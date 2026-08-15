Crónicas de la ciudad
Revuelta en Málaga Este por un paseo marítimo y un modelo
La movilización de los vecinos de Pedregalejo por las obras del paseo marítimo tiene como telón de fondo el alocado proceso de turistificación y urbanización de Málaga.
Las cosas comenzaron a tener su lógica cuando el Ayuntamiento emplazó, el pasado otoño, las letras gigantes de Pedregalejo en la playa de las Acacias, a un kilómetro de la playa y el barrio histórico de Pedregalejo.
Como apuntaba un veterano vecino, no importaba tanto la exactitud geográfica e histórica de las letras, sino vender a los visitantes la codiciada zona entre los Baños del Carmen y el arroyo Jaboneros como ‘marca inmobiliaria’.
A fin de cuentas, informaba un estudio el año pasado, Pedregalejo y El Palo ostentan el dudoso récord de ser los barrios de Málaga de los que más jóvenes salen escopetados. Un mercado de la vivienda solo apto para el entorno de la familia Onassis, y el coladero de los pisos turísticos en bloques residenciales facilitan el portento.
El futuro está en Villanueva del Rosario
Esta salida forzosa convierte en real la profecía de nuestro alcalde: en lugar del Camino de Santiago, los malagueños a quienes les flaquee el sueldo deben hacer, llenos de ilusión, el Camino de Villanueva del Rosario en pos de una vida mejor. Málaga ya no es ciudad para pobres de clase media.
Ahora se entiende el escaso interés municipal por el patrimonio arquitectónico de este barrio, cuya lista de edificios protegidos no aumenta desde 1983; el afán por meter apartamentos turísticos con calzador y lo que les queda por ver a los vecinos; porque, ¿acaso a un Ayuntamiento que reemplaza un chalecito regionalista por una moderna ‘torre almenara’, junto al Jaboneros, le va a temblar el pulso por derribar el cine Lope de Vega-discoteca Bobby Logan para levantar un hotel?
Planificar el sobrante turístico provoca daños colaterales
Ahora bien, planificar esta evidente invasión turística para absorber el sobrante de despedidas de soltero, cruceristas e inquilinos de pisos turísticos del Centro de Málaga tiene sus daños colaterales.
A muchos vecinos, el nuevo paseo marítimo les parece impersonal, falto de sombra, con los elementos equivocados, mal ejecutado y con riesgo de convertirse en un sistema lacustre en cuanto haya temporales fuertes.
Además, resulta obvio que toda esa explanada diáfana de losetas que retienen la mugre se va a llenar de terrazas hasta donde lo permitan nuestras laxas normas. Y cuando se pueda, más allá.
Pero ojo, una cosa es que Málaga Este sea terreno electoral conquistado y otra, que muchos vecinos ya intuyen que en Pedregalejo no podrán vivir ni sus hijos ni sus nietos, y que el barrio está desapareciendo delante de sus narices. Este paseo marítimo es un signo más de por dónde irán los tiros. Y los turistas. Y de ahí el cabreo y la preocupación.
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