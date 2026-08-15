Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada

Una fuerte tormenta eléctrica ha sorprendido esta madrugada a Málaga este 15 de agosto, con numerosos rayos y relámpagos, asociados a la inestabilidad de una DANA que afecta a Andalucía.

La tormenta llegó de forma inesperada cerca de las cuatro de la mañana de este sábado, acompañada de un fuerte chubasco, que decargó por la Costa del Sol y Málaga capital durante unos 15 minutos con intensidad, aunque luego se mantuvo con menos fuerza durante otra hora más.

Mapa de los rayos caídos en Málaga durante la noche del sábado. / L. O.

Rayos y truenos sobre Málaga

La gran cantidad de rayos y truenos que se registraron durante la tormenta despertó a muchos malagueños, que pudieron contabilizar más de 150 rayos durante la hora que duró la tormenta y que se hicieron notar con especial intensidad entre Estepona y Málaga capital. Para las cinco de la mañana, la tormenta se fue desplazando hacia el interior de la provincia y entrando en Granada, donde fue descargado el aparato eléctrico.

Hasta las cinco de la mañana, la Red Hidrosur y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había contabilizado hasta 13,9 litros por metro cuadrado en el Aeropuerto de Málaga; 8,6 litros en La Araña; 8 litros en Marbella; 5,9 litros en La Farola y 4,6 litros en la Sierra de Mijas.

Radar de la Aemet con la tormenta en su apogeo sobre Málaga. / Aemet

Fuertes vientos en Málaga

La tormenta de verano que descargó en Málaga vino acompañada de fuertes vientos, con una velocidad máxima de 44 kilómetros por hora, que se registró sobre las 4.30 horas de la madrugada, aunque hubo rachas que llegaron a los 64 kilómetros por hora en la capital, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.