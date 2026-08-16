La campaña del mango 2026 en Málaga: producción, precios y previsiones para este año

El sector del mango afronta la campaña de este año con buenas expectativas tras dejar atrás una complicada situación hídrica, con una previsión de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España (Intertropic) "ligeramente inferior" a la de 2025, que alcanzó las 55.500 toneladas, y unos precios similares.

Su director general, Antonio Carpintero, ha afirmado a EFE que aún es pronto, puesto que el grueso de la campaña no empezará hasta septiembre y se prolongará hasta mediados o finales de octubre.

La campaña del pasado año fue "excepcional" y a priori se situará algo por debajo en volumen, si bien puede que al final se alcancen las mismas toneladas porque este año "va a terminar de declarar todo el mundo", incluidos los que antes eran reticentes, ha explicado.

La comarca de la Axarquía (Málaga) -con un 90 %- y la Costa Tropical en Granada acaparan la práctica totalidad del cultivo de mango en España, que ronda las 6.200 hectáreas.

El desafío de una ventana de ocho semanas

El gran desafío logístico y comercial de la campaña reside en el escaso margen de tiempo, que abarca de seis a ocho semanas: "Tenemos que ser capaces entre todos de poder sacar el producto en esa ventana tan corta", ha indicado.

En el plano económico, se prevé un precio en origen similar al del pasado año, en torno a un euro el kilo, tras la caída significativa experimentada desde los 1,63 euros alcanzados en 2024.

Ello "va a depender de la cantidad que llegue al mercado y la capacidad que tengan las comercializadoras de sacar tantos kilos en pocos meses. Pero si somos capaces, el precio no sufrirá tanto", ha argumentado.

Actualmente, el 40 % del mango que se produce en España se consume en el propio país y el 60 % se exporta a Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania e Italia, en ese orden.

Competencia y auge de la cuarta gama

Intertropic mantiene que "el mango español no tiene competencia", sino que "somos nosotros mismos -ha asegurado Carpintero- si no preservamos la calidad", un aspecto en el que es clave que se recolecte en el momento óptimo de maduración.

La interprofesional ha emitido este año un informe de recomendaciones de calidad que espera que sea una norma obligatoria en 2027, no con el fin de sancionar sino de garantizar una buena experiencia del consumidor, porque "si es mala se obtiene un beneficio hoy, pero el resto (de productores) van a sufrir las consecuencias".

Frente al producto importado de Brasil, ha recordado que cuando no hay producto nacional los operadores lo comercializan para abastecer al mercado, pero no tiene las mismas cualidades porque "tiene que viajar muchos días y no ha podido cogerse en el momento óptimo".

El sector se está adaptando también a los cambios de hábitos de los consumidores. La cuarta gama -frutas lavadas, peladas, cortadas y envasadas- crece un 10 % anual en el mango, principalmente para ensaladas, batidos o su uso en restauración.

Entre los retos pendientes ha mencionado el empleo, ya que encontrar trabajadores para una campaña de ocho semanas "cuesta muchísimo", a lo que suma la dificultad para alojarlos en septiembre y octubre en zonas costeras por el turismo.

A esto se une la necesidad del relevo generacional, por lo que Intertropic traslada el mensaje de que "el campo ya no es lo que era" y destaca la alta tecnificación de tareas como el riego.

En cuanto al aguacate, cuya campaña principal se desarrollará de noviembre a abril, la organización prevé una producción de 100.000 toneladas, en cifras similares a 2025.

De las 24.000 a 25.000 hectáreas que hay en España, Málaga abarca el 70 % y Granada el 20 %, aunque emergen zonas como la Comunidad Valenciana (4.000 hectáreas), Cádiz, Huelva, Canarias y los primeros cultivos en Asturias y Galicia.