Mariano Ruiz Araujo (PSOE): "Los malagueños merecemos una ciudad que nos diga que va a solucionar nuestros problemas. Es posible, y vamos a trabajar por ello."

2027 empieza a asomar en el horizonte político de Málaga y con él, la carrera por una Alcaldía que Francisco de la Torre ocupa desde hace más de dos décadas. El PSOE ya tiene (casi) a su candidato en la línea de salida: Mariano Ruiz Araujo.

Ruiz Araujo (Málaga, 1985) se presentará a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Málaga en 2027, un paso que hace apenas unos meses evitaba confirmar. Se sienta con La Opinión de Málaga para hablar de esa decisión, de la sombra de Josele Aguilar en las quinielas del partido, de Francisco de la Torre y de por qué cree que Málaga necesita, dice, una tercera transformación.

¿Cómo se encuentra? ¿Ilusionado?

Mucho, muy ilusionado, la verdad. Siempre se genera una cierta inquietud cuando uno da un paso así y se atreve a lanzarse a un reto como este, pero tengo mucha ilusión y mucha determinación. Tengo muy claro que Málaga necesita algo que la saque de la inercia que está viviendo en estos momentos, y yo creo que puedo contribuir a eso.

¿Cómo ha sido ese proceso de reflexión? ¿Ya lo tenía claro cuando le nombraron portavoz, o ha sido algo meditado con el tiempo?

Se ha ido generando conforme me he sentido cómodo en la portavocía y he visto que se podían hacer muchas cosas distintas y que se podía llegar a la gente. Hemos intentado comunicar algunas cosas de forma distinta y creo que ha funcionado bien. Y siempre he tenido esa idea en la cabeza: presentar una esperanza, un modelo distinto de ciudad. Eso me fue asentando la idea de que podía dar el paso. En estos últimos días, conforme he hablado con mi familia y con más gente de mi partido, me he lanzado a esta nueva aventura.

¿Qué opina su familia sobre esta decisión?

La aceptan, especialmente mi mujer y mi hija, que llevan conociéndome toda la vida. Con mi mujer llevo 21 años, y ella me ha conocido siempre volcado en política. Yo empecé en esto desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón: en representación estudiantil, en los consejos de distrito, en los órganos de participación del Ayuntamiento. Siempre he estado volcado en intentar mejorar los entornos en los que me movía, y ella siempre ha sido consciente de eso. Es la que me anima, la que me ayuda en todo. Hacemos una buena dupla.

Ha sido un año de cambios: comenzó con el nombramiento como portavoz. ¿Se imaginaba entonces que llegaría a este punto?

Yo diría que no. Pero las cosas hay que cogerlas como vienen. Lo que sí he tenido siempre es esa ilusión y esa determinación. No podría haberlo predicho, pero ha sido algo natural, orgánico.

¿Diría que esta decisión responde más a una motivación personal o también ha sido una decisión compartida con el partido?

El paso lo he dado yo, es una decisión personal. Pero es verdad que me he sentido muy arropado por mis compañeros y compañeras. Ha sido un cúmulo de todo, incluso de gente que no es del partido, de ciudadanía malagueña que también me ha impulsado.

¿Diría que su ambición por mejorar Málaga, por convertirla en una ciudad mejor, también ha sido determinante a la hora de dar este paso?

Sin duda. Siempre he tenido esa semillita de intentar mejorar los espacios por los que me muevo, desde la universidad, desde los consejos de participación. En todos los ámbitos en los que me he movido he intentado mejorar lo que me encontraba. No solo señalarlo, sino intentar cambiarlo. Para eso he estado en el movimiento de representación, en el movimiento estudiantil.

En las quinielas del partido también sonaba el nombre de Josele Aguilar. ¿Cómo ha sido su conversación con él? ¿Era usted conocedor de que se quedaría en la Junta y no daría el paso?

Hace unos días me comunicó que lo iban a nombrar, o que lo habían nombrado, portavoz adjunto en el Parlamento andaluz. Aun así, lo que me dijo es que estábamos trabajando muy bien, que estábamos consiguiendo cosas que no se esperaba que se pudieran conseguir así, y que estábamos comunicando muy bien, que estaba contento con el trabajo que estábamos haciendo. Con esa situación me he visto posibilitado también a avanzar en este sentido y a presentarme. Esperemos a ver cómo llega todo, porque los procesos todavía están ahí.

Si Josele Aguilar hubiera decidido presentarse, ¿usted habría dado el paso igualmente o se lo habría replanteado?

No lo sé. A lo mejor las cosas no habrían sucedido igual. Es verdad que yo siempre he tenido, sobre todo en estos últimos tiempos, esta idea, pero habría replanteado el escenario. No podría confirmar lo contrario tampoco.

Se comenta que no habrá más candidaturas y que usted no tendrá rival en las primarias. Si no se presenta nadie más, ¿no acaban convirtiéndose las primarias en un mero trámite?

Lo importante es que el Partido Socialista establece estos mecanismos. Yo igualmente plantearé mi proyecto, mi forma, mis ideas. Si hay alguien más que también lo quiera hacer, no estaría nada mal, confrontaríamos diferentes ideas. Para otros partidos es mucho más fácil, porque solo tienen el dedazo del órgano superior. Nosotros hacemos este mecanismo, que es más complejo, pero también más garantista.

Mariano Ruiz Araujo, candidato a las primarias del PSOE, para las elecciones municipales del 2027 / Álex Zea

¿Ha podido hablar también con Dani Pérez? ¿Qué le ha trasladado?

Sí. Me ha deseado mucha suerte y me ha dicho que él seguirá funcionando como un engranaje más del partido, así que avanzaremos en la misma línea.

Pérez ya perdió unas elecciones en 2023 contra De la Torre. ¿Le ha dado algún consejo?

Todavía no hemos podido llegar a ese punto, pero estoy seguro de que sí. De todos modos, yo también he trabajado con él codo con codo, así que ya tengo muchas de las claves, pero estoy convencido de que también va a poder aportar en este proyecto.

¿Qué ha cambiado desde que usted asumió la portavocía respecto a la etapa de Dani Pérez?

Estamos intentando hacer una oposición firme, rigurosa y útil, y seguimos avanzando en eso. Por ejemplo, en nuestras mociones urgentes estamos demostrando que tenemos una idea clara de a dónde queremos llegar, especialmente en vivienda. Nuestra primera moción urgente planteó una batería de medidas para el corto plazo, y dijimos que iríamos anunciando otras para el más largo plazo. En el último pleno presentamos otras también relacionadas con vivienda. Ahora estamos incidiendo en la protección del suelo público.

Venimos de unos resultados autonómicos peores para el PSOE que en anteriores citas electorales. Si ese resultado se repitiera en las municipales, ¿cómo lo afrontaría? ¿Considera que la autonómica y la municipal son elecciones comparables?

Creo que la ciudadanía ya sabe diferenciar perfectamente unas elecciones de otras, unos candidatos de otros. Yo me voy a limitar a lo que estoy viendo en Málaga, y creo que cada vez está más generalizada la idea de que a Málaga le hace falta cambiar muchas cosas, salir de algunas inercias que no son positivas para esta ciudad y para su gente. No quiero obsesionarme con pronósticos ni con valoraciones. Quiero trabajar, dar todo lo mejor y demostrar que hay esperanza en modelos diferentes que se centren realmente en la ciudadanía que ha hecho posible esta ciudad.

¿Qué visión cree que tiene un ciudadano malagueño de a pie del PSOE, del grupo municipal?

Creo que se han hecho muchas cosas, muchas bien y otras que se pueden corregir. Pero no son para nada negativas. Recordemos que somos el principal grupo de la oposición, lideramos la oposición y estamos demostrando que somos capaces de plantear un proyecto alternativo. De hecho, creo que somos la única fuerza que tiene capacidad de hacer esto. Lo que tenemos que hacer es reforzarlo.

Pedro Sánchez es el actual presidente del Gobierno, y como militante del partido, ¿percibe que existe una imagen generalizada de que todo lo malo que sucede en España es responsabilidad suya? ¿Cree que eso condiciona cómo ven los malagueños al PSOE aquí, en Málaga?

Culpar de todo a Pedro Sánchez es una buena excusa, pero desde mi punto de vista no es válida. Creo que los problemas de Málaga, muchos de ellos, tienen solución en Málaga, y en eso me voy a centrar. No en exclusiva, porque voy a exigir lo que tenga que exigir a cualquier administración, sea del color que sea. Pero Málaga puede ser protagonista de sus propias soluciones, y sin embargo está dejando de lado muchas propuestas y alternativas que podrían funcionar. Esa excusa de echar la culpa al presidente del Gobierno es la excusa del mal estudiante, y ahí no me van a encontrar.

Una de las principales líneas de trabajo del partido es precisamente la vivienda, y venimos de las moratorias aprobadas recientemente. ¿Considera que estas medidas son insuficientes para lo que necesita Málaga?

Estas medidas son absolutamente necesarias. Pero se están tomando tarde y de forma tibia. Es más, el Partido Popular, y en concreto Paco de la Torre, está empezando a entrar en algunos de los marcos que nosotros le hemos propuesto. Le ha costado mucho empezar a proteger el suelo residencial. Tanto es así que la ciudad de Málaga tiene 90.000 plazas de alojamiento, de las cuales solo 14.000 son plazas hoteleras. El resto son plazas que están ocupando suelo residencial, donde tendrían que estar viviendo los malagueños organizando sus hogares. Este suelo va a ser muy difícil de recuperar. Si se hubieran puesto medidas antes, tal y como venimos planteando desde hace años, no nos habríamos convertido en la capital de España con más viviendas de uso turístico. El Partido Popular está intentando echar balones fuera, culpando a otra administración o argumentando que nunca ha tenido competencia, pero el propio Plan General de Ordenación Urbana ya contemplaba limitaciones para el establecimiento de viviendas de uso turístico. Este Ayuntamiento no ha cumplido ese plan y ha dado manga ancha para que se fueran implantando.

¿Qué sería lo primero que haría en materia de vivienda si llegara a la Alcaldía?

Lo he dicho en alguna ocasión y lo planteamos en la primera moción urgente que presenté como portavoz. Primero, aplicar la Ley de Vivienda. A pesar de la dialéctica que utiliza el Partido Popular, está funcionando; no va a ser la panacea, pero sí nos da margen en el corto plazo para frenar la subida de los precios del alquiler, y se está demostrando en Cataluña, en el País Vasco, en ciudades de más de cinco comunidades autónomas que la están aplicando. Paralelamente, estudiaría retrotraer judicialmente todas las viviendas turísticas que no cumplan con el plan general de 2011: las que no tengan acceso, evacuación o suministro independiente no pueden estar dadas de alta como viviendas de uso turístico. Si de las casi 13.000 viviendas turísticas actuales cerca del 80% volvieran al mercado residencial, el problema de vivienda seguiría existiendo, pero sería mucho menor. Eso nos daría tiempo, junto con otras medidas que también planteábamos en esa moción, para trabajar en soluciones de medio y largo plazo, que también hacen falta. No hay una varita mágica para este problema, pero sí se pueden poner muchas más propuestas sobre la mesa de las que se están poniendo ahora.

El tablero para las próximas elecciones se va conformando. Francisco de la Torre ya ha confirmado que se presenta de nuevo y revalidaría la Alcaldía con 84 años. Usted representa una etapa más joven. ¿Considera que ese contraste generacional es un buen argumento de cara a las elecciones?

Me fijaría más en la nueva etapa que en la edad. La edad no es importante siempre que uno sea capaz de buscar nuevas alternativas, de hacer cambios, pero el problema es que estamos respondiendo a los problemas de hoy con soluciones de hace veinte años. Hay que plantear alternativas pensando en la Málaga de los próximos quince o veinte años, y ahí hay un trabajo importante que no se está abordando, que se está planificando a salto de mata. Se cambian proyectos como el del auditorio que ahora compartirá uso con el Palacio de Congresos, mientras se siguen dando pasos para ampliar Fycma. Eso demuestra que no hay una buena planificación, o al menos que no se está siguiendo. Está muy bien seguir atrayendo congresos o salir en las revistas de moda, pero lo verdaderamente importante es que los malagueños que viven y trabajan aquí puedan seguir viviendo aquí, que puedan decidir si quieren seguir organizando su hogar en la ciudad en la que se criaron o si se ven expulsados. Esos son los indicadores que tendrían que centrar la atención de un equipo de gobierno que, como digo, puede salir en la revista Forbes.

Francisco de la Torre también ha confirmado que esta será su última candidatura. Sabiendo eso, ¿modifica en algo su estrategia de cara a las elecciones?

Lo he dicho en alguna ocasión: el rival al que me enfrento no es únicamente Paco de la Torre, es el modelo de ciudad que ha estado impulsando en los últimos años. Que sea él quien lo encabece o no es importante, pero no exclusivo para nuestra estrategia. Vamos a seguir centrándonos en lo que está ocurriendo en esta ciudad y a demostrar que hay una alternativa que pone a las personas en el centro y que ataja los problemas que sufren los malagueños sin echar balones fuera, sin apriorismos de administraciones ni de colores. Málaga necesita abrir una tercera transformación, y no sé si Paco de la Torre está preparado para ello, porque siguen sobre la mesa las preguntas de hace veinte años.

¿Qué mensaje le trasladaría a los malagueños de cara a las elecciones, aunque todavía no haya pasado por el proceso de primarias?

Los malagueños merecemos una ciudad que nos mire a la cara y que nos diga que va a solucionar nuestros problemas. Es posible, y vamos a trabajar por ello.