Planes alternativos a la Feria de Málaga 2026: qué hacer para escapar del bullicio

Los malagueños sacan a relucir cada mes de agosto los trajes de flamenca y de verdiales. Ocho días, del 15 al 22, en los que el Cartojal y las ganas de fiesta predominan en la ciudad. Sin embargo, la Feria no es el único plan para pasar un buen rato o disfrutar de Málaga.

Museos, playas y escapadas por los diferentes puntos de la provincia son algunas de las mejores alternativas para disfrutar de una jornada de ocio diferente durante la celebración de la Feria de Málaga.

Cultura con aire acondicionado (y tranquilidad)

La mayoría de los museos de Málaga permanecen abiertos durante la semana de Feria en su horario habitual y se convierten en refugios frescos y tranquilos frente al bullicio de las calles. Para quienes no quieran desvincularse ni del arte ni de la Feria, el Archivo Municipal inaugurará el 17 de agosto la exposición Feria de Málaga y festejos. Historia, difusión y publicidad, que recorre la historia de la celebración desde el siglo XIX hasta la década de los 70 a través de programas de mano y otros documentos. Podrá visitarse del 17 al 21 de agosto, de 9.30 a 13.00 horas, aunque permanecerá cerrado el miércoles 19 por ser festivo local.

Otro museo que se suma a las exposiciones relacionadas con esta festividad es el Museo Revello de Toro, con la muestra Carteles de Fiestas, donde se exhiben, entre otras obras, los carteles de la Feria de Agosto de 1988 y 2007. Durante la semana de Feria abrirá de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas.

Visitantes en el Museo Picasso Málaga / MUSEO PICASSO MÁLAGA-PABLO ASENJO

Otra opción gratuita es MUCAC La Coracha, que mantendrá su horario habitual, de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas, con exposiciones como Ayer. Colección 1940-1990 y Arquitectura sin centro. Archipiélagos. Por su parte, el Museo Casa Natal Picasso abrirá todos los días de Feria de 9.30 a 20.00 horas. Además, los días 19, 20, 21 y 22 de agosto, a las 12.45 horas, ofrecerá visitas guiadas especiales gratuitas y sin inscripción previa, aunque con aforo limitado.

La Colección del Museo Ruso también mantendrá su actividad, con apertura de martes a domingo y visitas guiadas de martes a viernes a las 12.00 horas. El Centre Pompidou Málaga abrirá de 9.30 a 20.00 horas todos los días excepto el martes y ofrecerá, entre otras propuestas, la colección semipermanente To open eyes. Miradas de artista y la exposición El gesto y la materia. Abstracciones internacionales (1945-1965).

El Museo Carmen Thyssen Málaga adaptará su horario a la Feria y abrirá del 15 al 23 de agosto, de 10.00 a 15.00 horas, excepto el lunes 17. Por su parte, el MIMMA abrirá de martes a domingo, de 10.30 a 16.00 horas, con visitas guiadas gratuitas a las 12.00 horas y un espectáculo flamenco diario a las 14.00 horas.

A estas opciones se suman el Museo Jorge Rando, con entrada gratuita y horario de lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas, y el Museo del Automóvil y la Moda, que abrirá todos los días de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición "Mijaíl Glinka", Museo Ruso / Álex Zea

Más allá de los museos, otra alternativa cultural es recorrer el Soho de Málaga. Un paseo tranquilo por sus calles permite descubrir algunas de las muestras de arte urbano que caracterizan al barrio y hacer una parada para tomar un café o una cerveza, alejándose durante unas horas del bullicio del centro histórico.

Espacios verdes y naturaleza

Para quienes quieran dejar de lado la tecnología y huir del ruido, una de las mejores opciones es conectar con la naturaleza. El Jardín Botánico-Histórico La Concepción, situado en Ciudad Jardín, es un auténtico oasis de sombra, humedad y calma. Abre de martes a domingo, de 9.30 a 20.30 horas, y cuenta con una entrada general de 5,20 euros por persona y una tarifa reducida de 3,10 euros, según las condiciones indicadas en su página web.

Si se prefiere la montaña, otra alternativa es realizar una ruta corta por los Montes de Málaga durante las primeras horas de la mañana o comer en alguna de sus tradicionales ventas, alejadas del ruido de la ciudad. Allí se puede disfrutar de platos típicos como el plato de los Montes, las migas o una porra antequerana bien fría.

Otra opción, para los más valientes, es recorrer el Caminito del Reyo el Camino del Desfiladero del Tajo. La primera ruta se encuentra en el Desfiladero de los Gaitanes, entre Ardales, Álora y Antequera, y cuenta con un recorrido de cerca de 7,7 kilómetros, de los cuales unos tres discurren por pasarelas instaladas a gran altura sobre el desfiladero. La entrada general tiene un precio de 10 euros, mientras que la visita guiada cuesta 18 euros.

El Tajo de Ronda. / L.O.

La segunda alternativa se encuentra en las entrañas del Tajo de Ronda, junto al cauce del río Guadalevín. El recorrido cuenta con un primer tramo de unos 300 metros que permite adentrarse hasta la base del Puente Nuevo. La entrada tiene un precio de 5 euros por persona y es gratuita para los residentes locales.

Una posibilidad para combatir el calor sin limitarse a pasar el día bajo la sombrilla es recorrer en kayak los acantilados de Maro-Cerro Gordo, en Nerja. Las rutas permiten descubrir desde el mar algunos de los rincones más singulares de la costa oriental malagueña, entre acantilados, cuevas y pequeñas calas, además de acercarse a la conocida Cascada Grande de Maro. La actividad puede realizarse tanto mediante el alquiler libre de kayaks como a través de excursiones acompañadas por un guía, algunas de ellas con paradas para el baño o el esnórquel. Los precios varían según la empresa y la modalidad escogida, pero parten de unos 20 euros por persona.

Playas fuera del circuito típico

Durante los meses de verano, la playa se convierte en uno de los lugares ideales para hacer frente a las altas temperaturas. Algunas de las playas urbanas más próximas al centro, como La Malagueta, suelen estar bastante concurridas durante estas fechas. Por ello, alejarse de las zonas que concentran buena parte de los visitantes atraídos por la Feria puede ser una buena opción para quienes busquen algo más de tranquilidad.

Imagen de la playa de Pedregalejo de Málaga / Álex Zea

Las playas del este de la capital, como Pedregalejo, El Palo o el Peñón del Cuervo, son algunas de las alternativas para estos días, ya sea para pasear junto al mar o disfrutar de unos espetos en los chiringuitos de la zona. Otra posibilidad es desplazarse hacia la Costa del Sol occidental y visitar las playas de municipios como Benalmádena, Fuengirola o Marbella.

Una alternativa que cada vez atrae a más visitantes son las pequeñas calas repartidas por el litoral malagueño. Para disfrutar de una jornada junto al mar lejos del centro de la capital, se puede poner rumbo hacia el este, con enclaves en Rincón de la Victoria, Nerja o Maro, o desplazarse hacia la zona occidental de la provincia.

Noche de Folk

El 19 de agosto, los aficionados a la música folk tienen una cita en La Cala de Mijas. A partir de las 22.00 horas, de menera gratuita, la localidad mijeña celebrará en la plaza del Torreón una nueva edición de este encuentro musical.

El festival Noche de Folk contará este año con la participación de The Stolen Gnomes e Irish Treble. Esta última formación ofrecerá una combinación de música y danza que permitirá viajar desde el folk ibérico hasta el irlandés, acercando al público diferentes expresiones y tradiciones de este género musical.

Presentación de la Noche de Folk, Cala de Mijas / L.O.

Ciclo teatral: 'Una cita con Chejov'

El Castillo de Gibralfaro acogerá la trigésima edición del ciclo teatral Clásicos Solidarios. Los días 17, 18 y 19 de agosto, a partir de las 21.00 horas, la compañía Comediantes Malagueños Teatro volverá a representar una obra de teatro clásico en la plaza de Armas del Castillo de Gibralfaro. En esta ocasión, llevará a escena Una cita con Chéjov.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros más gastos de gestión y podrán adquirirse en los establecimientos de El Corte Inglés y a través de su servicio de venta online. La recaudación íntegra de las sesiones se destinará a tres entidades benéficas: la Fundación Vicente Ferrer, la Asociación Altamar y la Asociación Nena Paine.

Presentación del cartel de la obra solidaria "Una cita con Chejov" / L.O.

Relax y atardeceres

Una opción en pleno centro de la ciudad, pero alejada del ruido y el bullicio del exterior, son los baños árabes Hammam Al-Ándalus. Un plan de alrededor de hora y media de relajación, con un recorrido por baños de inspiración andalusí y la posibilidad de completar la experiencia con un masaje, a pocos minutos de la Alcazaba. Hammam Al-Ándalus abre de lunes a jueves y los domingos, de 9.00 a 22.00 horas, y los viernes y sábados, de 9.00 a 00.30 horas. Los precios oscilan entre los 58 y los 70 euros, en función de la modalidad y los servicios seleccionados.

Para los amantes de los atardeceres, otra alternativa es salir desde Muelle Uno a bordo de un catamarán para contemplar la puesta de sol y el skyline de Málaga desde el mar. Una forma diferente de terminar la jornada y contemplar la ciudad desde otra perspectiva, lejos de las calles más concurridas durante la Feria. Los precios rondan entre los 12 y los 15 euros por persona, aunque pueden variar en función de la compañía y el tipo de travesía.

Escapadas de un día por la provincia

Málaga no brilla sólo por su capital y sus playas, sino también por sus municipios que componen el territorio, unos lugares ideales para los que quieran hacer una escapada de un día.

Ronda y la Serranía se presentan como unas de las mejores opciones para quienes quieran alejarse durante unas horas del calor y del bullicio de la capital. La altitud de buenas parte de la comarca permite encontrar temperaturas algo más suaves, sobre todo a primera hora y a final del día. A ello se suma el atractivo a municipios como Ronda, Grazalema (ya en la provincia de Cádiz), o los pequeños pueblos de la Serranía malagueña, donde es posible combinar rutas, miradores, patrimonio y gastronomía en un ambiente más tranquilo.

Gaucín, en la Serranía de Ronda / L.O

Para quienes prefieran un plan relacionado con el agua, El Chorro y el entorno del embalse de La Viñuela ofrecen alternativas diferentes a la playa. En estas zonas es posible pasar una jornada al aire libre, disfrutar de áreas recreativas y, dependiendo de la oferta disponible, practicar actividades como kayak o hidropedal.

Otra posibilidad es dedicar la jornada a conocer algunos de los municipios con mayor atractivo patrimonial y gastronómico de la provincia. Frigiliana, con sus calles blancas y empinadas, y Antequera, con un importante legado histórico y monumental, permiten hacer turismo sin prisas y combinar la visita con una parada para comer. Ambas localidades ofrecen una alternativa más pausada a la Feria, ideal para quienes prefieran descubrir la provincia a través de su arquitectura, su historia y su cocina tradicional.

Starlite

Para los aficionados a la música en directo y los conciertos, el Starlite Occident se presenta como otra alternativa para disfrutar de las noches de agosto. Durante los ocho días de la Feria de Málaga, el escenario marbellí recibirá a diferentes artistas, entre ellos Omega, Taburete, Antoñito Molina y Antonio José, que ofrecerán sus respectivos conciertos dentro de la programación del festival.

Tambien Marenostrum Fuengirola recibirá a artistas como La Plazuela, Galván Real o el festival Luna Sur.

Parques acuáticos

Para quienes busquen combatir las altas temperaturas con un plan diferente, pasar el día en un parque acuático. Aqualand Torremolinos, Aquamijas o Aquavelis Parque Acuático son algunas de las opciones en la Costa del Sol, donde pequeños y mayores pueden disfrutar de piscinas, toboganes y atracciones acuáticas durante buena parte de la jornada.

Aquamijas es una de las principales opciones de ocio en la Costa del Sol / La Opinión

Cartelera del cine

Para los aficionados al cine, el verano llega cargado de grandes nombres en la cartelera y películas dirigidas a todo tipo de públicos. Los adultos, y los no tan adultos, pueden disfrutar del último gran estreno del director estadounidense Christopher Nolan, La Odisea, o de la nueva aventura protagonizada por Tom Holland y Zendaya, Spider-Man: Brand New Day. A estos títulos se suma The End of Oak Street, protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor.

Para los más pequeños, la cartelera ofrece nuevas entregas de algunas de las franquicias de animación más conocidas, como PAW Patrol: The Dino Movie o Minions & Monsters. Por su parte, los aficionados al cine español podrán encontrar El último mono, una comedia protagonizada por Juan Dávila y Susana Abaitua. El precio de una entrada de cine ronda de media los 8 euros, aunque puede variar según la sala o el tipo de proyección, mientras que el Día del Espectador permite encontrar entradas a precios reducidos, generalmente entre los 5 y 6 euros.