Movilidad
La tormenta retrasa cerca de una treintena de vuelos en el aeropuerto de Málaga
La mayoría de los vuelos programados entre las seis y las nueve de la mañana han sufrido modificaciones en su horario ante la inestabilidad meteorológica
Málaga ha arrancado la Feria de agosto con una madrugada marcada por el fuerte movimiento sísmico con epicentro en Granada que ha sacudido a la provincia junto a una sorpresiva tormenta de lluvia y rayos que ha provocado retrasos en el aeropuerto de Málaga.
Según la información publicada por el aeródromo en su página web, casi una treintena de vuelos programados entre las seis y las nueve de la mañana de este sábado han sufrido retrasos -incluida la cancelación de un vuelo con destino Lisboa- ante la inestabilidad del tiempo.
Los retrasos han afectado a vuelos con destino París, Génova, Bremen, Ámsterdam, Oslo, Estocolmo, Budapest, Berna, Berlín o Melilla, entre otras ciudades afectadas.
La tormenta llegó de forma inesperada cerca de las cuatro de la mañana de este sábado, acompañada de un fuerte chubasco, que decargó por la Costa del Sol y Málaga capital durante unos 15 minutos con intensidad, aunque luego se mantuvo con menos fuerza durante otra hora más.
La gran cantidad de rayos y truenos que se registraron durante la tormenta despertó a muchos malagueños, que pudieron contabilizar más de 150 rayos durante la hora que duró la tormenta y que se hicieron notar con especial intensidad entre Estepona y Málaga capital. Para las cinco de la mañana, la tormenta se fue desplazando hacia el interior de la provincia y entrando en Granada, donde fue descargado el aparato eléctrico.
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