadalmar y posteriormente se adoptaron restricciones en la zona de Arraijanal, en la playa del Campo de Golf.

Emasa puso posteriormente en servicio una solución provisional para volver a conducir las aguas residuales hasta la depuradora del Guadalhorce, lo que permitió reabrir al baño la zona de Arraijanal el 22 de mayo después de que los análisis de la Junta determinaran que el agua era apta. Paralelamente, la empresa municipal adjudicó por 1,82 millones de euros la reposición definitiva de las tuberías dañadas, con nuevas conducciones soterradas para reducir su exposición a futuras crecidas del río.

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Dos de las playas tienen Bandera Azul

La situación de este sábado se produce, además, en plena temporada alta y afecta a dos playas, La Misericordia y San Andrés, que renovaron este año la Bandera Azul. Ambas forman parte de las siete zonas de baño de la capital que obtuvieron este reconocimiento en 2026 junto a Pedregalejo, La Caleta, El Palo, El Dedo y La Malagueta. El distintivo valora, entre otros aspectos, la calidad del agua, la seguridad, los servicios y la gestión ambiental.