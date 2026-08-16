La Policía Nacional detiene a un hombre por el homicidio de otro en Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un compañero de piso del hombre de 52 años que fue hallado sin vida y con signos de violencia el pasado 13 de agosto en su domicilio, en Málaga capital.

El autor, de 32 años, se ha autoinculpado del homicidio en la diligencia de toma de declaración practicada en sede policial, y ha sido puesto a disposición judicial en la tarde de este domingo.

La víctima y el presunto autor del homocidio compartían domicilio junto a otros dos varones en una vivienda en el distrito Bailén Miraflores, en la capital malagueña.

La mañana del día 13 de agosto, uno de los moradores del inmueble, distinto al que resultaría detenido, alertó a los servicios de emergencias que un amigo no respiraba.

Tras confirmarse por parte de los sanitarios el fallecimiento de la persona que no respondía a estímulos en la vivienda, agentes de la Policía Nacional activaron el protocolo de muertes sospechosas de criminalidad, al presentar el fallecido hematomas compatibles con una muerte violenta, y se practicó la pertinente inspección ocular por Policía Científica y Policía Judicial.

La autopsia practicada al cadáver confirmó, tal y como informó en su momento este periódico, la etiología violenta de la muerte, producida por politraumatismos.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial se hizo cargo de la investigación de los hechos. Entre otras diligencias, los agentes tomaron declaración a los compañeros de piso del fallecido. Uno de ellos, tras manifestar versiones incoherentes, se autoinculpó del homicidio, confesando que en días previos al fallecimiento de la víctima llegó a golpearla en varias ocasiones, sin que aquella acudiera a centro médico.

Finalmente, tras el arresto del sospechoso por su presunta responsabilidad en el homicidio, este ha sido puesto a disposición judicial.