El PP destaca el impulso del nuevo Auditorio frente a la "Málaga "invisible" para el Ministerio de Cultura

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha contrapuesto este domingo "el compromiso, el impulso y la determinación de las instituciones gobernadas por el Partido Popular para hacer realidad el nuevo Auditorio" frente a la Málaga "invisible del ministro de Cultura, Ernest Urtasun", que "se negó una y otra vez a participar en la financiación del proyecto".

En una nota, Ortega ha destacado que esta misma semana ha salido a concurso la licitación para las obras del equipamiento cultural por valor de 202,6 millones de euros, por lo que ha puesto en valor "el impulso dado por el Ayuntamiento de Málaga" en este sentido. "El Auditorio de la Música se convertirá en uno de los grandes referentes culturales de Málaga y de Andalucía", ha afirmado.

El dirigente popular ha lamentado que el Gobierno de España "haya sido la única administración que ha decidido dar la espalda al Auditorio". "Todo esto se entiende cuando recuerdas que La Casa Invisible sigue siendo el referente cultural de la provincia para el ministro, un edificio okupado. Ese es su modelo de ciudad", ha sentenciado para añadir que "incluso el Ministerio de Cultura ha financiado cuatro residencias artísticas en este edificio".

"Es muy preocupante que el Gobierno vuelva a dar la espalda a otro proyecto cultural clave para la provincia. Lo mismo sucedió con las obras del nuevo tejado de la Catedral o, sin ir más lejos, los seis años de retraso que llevan las obras de la Biblioteca de San Agustín. No puede ser casualidad", ha relatado.

El dirigente del PP de Málaga ha señalado que las obras de San Agustín llevan "meses paradas a la espera de la aprobación definitiva del Gobierno de España de un segundo informe que incluye el aumento de su presupuesto en más de 3,74 millones de euros" y señala que estas obras "se anunciaron en 2017 con el objetivo de finalizar en 2021". "Llevan ocho años acumulando bloqueos y parones. San Agustín es el mejor símbolo de cómo el Gobierno de España bloquea la cultura en nuestra capital", ha dicho.

El coordinador general de los populares ha dirigido sus críticas al PSOE malagueño que, a su juicio, "vuelve a demostrar un silencio cómplice e interesado ante esta falta de compromiso del Gobierno de España con Málaga". "Resulta llamativo que los socialistas malagueños estén todo el día reclamando a las administraciones gobernadas por el PP pero sean incapaces de levantar la voz cuando el Gobierno de Pedro Sánchez deja tirada a Málaga", ha añadido.

Críticas al PP de Málaga

En este sentido, se ha dirigido a quien se ha postulado como candidato a la alcaldía de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, para preguntarle "si va a exigirle a Moncloa que apoye los intereses de la ciudad" o "si va a seguir el camino emprendido por Josele Aguilar y Dani Pérez de sumisión y silencio disciplinado a las decisiones que se toman por parte de Pedro Sánchez para bloquear a Málaga".

Por este motivo, Ortega ha exigido "un trato justo para los malagueños" y ha defendido que "el Gobierno de Sánchez debería entender que el nuevo Auditorio de la Música no es un proyecto ideológico, sino una infraestructura cultural estratégica que traerá riqueza y que beneficiará a miles de malagueños, andaluces y visitantes".

"Frente a la desidia del Gobierno de Sánchez", Ortega ha destacado finalmente el trabajo realizado por Francisco de la Torre y el Partido Popular, "durante décadas", que "ha consolidado a la capital como referente cultural a nivel internacional".