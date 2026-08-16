La Noria recibirá 16 nuevos proyectos de innovación social digital para desarrollar en la provincia

La Diputación de Málaga y la Fundación 'la Caixa' han seleccionado, a través del centro de innovación social La Noria, 16 proyectos para su convocatoria de innovación social digital de 2026. Las iniciativas, en las que participan 17 entidades sociales, compartirán una dotación total de 300.000 euros.

El objetivo de esta nueva edición es respaldar proyectos que incorporen innovación y tecnología para afrontar retos sociales y medioambientales de la provincia de Málaga, con especial atención a las zonas rurales y a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

A la duodécima convocatoria se han presentado un total de 69 proyectos, según ha informado la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma.

16 proyectos para impulsar la innovación social en Málaga

La iniciativa forma parte de la colaboración que la Diputación de Málaga y la Fundación 'la Caixa' mantienen desde 2013 para promover nuevas soluciones a los problemas sociales de la provincia.

Con esta edición son ya 225 los proyectos de innovación social impulsados mediante esta alianza, que acumula una inversión de 3.475.000 euros por parte de Fundación 'la Caixa'.

Entre las entidades seleccionadas se encuentran la Asociación de Nuevos Residentes y Extranjeros de Málaga; la Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural y su Cultura El Pasero; Fundación Marcelino Champagnat y Asociación Juvenil Atrompikones, que desarrollarán un proyecto conjunto; Asociación de Profesionales de Juventud de Málaga; Videojuegos Sin Fronteras; Alikindoi, S.Coop.And; Fundación Edau - Educación Autismo; Asociación Taller de la Amistad; Asociación Nueva Alternativa de Intervención y Mediación; Asociación Arrabal-Aid; Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce; Asociación Movimiento 55PLUS; Fundación Alternativas por la Sostenibilidad Real; Asociación Unidad de Protección Rescate y Defensa Animal; Asociación Cultural Tabularium Arqueorutas y Asociación Dyar (Descubrir y Aprender).

Los municipios rurales, en el centro de la convocatoria

Uno de los principales retos que deberán abordar los proyectos será la lucha contra la despoblación y el retorno y asentamiento de jóvenes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

La convocatoria persigue favorecer el equilibrio territorial y ampliar las oportunidades para jóvenes y mujeres en los pequeños municipios de la provincia.

También se apoyarán iniciativas relacionadas con nuevas actividades económicas, entre ellas la Economía Silver, la Economía Circular, la Economía Azul y la Economía Verde, consideradas ámbitos estratégicos para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Reducir la brecha digital en los pueblos de Málaga

La tecnología tendrá un papel central en esta edición. Entre los ámbitos de actuación se encuentra la reducción de la brecha digital en el medio rural, así como el impulso de la cultura de medición del impacto social dentro del sector tecnológico.

Los proyectos abordarán igualmente los riesgos relacionados con el mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación y sus efectos sobre la infancia y la juventud.

Otro de los objetivos será favorecer la inclusión social y laboral de personas con diversidad funcional mediante soluciones que contribuyan a mejorar la igualdad de oportunidades.

La convocatoria también contempla proyectos destinados a avanzar en la digitalización de las propias entidades sociales y a mejorar su formación y capacitación en innovación social digital.

Los proyectos tendrán que medir su impacto social

Las 16 iniciativas seleccionadas dispondrán del acompañamiento del equipo técnico de La Noria durante todas las fases de ejecución.

Una de las principales novedades de la convocatoria de 2026 será la participación obligatoria de las entidades en un proceso especializado de mentorización para medir el impacto social de sus actuaciones.

El propósito es que las organizaciones aprendan a trabajar con indicadores y dispongan de herramientas que permitan obtener datos medibles sobre los resultados de cada proyecto.

Según la Diputación, este sistema facilitará la evaluación y mejora continua de las iniciativas y permitirá adaptar el trabajo de las entidades a las actuales tendencias y exigencias europeas en materia de impacto social.